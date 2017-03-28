Футбольный «Енисей» проиграл третий матч подряд

Футболисты «Енисея» проиграли «Тамбову» в рамках 28 тура первенства ФНЛ. Матч прошел 27 марта на стадионе «Родина» в подмосковных Химках. Напомним, встречу перенесли на другое поле из-за неготовности тамбовского стадиона «Спартак».

Судьбу игры решил один мяч, забитый за секунды до финального свистка. На 94-й минуте игрок «Тамбова» Роман Григорян реализовал пенальти. Времени на то, чтобы отыграться, у «Енисея» не было. В итоге красноярцы проиграли со счетом 0:1.

«У нас сегодня половина команды играла первый раз в сезоне в основном составе, двое в сборной, три травмированных. Где-то была несогласованность в действиях, но ребята старались. Забей Самодин в конце первого тайма — игра была бы другая. Судья добавляет две минуты, а пенальти назначает на четвертой минуте. Замен в компенсированное время не было, никто не валялся. Плюс погодные условия были не очень», — сказал после игры главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов.

«Красно-синие» потерпели третье поражение подряд и упали на 8-е место в турнирной таблице. Также «Енисей» не может победить в пяти матчах кряду.

Напомним, в домашней игре с «Тамбовом» подопечные Тихонова выиграли со счетом 2:1. Тогда голами отметились Азер Алиев и Владимир Камеш.

Следующий матч красноярцы проведут 1 апреля в «Футбол-Арене Енисей». Соперником станет «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:00.