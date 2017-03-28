Антон Заболотный: «Динамо» не вселяет страх в игроков «Тосно», это лишь название

— Готовились стандартно, как и к любому другому сопернику, ничего сверхъестественного не ожидали. Наигрывали свои связки. Игра была принципиальна тем, что мы очень хотели догнать «Динамо» и победой в личной встрече сократить расстояние до них. К сожалению, не получилось. Теперь нужно скорее перестроиться на следующую игру.

«Динамо» — это всего лишь название клуба, оно не вселяет в нас страха, не ставит какой-то сверхзадачи. Но команда очень хорошая, и мы прекрасно понимали, что прошлые две победы ни в коем случае не гарантировали нам положительный результат сегодня. У них свои задачи, у нас свои. И конечно, мы хотим побеждать каждого соперника.

Поддержка болельщиков исключительно положительно влияет на наш настрой. Мы неслись вперёд и играли ради болельщиков. Спасибо им большое. Извиняемся, что сегодня результат не положительный. У нас всё есть, чтобы в следующих матчах выигрывать.