«СКА-Хабаровск» поздравляет «СКА-Нефтяник» с чемпионством
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» шлёт хоккейному клубу «СКА-Нефтяник», его игрокам, тренерскому штабу и всем сотрудникам свои самые искренние поздравления по случаю завоевания громкого и почётного титула Чемпионов России.
В этот знаменательный и праздничный для всего Хабаровска день хотим пожелать Вам дальнейших успешных и ярких выступлений, новых красивых и убедительных побед, очередных громких титулов и самых престижных наград — во славу нашего края, на благо всего дальневосточного спорта.
Поздравляем с победой, так держать, «кабаны»!
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