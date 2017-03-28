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28 марта 2017, 13:29 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Полузащитник «Сибири» провел два матча за сборную Молдавии

Два матча за сборную Молдавии провёл полузащитник «Сибири» Евгений Чеботару.

24 марта в Вене в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2018 года сборная Молдавии уступила австрийцам со счётом 0:2. После пяти туров в группе D сборная Молдавии с 1 очком занимает 6-е место.

27 марта в турецком Эскишехире состоялся товарищеский матч Турция — Молдавия, завершившийся победой хозяев — 3:1.

Евгений Чеботару в обоих матчах провёл по 90 минут. В ближайшее время полузащитник вернётся в расположение «Сибири».

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Новости Первого дивизиона

Сибирский «орёл» в Воронеже не взлетел

Сибирский «орёл» в Воронеже не взлетел

В 27-м туре ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ воронежскому «Факелу» предстояло принять на Центральном стадионе профсоюзов новосибирскую «Сибирь». Воронежцы и сибиряки сейчас находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Как принято говорить, клубы решают противоположные задачи: команда Павла Гусева продолжает активно бороться и цепляться за место в топ-4, а «орлы» Сергея Кирсанова выполняют более приземленную цель по сохранению прописки в подэлитном дивизионе, хотя ещё и тешат себя надеждами о попадании в верхнюю часть таблицы. Это и неудивительно — плотность в ФНЛ такова, что аутсайдер сегодня после серии удачных результатов вполне может приблизиться вплотную к лидерам завтра. Так или иначе, хозяева уповали на то, что их безголевая и безвыигрышная серия наконец-то прервётся, а новосибирцы проделали длинный путь тоже не для того, чтобы улететь с пустыми руками. Игра обещала быть интересной.
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