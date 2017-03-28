Антон Заболотный: «Динамо» не вселяет страх в игроков «Тосно», это лишь название
Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 28-го тура ФНЛ.
— Готовились стандартно, как и к любому другому сопернику, ничего сверхъестественного не ожидали. Наигрывали свои связки. Игра была принципиальна тем, что мы очень хотели догнать «Динамо» и победой в личной встрече сократить расстояние до них. К сожалению, не получилось. Теперь нужно скорее перестроиться на следующую игру.
«Динамо» — это всего лишь название клуба, оно не вселяет в нас страха, не ставит
Поддержка болельщиков исключительно положительно влияет на наш настрой. Мы неслись вперёд и играли ради болельщиков. Спасибо им большое. Извиняемся, что сегодня результат не положительный. У нас всё есть, чтобы в следующих матчах выигрывать.
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