Ищущий да обрящет: обзор 28-го тура Первенства ФНЛ
Очередные три очка «Балтики» в Москве, первая победа Гордеева в Хабаровске, сухая трава и «сухой» счёт во Владивостоке, кости трещат в Новосибирске. OneDivision — о самом интересном из 28 тура.
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Видимо, что-то случилось...
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Лучшее — враг хорошего.
Калининградцы становятся у нас специалистами по «Спартаку-2», побеждая эту команду в Москве уже второй раз. Помните знаменитый матч на «Открытие Арене»? Тогда положение у команд было, практически, такое же, как и сейчас. И тогда спартаковцы говорили только о победе, но, как говорится, «гладко было на бумаге». Вот и в этот раз, сделав ставку на контроль мяча, москвичи стали ждать, когда же победа приплывёт им в руки, но «капризная мадам» и не думала просто так сдаваться. Балтийцы, играя плотно и компактно, не пускали спартаковцев к своим воротам. Хозяева понимали, что без скорости и напора им в этом матче ничего не светит, но бежать было некуда. Все щелочки, через которые индивидуально сильные игроки «Спартака-2» могли прошмыгнуть, балтийцами были перекрыты, и дополнительно укреплены взаимной страховкой. К тому же и в рядах гостей нашлись игроки, которые индивидуально не уступали москвичам. Тот же Родионов в концовке первого тайма так умело разобрался с игроками хозяев поля перед их штрафной, так точно и сильно пробил по воротам, что полёт Максименко за мячом оказался напрасным. На второй тайм спартаковцы вышли уже с твёрдым намерением сломить сопротивление стоящей на вылет команды. Однако к их удивлению на поле ничего не изменилось. Калининградцы напрочь отказывались уставать и терять концентрацию. Москвичей это начало несколько напрягать, пошли нарушения правил. Самсонов, заработав две жёлтые карточки, был вынужден покинуть поле. А времени оставалось всё меньше и меньше. Хозяева пошли вперёд большими силами, зевнули контратаку, и Хомуха, спасая положение, вынужден был пойти на ФПН. Теперь в составе москвичей стало на двоих игроков меньше, и, казалось, их «песенка спета», но в дело вмешалась подружка госпожи Победы госпожа Удача. И при розыгрыше штрафного, после выстрела Пантелеева мяч угодил в штангу, от неё в ногу Макееву, а затем в ворота. Тут бы москвичам и успокоится, но восемь спартаковцев побежали добывать победу. В оголившуюся зону на левом фланге своей атаки с удовольствием ворвался Суханов, пас вдоль ворот, вратарь хозяев Максименко опаздывает с выходом (или его опережает Гафар, что, в
Не вешать нос.
А что ещё оставалось делать подопечным Андрея Гордеева? Судите сами: Димидко, Карасёв и Удалый — травмированы, Микуцкис и Корян уехали помогать своим сборным. Из всех названных, разве что Корян не стопроцентный игрок основного состава. Однако
Команда должна быть «кусачей».
Тем более, что эта команда носит прозвище «тигры». Как вы поняли это про владивостокский «Луч-Энергию», который принимал дома «Зенит-2″. Хоть и не по графику футбол пришёл в этот приморский город, но оказалось, что рано. Поле и к этой игре было совсем не готово. А ведь болельщик по зрелищу соскучился, больше двух тысяч пришло на стадион. Ну, да и ладно о поле. Играли и в более жутких условиях, тем более, что оба коллектива находились в равных условиях, а простая и незатейливая игра приморцев
Футбол — не балет.
Именно такая фраза приходит на ум после просмотра матча «Сибири» и «Сокола». Четыре замены в обеих командах были произведены после получения игроками травм, причём серьёзных. Но обо всём по порядку. Очки были нужны обоим коллективам, и хотя это обстоятельство несколько сковывало, как действия волжан, так и действия сибиряков, обе команды настойчиво лезли к чужим воротам, ничья в этом поединке могла обрадовать только конкурентов. Большие кадровые потери новосибирцев привели к тому, что очень много футболистов играли не на своих позициях. Так вместо Магаля и Гладышева бровки «утюжили» Безлихотнов и Рухаиа. За сборника Чеботару отдувался Андреев. Однако на привыкание к новым позициям саратовцы времени не дали, на каждую атаку хозяев поля они, непременно, отвечали своей, ещё более опасной. Так Азаров только ценой жёлтой карточки смог остановить возможность выхода Дудолева один на один. Климов едва не замкнул подачу Ходырева со стандарта. Сибиряки ответили тоже со стандарта. После подачи с угла поля они пульнули в перекладину. А на 19-й минуте в борьбе с Хрущёвым, на ровном месте, тяжёлую травму руки получил капитан новосибирцев Качан. Со стороны повреждение выглядело устрашающе. В этот момент футболисты забыли о противоборстве на поле, обе команды поспешили оказать помощь медицинской бригаде, которая эвакуировала новосибирского игрока с футбольного поля. Что и говорить — одно дело делают люди, переживают за коллегу, партнёра, товарища, да просто, человека. Этот инцидент задержал игру, поэтому к первому тайму было добавлено 16 минут. После такого длительного перерыва игроки начали осторожничать, но потом разбегались. Движение было лучше у гостей, они удачно избавляли хозяев поля от мяча, а сами свободных зон не оставляли. Концовка тайма получилась впечатляющая. Сначала Беляев с Андреевым сыграли в стенку перед штрафной гостей, и последний получил возможность ударить из пределов штрафной прямо по центру, но к мячу уже тянулся, и с этой угрозой Фёдоров справился. Ходырев со штрафного проверил бдительность Цыгана, но тот свои обязанности «часового у ворот» выполнил чётко и за «пограничную полосу» мяч в падении не пустил. Так и шла игра, соперники чередовали атаки друг за другом. И всё же гости были чуть сыграннее, чуть активнее. Вот Дудолев, чуть не использовал ошибку Цыгана, то Мищенко, ценой карточки остановил выход Мануковского один на один. Хотя в этом эпизоде судья пожалел защитника, ох, пожалел. ФПН просматривался явный. Тут же Магадиев угодил в штангу. Хозяева просто отбивались. Но один из таких выносов, на 63-й минуте им удалось превратить в гол. Плопа зарядил подальше от своих ворот, Магадиев проиграл позицию Коржунову, тот не стал сближаться с вратарём, а пробил с линии штрафной, угодив точно в нижний уголок. Надо сказать, что к этому времени в обеих команд были произведены замены травмированных игроков. После столкновения поле покинули Романенко и Азаров. После пропущенного гола саратовцы ещё более активизировались. Почти каждый стандарт у ворот сибиряков оборачивался для них катастрофой. Уже в компенсированное время удар Перченка после подачи Семёнова со штрафного пришёлся в перекладину. Простили гости хозяев, наиграли они на гол, но, увы, для саратовских болельщиков, его не забили.
Убитая интрига.
В Новгороде состоялся матч тура. «Тосно» принимало московских динамовцев. Надо сказать, что к этой встрече москвичи начали готовиться сразу после проигрыша на «Арене Химки» 28 августа прошлого года. Очень динамовцам хотелось поквитаться с крепким и неуступчивым клубом. Попытались в Кубке, и снова оказались биты. И вот третья игра. Началась она так же, как и предыдущие две: «Динамо» — атакует, «Тосно» — обороняется, выбегая в стремительные контратаки. И уже на первых минутах соперники создали по возможности поразить ворота. У хозяев поля мог отличиться Палиенко, у гостей — Катрич. И всё же было видно, что «Динамо» вышло на поле более мотивированным, более заряженным на борьбу.
Нахимичили на победу.
В Химках местные футболисты принимали ярославский «Шинник». Перед игрой всё говорило о том, что фавориты — гости, кроме одного: «Химки» имеют беспроигрышную домашнюю серию из 31 матча. Как им удаётся выкручиваться из различных игровых передряг, наверное, не скажет никто, но факт остаётся фактом, уже больше двух лет «Химки» в Химках не проигрывают. Будет 32 игра, или эта серия прервётся, одна из интриг этого матча. Да и набранные очки подмосковному клубу не помешают. Про набор очков мечтали и игроки «Шинника», ведь даже в самых светлых представлениях никто из них не загадывал о ведении борьбы за попадание в стыковые матчи. После того, как команды присмотрелись друг к другу, и схлынуло стартовое напряжение, явно обозначилось преимущество хозяев поля. Они были точнее в передачах, мобильнее в движении, настойчивее в завершении. Местные футболисты раз за разом создавали опасные моменты, переигрывая оборону волжан по всем статьям. Могли забивать Чатович, Шумских, Заика, Дворников. Такое преимущество не могло пройти бесследно, и на 27-й минуте хозяева ворота ярославцев распечатали. Сделал это подключившийся к атаке защитник химчан Заика, хотя до него в этой же атаке могли забить и Казаев, и Дворников. Футболистов «Шинника» пропущенный мяч на время вывел из летаргического сна. И Султонов имел две возможности счёт сравнять, но оба раза игрока подвело исполнительское мастерство. После разговора в раздевалке волжане вышли на вторую половину уже более настроенными. Они перевели игру к штрафной хозяев, но опасных моментов в их исполнении мы так и не дождались. А вот первая же атака в исполнении подмосковного клуба позволила химчанам удвоить результат. Активный Заика навесил в штрафную «Шинника», мяч достался Чатовичу, тот переправил его дальше на Казаева, пас вдоль ворот, и Гащенков от души расстреливает ярославского вратаря. Через несколько минут следует очередной заброс мяча к воротам волжан от Заики. Защитник «Шинника» Чистяков вместо выноса делает точную скидку головой прямо на ногу Казаеву, и то, с близкого расстояния, закатывает мяч в нижний угол ворот. Вот так, вместо упорной борьбы, крупная, по делу, победа «Химок», которые во втором тайме не стали закрываться и оберегать победный счёт, а продолжили играть агрессивно, красиво, комбинационно. Ярославцев же в этой встрече было не узнать. Их вялые, медленные, разрозненные действия не могли привести к иному результату, чем тот, который высветился на табло по окончании матча в Химках.
Расчехлённые мечты.
Кто бы, ещё совсем недавно, мог подумать, что «Кубань» может включиться в борьбу за путёвку в РФПЛ. Пусть и через стыки, но всё же. У команды не было ни игры, ни фантазии. И вот теперь, после победы в домашней встрече над «Нефтехимиком» до желанного стыкового места осталось всего 4 очка. Правда, с фантазией у команды
Рокировка в нижнюю сторону.
В Нальчике местный «Спартак» принимал своего соседа по турнирной таблице астраханский «Волгарь». По тому, где расположились команды в турнирной таблице (хозяева — 15-е, гости — 16-е), трудно было предположить, что соперники покажут южный техничный атакующий футбол. Очки клубам были нужны «до зарезу», а поэтому и игра ожидалась «от ножа». Однако начало встречи несколько удивило. И хозяева поля, и, что особенно отрадно, гости смело шли вперёд. А смелость, как известно, «города берёт», а тут
Снова здорово.
В Саранске «Мордовия» второй раз в сезоне наказала воронежский «Факел» за излишнюю академичность и самоуверенность. И перед игрой в Воронеже, и сейчас «огнеопасные» считались фаворитами, и так же, как сейчас отнеслись к своему сопернику снисходительно. Футбол таких шапкозакидательских настроений не прощает. Хотя в дебюте матча соперники боролись «за быстрый гол». Однако саранцы предложили гостям такой темп, который их устраивал, а те с ним безоговорочно согласились. И самое интересное, даже при такой неспешной игре, количество брака при обработке и передаче мяча у воронежцев зашкаливало. Объясняется это во многом тем, что хозяева поля почти всегда успевали к принимающему мяч игроку, и тому приходилось работать с футбольным снарядом под существенным давлением. Именно так родился и первый гол «Мордовии». Принимавшего мяч Осипенко накрыл Деобальд, отобрал у того «пятнистого», переадресовал Петрову, а Илья лупанул по воротам. Ну и что, что с дальней дистанции, зато точно и неожиданно для вратаря. Кобзев и пропустил, впервые за восемь матчей. Все серии
Вязкая важность результата.
В Химках, на своём резервном стадионе, «Тамбов» принимал «Енисей». Результат матча для обеих команд был крайне важен, и вот эта важность, плюс кадровые потери у обоих коллективом, привели к тому, что мы увидели вязкий, тяжёлый матч, с обилием борьбы и с минимумом голевых ситуаций. И всё же преимущество в первом тайме было у номинальных хозяев, которые могли забивать дважды. Сначала Чернышов, пусть и из неудобного положение, проталкивал мяч в ворота, но честь и хвала Опарину, сумевшему спасти свои ворота. Затем Рыбин, после ошибки Харитонова в центре поля, сумел доставить мяч Дорожкину. Нападающий бил из пределов штрафной, но снова на пути мяча оказался вратарь сибиряков Опарин. Свой момент был и у сибиряков. Самодин вышел один на один, причём с большим гандикапом от защитников, пробил мимо вратаря, но точно в перекладину, от которой мяч отскочил в поле. Попытки добить «круглого» в сетку оказались безрезультатными. Во втором тайме игра стала ещё плотнее. Обе команды в оборону откатывались гораздо охотнее, чем шли в атаку. Всё, на что сподобились соперники во второй половине, так это удары
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