Футбольный «Енисей» проиграл третий матч подряд
Красноярцы на выезде уступили «Тамбову».
Футболисты «Енисея» проиграли «Тамбову» в рамках 28 тура первенства ФНЛ. Матч прошел 27 марта на стадионе «Родина» в подмосковных Химках. Напомним, встречу перенесли на другое поле
Судьбу игры решил один мяч, забитый за секунды до финального свистка. На 94-й минуте игрок «Тамбова» Роман Григорян реализовал пенальти. Времени на то, чтобы отыграться, у «Енисея» не было. В итоге красноярцы проиграли со счетом 0:1.
«У нас сегодня половина команды играла первый раз в сезоне в основном составе, двое в сборной, три травмированных.
«Красно-синие» потерпели третье поражение подряд и упали на 8-е место в турнирной таблице. Также «Енисей» не может победить в пяти матчах кряду.
Напомним, в домашней игре с «Тамбовом» подопечные Тихонова выиграли со счетом 2:1. Тогда голами отметились Азер Алиев и Владимир Камеш.
Следующий матч красноярцы проведут 1 апреля в «Футбол-Арене Енисей». Соперником станет «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:00.
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