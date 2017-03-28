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28 марта 2017, 11:57 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«СКА-Хабаровск» поздравляет «СКА-Нефтяник» с чемпионством

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» шлёт хоккейному клубу «СКА-Нефтяник», его игрокам, тренерскому штабу и всем сотрудникам свои самые искренние поздравления по случаю завоевания громкого и почётного титула Чемпионов России.

В этот знаменательный и праздничный для всего Хабаровска день хотим пожелать Вам дальнейших успешных и ярких выступлений, новых красивых и убедительных побед, очередных громких титулов и самых престижных наград — во славу нашего края, на благо всего дальневосточного спорта.

Поздравляем с победой, так держать, «кабаны»!

СКА-Хабаровск
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