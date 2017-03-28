Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29228633/
28 марта 2017, 13:19 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Артем Щадин: Дюпин — лучший вратарь ФНЛ

Полузащитник «Кубани» Артем Щадин подвел итог матча желто-зеленых с «Нефтехимиком» (1:0).

— Как виделась игра со скамейки запасных?

— Владели преимуществом, атаковали, создавали моменты, до удаления было всё хорошо.

— Почему получилось два разных тайма? В первом моменты создавали и нагнетали обстановку, во втором после удаления очень рваная игра…

— Ребята начали защищать счёт, и из-за этого получилась такая концовка матча.

— Насколько сегодня сыграл роль фактор погоды?

— Тренер на предматчевой установке сказал бить больше по воротам — идёт дождь, мяч скользкий, всё может случиться. Ребята били, только мяч в ворота не шёл!

— С трибуны было видно, что несколько не уверенно сыграл наш вратарь. С чем это связано?

— Я ещё раз могу сказать сейчас, что Дюпин — это лучший вратарь ФНЛ! Самый техничный и самый лучший вратарь ФНЛ с моей точки зрения.

— То есть, в целом, не смотря на тяжёлую игру, ты доволен и игрой в плане качества, и результатом?

— Да, и игрой, и результатом!

Кубань
Новости Матчи Состав Статистика
Нефтехимик
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
28 Марта

Ищущий да обрящет

Дюжина лучших

Стандартный тур