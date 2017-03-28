Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29226569/
28 марта 2017, 11:16 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Антон Заболотный: «Динамо» не вселяет страх в игроков «Тосно», это лишь название

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 28-го тура ФНЛ.

— Готовились стандартно, как и к любому другому сопернику, ничего сверхъестественного не ожидали. Наигрывали свои связки. Игра была принципиальна тем, что мы очень хотели догнать «Динамо» и победой в личной встрече сократить расстояние до них. К сожалению, не получилось. Теперь нужно скорее перестроиться на следующую игру.

«Динамо» — это всего лишь название клуба, оно не вселяет в нас страха, не ставит какой-то сверхзадачи. Но команда очень хорошая, и мы прекрасно понимали, что прошлые две победы ни в коем случае не гарантировали нам положительный результат сегодня. У них свои задачи, у нас свои. И конечно, мы хотим побеждать каждого соперника.

Поддержка болельщиков исключительно положительно влияет на наш настрой. Мы неслись вперёд и играли ради болельщиков. Спасибо им большое. Извиняемся, что сегодня результат не положительный. У нас всё есть, чтобы в следующих матчах выигрывать.

Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
28 Марта

Ищущий да обрящет

Дюжина лучших

Стандартный тур