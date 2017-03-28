Ищущий да обрящет: обзор 28-го тура Первенства ФНЛ

Лучшее — враг хорошего.

Калининградцы становятся у нас специалистами по «Спартаку-2», побеждая эту команду в Москве уже второй раз. Помните знаменитый матч на «Открытие Арене»? Тогда положение у команд было, практически, такое же, как и сейчас. И тогда спартаковцы говорили только о победе, но, как говорится, «гладко было на бумаге». Вот и в этот раз, сделав ставку на контроль мяча, москвичи стали ждать, когда же победа приплывёт им в руки, но «капризная мадам» и не думала просто так сдаваться. Балтийцы, играя плотно и компактно, не пускали спартаковцев к своим воротам. Хозяева понимали, что без скорости и напора им в этом матче ничего не светит, но бежать было некуда. Все щелочки, через которые индивидуально сильные игроки «Спартака-2» могли прошмыгнуть, балтийцами были перекрыты, и дополнительно укреплены взаимной страховкой. К тому же и в рядах гостей нашлись игроки, которые индивидуально не уступали москвичам. Тот же Родионов в концовке первого тайма так умело разобрался с игроками хозяев поля перед их штрафной, так точно и сильно пробил по воротам, что полёт Максименко за мячом оказался напрасным. На второй тайм спартаковцы вышли уже с твёрдым намерением сломить сопротивление стоящей на вылет команды. Однако к их удивлению на поле ничего не изменилось. Калининградцы напрочь отказывались уставать и терять концентрацию. Москвичей это начало несколько напрягать, пошли нарушения правил. Самсонов, заработав две жёлтые карточки, был вынужден покинуть поле. А времени оставалось всё меньше и меньше. Хозяева пошли вперёд большими силами, зевнули контратаку, и Хомуха, спасая положение, вынужден был пойти на ФПН. Теперь в составе москвичей стало на двоих игроков меньше, и, казалось, их «песенка спета», но в дело вмешалась подружка госпожи Победы госпожа Удача. И при розыгрыше штрафного, после выстрела Пантелеева мяч угодил в штангу, от неё в ногу Макееву, а затем в ворота. Тут бы москвичам и успокоится, но восемь спартаковцев побежали добывать победу. В оголившуюся зону на левом фланге своей атаки с удовольствием ворвался Суханов, пас вдоль ворот, вратарь хозяев Максименко опаздывает с выходом (или его опережает Гафар, что, в общем-то, учитывая итог, одно и то же), и мяч второй раз влетает в ворота «Спартака-2». Неожиданный результат, но вполне заслуженный.

Не вешать нос.

А что ещё оставалось делать подопечным Андрея Гордеева? Судите сами: Димидко, Карасёв и Удалый — травмированы, Микуцкис и Корян уехали помогать своим сборным. Из всех названных, разве что Корян не стопроцентный игрок основного состава. Однако жить-то надо, конкуренты уже в спину дышат, подмётки на пятках режут. Нет, хабаровчанам очки терять никак нельзя было. А в соперниках «Тюмень», с лучшим бомбардиром ФНЛ в составе, да к тому уже пять матчей не проигрывавшая. Но армейцы «вешать носы» не стали, а с первых минут матча взялись за дело, отвечая на атаку гостей своей атакой. Интересная оговорка комментатора: «Тюменцы растягивают хабаровчан». Футбольный человек поймёт, о чём речь, а другой спросит: «Как это?». Ну, да ладно. На 9-й минуте «растянутые» армейцы резко сократились, Калинский обыграл троих сибиряков, выкатил мяч под удар Астафьеву, и дальневосточники повели в счёте. И в дальнейшем действия хозяев поля смотрелись фактурнее и конкретнее. Опасны были Астафьев и Лескано. Вот только аргентинец никак не мог точно «бабахнуть» по воротам. Армейцы часто и надолго отдавали мяч тюменцам, заставляя тех играть в позиционной атаке. А может это и не была их инициатива: отдать контроль мяча сопернику, но со стороны виделось, что игру ведут дальневосточники. Гости же никак не могли доставить мяч Мамтову, и уповали, в основном, на дальние удары. В конце первого тайма, правда, был момент, когда мяч попал в штрафной Хасану, тот давил-давил на оборону армейцев, но оба его удара защитники заблокировали. В ответ мог согреть душу хабаровского болельщика Лескано, но снова действовал насколько активно, настолько же и неэффективно. Перерыва гости дожидались уже чуть-ли не статистами. Хоть и не было от них такого высокого прессинга, как в игре с Нальчиком, но сил та перенесённая игра, видимо, забрала много. Во втором тайме запомнилось ещё одно действие Астафьева, когда он сознательно пропускал мяч на край своей атаки. Вот ведь футбольное мастерство: в нужный момент тронул мяч — гол, в следующий нужный момент — пропустил, и снова опасно. Самый верный шанс сравнять счёт гости имели на исходе часа игры. Лешонок бил по воротам, рикошет, мяч достался Мамтову, нападающий бил в упор с линии вратарской, но браво Криворучко, сумевшему вытащить, казалось бы, безнадёжный мяч. После этого тренер хабаровчан начал переводить игру в засушливое состояние, убрав с поля Никифорова и Казанкова. Игра превратилась в чёрно-белую: много борьбы, много нарушений. И всё же хозяева были ко второму голу ближе, чем гости, не повезло Калинскому. Однако победа есть победа, и третью строчку за собой армейцы сохранили.

Команда должна быть «кусачей».

Тем более, что эта команда носит прозвище «тигры». Как вы поняли это про владивостокский «Луч-Энергию», который принимал дома «Зенит-2″. Хоть и не по графику футбол пришёл в этот приморский город, но оказалось, что рано. Поле и к этой игре было совсем не готово. А ведь болельщик по зрелищу соскучился, больше двух тысяч пришло на стадион. Ну, да и ладно о поле. Играли и в более жутких условиях, тем более, что оба коллектива находились в равных условиях, а простая и незатейливая игра приморцев особых-то условий и не требовала, что матч и доказал. И хотя на первых же секундах гости организовали опасную атаку с неточным завершающим ударом Сиротова, в дальнейшем на поле доминировали дальневосточники. Сначала с дальней дистанции мощно “зарядил” Коломыц. Вскоре после подачи с угла поля могли и должны были отличиться Гордиенко и Столбовой. Зенитовцы в это время только оборонялись, и то как-то судорожно, с напрягом. И хотя приморцы в своих начинаниях просты и понятны, но настойчивы, сильны и атлетичны, они просто “топчут” питерцев» Те в обороне упорны, но лучшим в их составе в эти мгновения был вратарь. К середине тайма владивостокцы устали «жевать» гостей, а больно «укусить» так и не получилось, и игра выровнялась. До поры до времени зенитовцы в атаке также только «шамкали» дёснами, но именно на экваторе первой половины создали свой самый опасный момент в матче. Исаев прострелил с левого угла вратарской вдоль ворот, Проничев бил в упор, но Гаврилов «на ленточке» был великолепен. После этого момента о футболе можно было забыть. Нет, игроки с поля не ушли, но игры, даже простенькой не стало. Если в середине поля соперники мяч между своими игроками катали свободно, то при попытке сделать обостряющий пас обязательно следовала потеря, почему-то все передачи вперёд шли в направлении «не нашего». Гости мяч контролировали больше, но дивидендов из этого они никаких не получили. Темп игры упал до параметров «возня и шевеление». Вместо футбольного поля виделся омут, а второй тайм показал, что он даже не тихий. С поля пропали все игровые эмоции. Нет азарта, нет куража. Было очень мало фланговых прорывов, хотя, как только игра сваливалась на края, так становилось веселее. Прострелы и навесы не получались нацеленными, но хотя бы в перспективе предоставлялась возможность для удара. После часа игры над стадионом проглянуло солнце, но игра от этого ярче не стала. Никто впереди открываться не хотел, в первую очередь все кого-то держат, отвечают за какие-то зоны, атаки идут из разряда «как получится». Ох, уж эта игра «на результат»!. Минут за 10 до конца встречи поймал себя на мысли, что жду уже не продолжения борьбы, а когда же это всё закончится. Тем более, что игра в последние минуты шла в режиме слайд-щоу: нарушения, свистки, предупреждения, остановки, паузы. Гол, забитый в это время из положения «вне игры», стал развлечением для зрителей. Вот такой матч получился, «без десерта».

Футбол — не балет.

Именно такая фраза приходит на ум после просмотра матча «Сибири» и «Сокола». Четыре замены в обеих командах были произведены после получения игроками травм, причём серьёзных. Но обо всём по порядку. Очки были нужны обоим коллективам, и хотя это обстоятельство несколько сковывало, как действия волжан, так и действия сибиряков, обе команды настойчиво лезли к чужим воротам, ничья в этом поединке могла обрадовать только конкурентов. Большие кадровые потери новосибирцев привели к тому, что очень много футболистов играли не на своих позициях. Так вместо Магаля и Гладышева бровки «утюжили» Безлихотнов и Рухаиа. За сборника Чеботару отдувался Андреев. Однако на привыкание к новым позициям саратовцы времени не дали, на каждую атаку хозяев поля они, непременно, отвечали своей, ещё более опасной. Так Азаров только ценой жёлтой карточки смог остановить возможность выхода Дудолева один на один. Климов едва не замкнул подачу Ходырева со стандарта. Сибиряки ответили тоже со стандарта. После подачи с угла поля они пульнули в перекладину. А на 19-й минуте в борьбе с Хрущёвым, на ровном месте, тяжёлую травму руки получил капитан новосибирцев Качан. Со стороны повреждение выглядело устрашающе. В этот момент футболисты забыли о противоборстве на поле, обе команды поспешили оказать помощь медицинской бригаде, которая эвакуировала новосибирского игрока с футбольного поля. Что и говорить — одно дело делают люди, переживают за коллегу, партнёра, товарища, да просто, человека. Этот инцидент задержал игру, поэтому к первому тайму было добавлено 16 минут. После такого длительного перерыва игроки начали осторожничать, но потом разбегались. Движение было лучше у гостей, они удачно избавляли хозяев поля от мяча, а сами свободных зон не оставляли. Концовка тайма получилась впечатляющая. Сначала Беляев с Андреевым сыграли в стенку перед штрафной гостей, и последний получил возможность ударить из пределов штрафной прямо по центру, но к мячу уже тянулся, и с этой угрозой Фёдоров справился. Ходырев со штрафного проверил бдительность Цыгана, но тот свои обязанности «часового у ворот» выполнил чётко и за «пограничную полосу» мяч в падении не пустил. Так и шла игра, соперники чередовали атаки друг за другом. И всё же гости были чуть сыграннее, чуть активнее. Вот Дудолев, чуть не использовал ошибку Цыгана, то Мищенко, ценой карточки остановил выход Мануковского один на один. Хотя в этом эпизоде судья пожалел защитника, ох, пожалел. ФПН просматривался явный. Тут же Магадиев угодил в штангу. Хозяева просто отбивались. Но один из таких выносов, на 63-й минуте им удалось превратить в гол. Плопа зарядил подальше от своих ворот, Магадиев проиграл позицию Коржунову, тот не стал сближаться с вратарём, а пробил с линии штрафной, угодив точно в нижний уголок. Надо сказать, что к этому времени в обеих команд были произведены замены травмированных игроков. После столкновения поле покинули Романенко и Азаров. После пропущенного гола саратовцы ещё более активизировались. Почти каждый стандарт у ворот сибиряков оборачивался для них катастрофой. Уже в компенсированное время удар Перченка после подачи Семёнова со штрафного пришёлся в перекладину. Простили гости хозяев, наиграли они на гол, но, увы, для саратовских болельщиков, его не забили.

Убитая интрига.

В Новгороде состоялся матч тура. «Тосно» принимало московских динамовцев. Надо сказать, что к этой встрече москвичи начали готовиться сразу после проигрыша на «Арене Химки» 28 августа прошлого года. Очень динамовцам хотелось поквитаться с крепким и неуступчивым клубом. Попытались в Кубке, и снова оказались биты. И вот третья игра. Началась она так же, как и предыдущие две: «Динамо» — атакует, «Тосно» — обороняется, выбегая в стремительные контратаки. И уже на первых минутах соперники создали по возможности поразить ворота. У хозяев поля мог отличиться Палиенко, у гостей — Катрич. И всё же было видно, что «Динамо» вышло на поле более мотивированным, более заряженным на борьбу. Всё-таки у тосненцев главная задача — завоевать прямую путёвку в РФПЛ, а москвичи, непременно, хотят быть по окончанию чемпионата в таблице первыми. Такая, не сказать яркая, скорее осторожная игра продолжалась где-то до середины первого тайма. Затем, то ли динамовцы взяли передышку, то ли хозяева поля усилили давление, но «Тосно» гостей поджало. Хотя первыми забивать всё равно должны были москвичи. После паса Темникова один на один с Нигматуллиным выскочил Луценко, но пробивая по воротам, попал во вратаря, а от того мяч отскочил в перекладину и вылетел в поле, где его подобрал Буйволов. В ответной атаке тосненцы открыли счёт. Милевский поборолся на фланге, сделал точную передачу в штрафную на Палиенко. Максим пробил из пределов штрафной, угодил в ногу Хольмену, от которой мяч и влетел в сетку. Дезориентированный рикошетом, Шунин упал в противоположный угол. И всё же тайм мог закончился вничью. Свисток на его окончание совпал с хлёстким ударом Панченко и спасением Нигматуллиным. Во втором тайме мы увидели ещё более классный футбол. Скоростной, комбинационный, атакующий. Мяч, практически, не «ползал» поперёк поля, он стал «летать» вертикально вперёд. Страсть, с которой бились команды, разбудила и трибуны. И тут сказалось индивидуальное мастерство Панченко. Сначала он принял передачу Катрича в штрафной, и быстро пробил мимо вратаря в угол ворот. Так результат сравнялся. Свой второй гол Кирилл забил уже дальним ударом из-за пределов штрафной. Ассистировал ему тот же Катрич. Так форвард снова вышел на первое место в списке лучших бомбардиров ФНЛ. После второго динамовского гола темп игры как-то спал, футбола стало мало, борьбы стало много. И хотя обе команды играть не бросили, но динамовцы чувствовали себя очень уверенно, и ничего хозяевам поля не позволяли, хотя слов нет, те очень пытались спасти игру. Прав Калитвинцев, говоря после матча: «Хорошая мужская игра».

Нахимичили на победу.

В Химках местные футболисты принимали ярославский «Шинник». Перед игрой всё говорило о том, что фавориты — гости, кроме одного: «Химки» имеют беспроигрышную домашнюю серию из 31 матча. Как им удаётся выкручиваться из различных игровых передряг, наверное, не скажет никто, но факт остаётся фактом, уже больше двух лет «Химки» в Химках не проигрывают. Будет 32 игра, или эта серия прервётся, одна из интриг этого матча. Да и набранные очки подмосковному клубу не помешают. Про набор очков мечтали и игроки «Шинника», ведь даже в самых светлых представлениях никто из них не загадывал о ведении борьбы за попадание в стыковые матчи. После того, как команды присмотрелись друг к другу, и схлынуло стартовое напряжение, явно обозначилось преимущество хозяев поля. Они были точнее в передачах, мобильнее в движении, настойчивее в завершении. Местные футболисты раз за разом создавали опасные моменты, переигрывая оборону волжан по всем статьям. Могли забивать Чатович, Шумских, Заика, Дворников. Такое преимущество не могло пройти бесследно, и на 27-й минуте хозяева ворота ярославцев распечатали. Сделал это подключившийся к атаке защитник химчан Заика, хотя до него в этой же атаке могли забить и Казаев, и Дворников. Футболистов «Шинника» пропущенный мяч на время вывел из летаргического сна. И Султонов имел две возможности счёт сравнять, но оба раза игрока подвело исполнительское мастерство. После разговора в раздевалке волжане вышли на вторую половину уже более настроенными. Они перевели игру к штрафной хозяев, но опасных моментов в их исполнении мы так и не дождались. А вот первая же атака в исполнении подмосковного клуба позволила химчанам удвоить результат. Активный Заика навесил в штрафную «Шинника», мяч достался Чатовичу, тот переправил его дальше на Казаева, пас вдоль ворот, и Гащенков от души расстреливает ярославского вратаря. Через несколько минут следует очередной заброс мяча к воротам волжан от Заики. Защитник «Шинника» Чистяков вместо выноса делает точную скидку головой прямо на ногу Казаеву, и то, с близкого расстояния, закатывает мяч в нижний угол ворот. Вот так, вместо упорной борьбы, крупная, по делу, победа «Химок», которые во втором тайме не стали закрываться и оберегать победный счёт, а продолжили играть агрессивно, красиво, комбинационно. Ярославцев же в этой встрече было не узнать. Их вялые, медленные, разрозненные действия не могли привести к иному результату, чем тот, который высветился на табло по окончании матча в Химках.

Расчехлённые мечты.

Кто бы, ещё совсем недавно, мог подумать, что «Кубань» может включиться в борьбу за путёвку в РФПЛ. Пусть и через стыки, но всё же. У команды не было ни игры, ни фантазии. И вот теперь, после победы в домашней встрече над «Нефтехимиком» до желанного стыкового места осталось всего 4 очка. Правда, с фантазией у команды по-прежнему туговато, но зато какая самоотдача, какое желание добиться результата. В очередной раз кубанцы остались на поле в меньшинстве, в очередной раз дали шанс сопернику, но в очередной раз сумели сами «выкрутится» из положения. К моменту удаления Бендзя краснодарцы уже вели 1:0. Это Коновалов выдал шикарный пас на Обухова, что называется «на тоненького», получилось, что нападающий оказался один на один с вратарём, и в ближнем бою обыграл его. А могли хозяева вести и 2:0, но Маляров с «точки», назначенной за игру рукой, сильно запустил мяч в перекладину. А затем Бендзь, второй раз за матч, не уследил за активным Кортавой, и оставил свою команду в меньшинстве. Но, честно сказать, гости своим шансом не воспользовались. Кроме удара Бойчука и вспомнить то особо нечего. Кубанцы, на удивление, играли спокойно, и сохранили «нажитое добро» в целости и сохранности, не позволив даже сомневаться в закономерности своей победы. Всю игру «Кубань» на поле была острее, фактурнее, заметнее. У гостей выделялся в этой встрече Кортава. Однако в очередной раз оказалось, что «один в поле не воин». Отметим и такой факт, весь матч над стадионом шёл дождь, но поле оставалось в игровом состоянии, не давая повода ссылаться на него в различных игровых эпизодах. Что до команды из Татарстана, то с каждым таким матчем её мечты о сохранении прописки в ФНЛ всё больше и больше становятся грёзами о несбыточном. Вот и в Краснодаре: начали за здравие, затем попали в какую-то прострацию (то ли силы кончились, то ли ещё что), затем встрепенулись, и затихли окончательно. В чём причина такой волнообразной игры — непонятно, но то, что это не игра «на результат» убеждает сам результат. Поменялись игроки в команде — не поменялся итог. Нижнекамцы всё так же последние.

Рокировка в нижнюю сторону.

В Нальчике местный «Спартак» принимал своего соседа по турнирной таблице астраханский «Волгарь». По тому, где расположились команды в турнирной таблице (хозяева — 15-е, гости — 16-е), трудно было предположить, что соперники покажут южный техничный атакующий футбол. Очки клубам были нужны «до зарезу», а поэтому и игра ожидалась «от ножа». Однако начало встречи несколько удивило. И хозяева поля, и, что особенно отрадно, гости смело шли вперёд. А смелость, как известно, «города берёт», а тут какие-то ворота. И уже на 5-й минуте счёт в матче был открыт. Волжане организовали стремительную контратаку по левому флангу, Калинин протащил мяч до штрафной нальчан, и выкатил «круглого» в район 11-метровой отметки под удар Дышекову, и нападающий не промахнулся. Южане довольно таки быстро собрались на ответные действия. И уже спустя 5 минут заработали опасный стандарт недалеко от левого угла штрафной волжан. Богатырёв так хитро закрутил мяч в ближний угол, что отчаянный прыжок Бучнева уже ничего не дал. Мяч от его рук отскочил в ворота. И словно испугавшись такого бурного начала команды успокоились, и начали глумиться над немногочисленными зрителями, ведя игру в центре поля, и не создавая голевых моментов. Игра, хоть и велась от штрафной до штрафной, но игроки старались за эту линию штрафных не забираться. Так матч и прикатился бы к ничейному результату, но в дело вмешался очередной стандарт и судья. Угловой у ворот спартаковцев был назначен по правилам, тут претензий нет, а вот про последовавший после подачи с угла поля пенальти, тут мнения разделились. Астраханцы, естественно, уверяют, что Дашаев руками уронил Григорьева. Хозяева поля ссылаются на то, что таких «обнимашек» при каждом стандарте в штрафных полным полно. Однако, как бы там не было, но повод был даден, судья указал на «точку», с которой Сутормин был, простите за тавтологию, точен. Такой неоднозначной получилась первая выездная победа «Волгаря» в этом сезоне, после которой команды в турнирной таблице поменялись местами. Что это было «лиха беда начало» или случайность покажут следующие встречи «Волгаря», ведь команде ещё две игры подряд предстоит провести на выезде. Нальчане же, думаю, положение выправят. На этот раз их сгубила дополнительная игра в Тюмени. Надо было её сыграть по графику, а так, только растраченные силы и два поражения подряд.

Снова здорово.

В Саранске «Мордовия» второй раз в сезоне наказала воронежский «Факел» за излишнюю академичность и самоуверенность. И перед игрой в Воронеже, и сейчас «огнеопасные» считались фаворитами, и так же, как сейчас отнеслись к своему сопернику снисходительно. Футбол таких шапкозакидательских настроений не прощает. Хотя в дебюте матча соперники боролись «за быстрый гол». Однако саранцы предложили гостям такой темп, который их устраивал, а те с ним безоговорочно согласились. И самое интересное, даже при такой неспешной игре, количество брака при обработке и передаче мяча у воронежцев зашкаливало. Объясняется это во многом тем, что хозяева поля почти всегда успевали к принимающему мяч игроку, и тому приходилось работать с футбольным снарядом под существенным давлением. Именно так родился и первый гол «Мордовии». Принимавшего мяч Осипенко накрыл Деобальд, отобрал у того «пятнистого», переадресовал Петрову, а Илья лупанул по воротам. Ну и что, что с дальней дистанции, зато точно и неожиданно для вратаря. Кобзев и пропустил, впервые за восемь матчей. Все серии когда-нибудь заканчиваются, об этом жалеть не стоит, а вот то, что пропущенный мяч создал для «Факела» очевидные трудности стало заметно. Игроки гостей попытались играть быстрее, но натолкнулись на редкую самоотдачу соперника. Всё это привело скорее к суете, чем к возрастанию темпа, хотя и в этих условиях у воронежцев возможности сравнять счёт были. Можно вспомнить момент у того же Касьяна. После перерыва с уходом с поля Свежова и появлением Нагибина действия гостей стали (снова тавтология) свежее. Уже Саталкин с Касьяном создали благоприятную возможность, и если бы не шикарные действия Сабитова, то… В ответ гости нарвались на очередной быстрый гол. Кренделев выполнил подачу с угла поля, а Осипов, оставшийся совершенно без опеки, с удовольствием вколотил мяч в ворота. Поведя 2:0, хозяева поля и не думали успокаиваться, тут же чуть не забили третий. Минут за 20 до конца обе команды прыть свою убавили, и «Мордовия» довела матч до победы, не испытывая особого напряжения со стороны «Факела». Вот так, обыграв «Спартак-2» «Балтика» задала тон туру, и заставила аутсайдеров прыгать выше головы. Удалось не всем, но кому удалось, те не просто сохранили шансы на сохранение места в ФНЛ, но и увеличили их. Воронежцам же в очередной раз повезло: они остались на четвёртом месте, их прямые конкуренты тоже сдулись. Вот только идущий на третьем месте Хабаровск уже не в шаговой доступности.

Вязкая важность результата.