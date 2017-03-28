«СКА-Хабаровск» поздравляет «СКА-Нефтяник» с чемпионством

В этот знаменательный и праздничный для всего Хабаровска день хотим пожелать Вам дальнейших успешных и ярких выступлений, новых красивых и убедительных побед, очередных громких титулов и самых престижных наград — во славу нашего края, на благо всего дальневосточного спорта.

Поздравляем с победой, так держать, «кабаны»!