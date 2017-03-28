Артем Щадин: Дюпин — лучший вратарь ФНЛ
Полузащитник «Кубани» Артем Щадин подвел итог матча
желто-зеленых с «Нефтехимиком» (1:0).
— Как виделась игра со скамейки запасных?
— Владели преимуществом, атаковали, создавали моменты, до удаления было всё хорошо.
— Почему получилось два разных тайма? В первом моменты создавали и нагнетали обстановку, во втором после удаления очень рваная игра…
— Ребята начали защищать счёт, и
— Насколько сегодня сыграл роль фактор погоды?
— Тренер на предматчевой установке сказал бить больше по воротам — идёт дождь, мяч скользкий, всё может случиться. Ребята били, только мяч в ворота не шёл!
— С трибуны было видно, что несколько не уверенно сыграл наш вратарь. С чем это связано?
— Я ещё раз могу сказать сейчас, что Дюпин — это лучший вратарь ФНЛ! Самый техничный и самый лучший вратарь ФНЛ с моей точки зрения.
— То есть, в целом, не смотря на тяжёлую игру, ты доволен и игрой в плане качества, и результатом?
— Да, и игрой, и результатом!
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