— Как виделась игра со скамейки запасных?

— Владели преимуществом, атаковали, создавали моменты, до удаления было всё хорошо.

— Почему получилось два разных тайма? В первом моменты создавали и нагнетали обстановку, во втором после удаления очень рваная игра…

— Ребята начали защищать счёт, и из-за этого получилась такая концовка матча.

— Насколько сегодня сыграл роль фактор погоды?

— Тренер на предматчевой установке сказал бить больше по воротам — идёт дождь, мяч скользкий, всё может случиться. Ребята били, только мяч в ворота не шёл!

— С трибуны было видно, что несколько не уверенно сыграл наш вратарь. С чем это связано?

— Я ещё раз могу сказать сейчас, что Дюпин — это лучший вратарь ФНЛ! Самый техничный и самый лучший вратарь ФНЛ с моей точки зрения.

— То есть, в целом, не смотря на тяжёлую игру, ты доволен и игрой в плане качества, и результатом?

— Да, и игрой, и результатом!