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27 марта 2017, 20:33 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Блеск без нищеты — «Мордовия» вновь сильнее «Факела»

В очередном, уже 28-м по счёту, туре ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ саранская «Мордовия» на искусственном поле стадиона «Старт» встречалась с воронежским «Факелом». В первом круге команда тогда ещё Дмитрия Черышева сумела переиграть сине-белых на их поле, несмотря на статус очевидного аутсайдера. Вот и к отчётному поединку именно воронежцы подходили в ранге фаворита: если саранский коллектив располагался в зоне вылета, то гости после победы в прошлом туре над «Сибирью» взлетели на 4-ю строчку в турнирной таблице. Вряд ли «Факел» ожидала лёгкая прогулка в Саранске, но и поломать зубы о команду, которая до сего матча располагалась на предпоследнем месте по игре в родных стенах, во второй раз в сезоне было бы верхом цинизма по отношению к своим болельщикам.

По сравнению с играми прошлого тура Марат Мустафин и Павел Гусев выполнили ряд перестановок в своих стартовых сочетаниях. Тренер «Мордовии» пошёл на кардинальную перестройку, сменив половину полевых игроков: в отличии от проигранной встречи в Краснодаре с первых минут на отличного качества искусственном газоне Лебедев, Сабитов, Петров, Деобальд и Сысуев. Для последнего, кстати, этот матч стал первым в основном составе после возвращения из аренды. Павел Гусев был менее радикален и сделал лишь одну замену, руководствуясь, видимо, известным правилом «Победный состав не меняют». Ведь заменил наставник «Факела» Александра Трошечкина, получившего вызов в расположение молодёжной сборной России. Его место в центре поля занял Виктор Свежов, который вывел гостей на поле с капитанской повязкой.

Стартовый свисток Николая Волошина из Смоленска стал предвестником ряда атак саранчан на ворота Кобзева. Голкипер «Факела» был надёжен, да и его помощники-защитники справлялись со своими обязанностями. Правда, до поры до времени… Первый опасный момент, однако, создали всё же сине-белые. Осуществляющий дирижёрские функции Каюмов своим забросом со своей половины поля бросил в прорыв по флангу Тихого, который адресовал мяч в центр штрафной Соловьёву — Иван развернулся и несильно пробил точно в выбросившего ногу Осипова.

Команду продолжили игру в перетягивание каната. Дегтярёв остроумным разрезающим пасом выводил Деобальда на рандеву с голкипером, но Кобзев успел сыграть на выходе, ликвидировав опасность. В ответной атаке сместившийся во фланг Болов выполнил подачу точно в голову Касьяна. Удар под стать навесу, к сожалению для гостей, не получился — мимо цели. Казалось, что быстрый гол могут забить и те, и другие. В итоге фортуна улыбнулась подшефным Марата Мустафина. На 10-й минуте грубейший обрез Каюмова вблизи своей штрафной привёл к тому, что Деобальд обокрал Осипенко и отдал «пятнистого» Петрову. Молодой полузащитник «Мордовии» удивил многих, прошив Кобзева мощнейшим ударом издали — 1:0. Дебютный гол Петрова в сезоне завершил 8-матчевую «сухую» серию Кобзева во всех турнирах.

Далее события развивались по весьма стандартному и обыденному сценарию — «Мордовия» несколько умерила свой пыл и отошла назад, а «Факел» пытался взломать оборону «красных» в позиционной игре. Временами мяч у «огнеопасных», действительно, держался здорова, но выдумки гостям катастрофически не хватало. Не даром, после игры Павел Гусев обмолвился о недовольстве своей средней линией — всё было очень уж академично, монотонно и уныло. В те редкие случаи, когда сине-белым удавались атаки на скорости, все их попытки и потуги разбивались либо об уверенную игру Артёма Леонова, либо о массированную оборону саранского коллектива.

Не стоит думать, что хозяева запирались в своей штрафной и лишь обороняли добытый гандикап в один мяч. Нет, отнюдь. Действующая в этот вечер далеко не лучшим образом защитная линия воронежцев не раз и не два предоставляла подарки соперникам. Например, Деобальду совсем немного не хватило, чтобы замкнуть прострел настырного Сысуева, а спустя пару минут Петров после быстрого ввода мяча из-за боковой Дегтярёвым пробил в ближний угол — несильно и бесхитростно.
У ворот Леонова можно отметить лишь незасчитанный по причине офсайда гол Каюмова и умопомрачительный шанс для взятия ворот у Касьяна, которому оставалось лишь попасть в пустой створ ворот хозяев! Не судьба.

Сразу после перерыва Павел Гусев бросил в бой Нагибина и Саталкина — первый был должен добавить в организации игры в центре поля, а второй — помочь Касьяну в исполнении своих прямых обязанностей. На первой же минуте своего пребывания на поле Саталкин мог стать автором голевой передачи: форвард продрался сквозь нескольких соперников, вошёл в штрафную и покатил мяч Касьяну, тем самым отыграв Леонова. Александру снова оставалось лишь попасть по пустым воротам, но Сабитов в последний момент помешал украинцу, выбив футбольный снаряд на угловой в самоотверженном подкате!
Расплата за второй упущенный вернейший голевой момент не заставила долго себя ждать. Кренделёв здорово закрутил мяч на линию вратарскую с угла поля, а капитан «Мордовии» Осипов посылал мяч с отскоком от земли в ворота Кобзева, находясь в гордом одиночестве — 2:0. Вратарь воронежцев среагировал, но парировать удар с близкого расстояния был не в силах.

На волне успеха «красные» продолжили доминировать! Резкая и размашистая атака хозяев не завершилась 3-м голом только благодаря усилиям Шахова, выбившего мяч в подкате из ног Деобальда на угловой. Впоследствии воронежцы сумели отодвинуть игру от своих ворот и вернуть мяч под свой контроль. Дивидендов по-прежнему не было. Да, несколько раз во владениях Леонова было горяча, мяч, словно ошпаренный, метался туда-сюда, но завершающего удара так и не было… Всё, как говорится, вокруг да около. Не помогли «Факелу» и последующие замены — ни Арустамян, ни Бирюков свежую струю в игру гостей не внесли.

Саранчане же, напротив, действовали уверенно, степенно и без лишних нервов. Ненужной суеты команда Мустафина старалась избегать. Деловито, со знанием дела опытные футболисты «Мордовии» доводили дело до уверенной победы, не оставляя надежд и на третий гол. Отличный шанс воплотить задуманное имел Дегтярёв — вездесущая «семёрка» саранского клуба убегал с центра поля 1 на 1 с Кобзевым, но Шахов бросился ему наперерез и на входе в штрафную оттёр того от мяча корпусом без нарушения правил.
В концовке поединка зрители наверняка ожидали увидеть финальный штурм от гостей, но нет — в компенсированное арбитром время воронежцы даже близко не подошли к чужой штрафной. Финальный свисток Николая Волошина зафиксировал вторую победу «Мордовии» над «Факелом» в нынешнем сезоне.

На послематчевой пресс-конференции тренеры команд были единодушны. Фактический наставник хозяев Марат Мустафин похвалил свою команду за игру на стандартных положениях и отметил, что его подопечным удалось довести дело до заветной победы, сыграв по счёту. Павел Гусев, в свою очередь, сетовал на две ошибки своей дружины, ставшие роковыми. Рулевой «Факела» сказал о территориальном превосходстве сине-белых, которое, правда, разбилось о большой процент брака и отличную реализацию «Мордовией» своих моментов.

Таким образом, команда из республиканского центра добыла заслуженную викторию и несколько поправила своё положение — теперь саранский клуб идёт 17-м с трёхочковым отставанием от астраханского «Волгаря», занимающим спасительное 15-е место в Табели о рангах. «Факел», проиграв, своих позиций не потерял — в этом ему помогли осечки конкурентов в лице «Шинника» и «Спартака-2». Хабаровские «армейцы», правда, сумели увеличить отрыв от воронежцев до 4-х очков, но впереди ещё целых 10 туров, так что и у «Мордовии», и у «Факела» ещё предостаточно времени на выполнение своих задач. В следующем туре «огнеопасным» предстоит принимать набравшую отличный ход краснодарскую «Кубань», а «Мордовия» в Саратове встретится с прямым конкурентом «Соколом».

26.03.2017 17:00 Зрители 2725 основной раунд: 28-й тур Старт
Мордовия 2:0 Факел
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Андрей Семин Павел Гусев
Голы
10′ Илья Петров 95
50′ Евгений Осипов 19
Составы
Артем Леонов 28
Алан Багаев 13
Евгений Осипов 19
Руслан Навлетов 23
Ренат Сабитов 34
Юрий I Лебедев 87
22′ Александр Кренделев 29
59′ 90′ Александр Дегтярев 7
Владислав Адаев 96
74′ Владислав Сысуев 47
Армен Амбарцумян 10
67′ Павел Деобальд 57
Павел Игнатович 11
80′ Илья Петров 95
Иван II Лукьянов 9
16 Александр Кобзев
13 Виталий Шахов
27 Дмитрий Тихий
55 Максим Осипенко
71 Михаил Багаев
6 Дмитрий Каюмов
89 Александр Касьян 88′
5 Дмитрий Иванов 77′ 8′
17 Михаил Бирюков
90 Иван Соловьев 74′
10 Артур Арустамян
91 Виктор Свежов 45′
9 Иван Нагибин
77 Руслан Болов 45′
87 Никита Саталкин
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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