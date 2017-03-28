Полузащитник «Сибири» провел два матча за сборную Молдавии
Два матча за сборную Молдавии провёл полузащитник «Сибири» Евгений Чеботару.
24 марта в Вене в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2018 года сборная Молдавии уступила австрийцам со счётом 0:2. После пяти туров в группе D сборная Молдавии с 1 очком занимает 6-е место.
27 марта в турецком Эскишехире состоялся товарищеский матч Турция — Молдавия, завершившийся победой хозяев — 3:1.
Евгений Чеботару в обоих матчах провёл по 90 минут. В ближайшее время полузащитник вернётся в расположение «Сибири».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter