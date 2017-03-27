По сравнению с играми прошлого тура Марат Мустафин и Павел Гусев выполнили ряд перестановок в своих стартовых сочетаниях. Тренер «Мордовии» пошёл на кардинальную перестройку, сменив половину полевых игроков: в отличии от проигранной встречи в Краснодаре с первых минут на отличного качества искусственном газоне Лебедев, Сабитов, Петров, Деобальд и Сысуев. Для последнего, кстати, этот матч стал первым в основном составе после возвращения из аренды. Павел Гусев был менее радикален и сделал лишь одну замену, руководствуясь, видимо, известным правилом «Победный состав не меняют». Ведь заменил наставник «Факела» Александра Трошечкина, получившего вызов в расположение молодёжной сборной России. Его место в центре поля занял Виктор Свежов, который вывел гостей на поле с капитанской повязкой.

Стартовый свисток Николая Волошина из Смоленска стал предвестником ряда атак саранчан на ворота Кобзева. Голкипер «Факела» был надёжен, да и его помощники-защитники справлялись со своими обязанностями. Правда, до поры до времени… Первый опасный момент, однако, создали всё же сине-белые. Осуществляющий дирижёрские функции Каюмов своим забросом со своей половины поля бросил в прорыв по флангу Тихого, который адресовал мяч в центр штрафной Соловьёву — Иван развернулся и несильно пробил точно в выбросившего ногу Осипова.

Команду продолжили игру в перетягивание каната. Дегтярёв остроумным разрезающим пасом выводил Деобальда на рандеву с голкипером, но Кобзев успел сыграть на выходе, ликвидировав опасность. В ответной атаке сместившийся во фланг Болов выполнил подачу точно в голову Касьяна. Удар под стать навесу, к сожалению для гостей, не получился — мимо цели. Казалось, что быстрый гол могут забить и те, и другие. В итоге фортуна улыбнулась подшефным Марата Мустафина. На 10-й минуте грубейший обрез Каюмова вблизи своей штрафной привёл к тому, что Деобальд обокрал Осипенко и отдал «пятнистого» Петрову. Молодой полузащитник «Мордовии» удивил многих, прошив Кобзева мощнейшим ударом издали — 1:0. Дебютный гол Петрова в сезоне завершил 8-матчевую «сухую» серию Кобзева во всех турнирах.

Далее события развивались по весьма стандартному и обыденному сценарию — «Мордовия» несколько умерила свой пыл и отошла назад, а «Факел» пытался взломать оборону «красных» в позиционной игре. Временами мяч у «огнеопасных», действительно, держался здорова, но выдумки гостям катастрофически не хватало. Не даром, после игры Павел Гусев обмолвился о недовольстве своей средней линией — всё было очень уж академично, монотонно и уныло. В те редкие случаи, когда сине-белым удавались атаки на скорости, все их попытки и потуги разбивались либо об уверенную игру Артёма Леонова, либо о массированную оборону саранского коллектива.

Не стоит думать, что хозяева запирались в своей штрафной и лишь обороняли добытый гандикап в один мяч. Нет, отнюдь. Действующая в этот вечер далеко не лучшим образом защитная линия воронежцев не раз и не два предоставляла подарки соперникам. Например, Деобальду совсем немного не хватило, чтобы замкнуть прострел настырного Сысуева, а спустя пару минут Петров после быстрого ввода мяча из-за боковой Дегтярёвым пробил в ближний угол — несильно и бесхитростно.

У ворот Леонова можно отметить лишь незасчитанный по причине офсайда гол Каюмова и умопомрачительный шанс для взятия ворот у Касьяна, которому оставалось лишь попасть в пустой створ ворот хозяев! Не судьба.

Сразу после перерыва Павел Гусев бросил в бой Нагибина и Саталкина — первый был должен добавить в организации игры в центре поля, а второй — помочь Касьяну в исполнении своих прямых обязанностей. На первой же минуте своего пребывания на поле Саталкин мог стать автором голевой передачи: форвард продрался сквозь нескольких соперников, вошёл в штрафную и покатил мяч Касьяну, тем самым отыграв Леонова. Александру снова оставалось лишь попасть по пустым воротам, но Сабитов в последний момент помешал украинцу, выбив футбольный снаряд на угловой в самоотверженном подкате!

Расплата за второй упущенный вернейший голевой момент не заставила долго себя ждать. Кренделёв здорово закрутил мяч на линию вратарскую с угла поля, а капитан «Мордовии» Осипов посылал мяч с отскоком от земли в ворота Кобзева, находясь в гордом одиночестве — 2:0. Вратарь воронежцев среагировал, но парировать удар с близкого расстояния был не в силах.

На волне успеха «красные» продолжили доминировать! Резкая и размашистая атака хозяев не завершилась 3-м голом только благодаря усилиям Шахова, выбившего мяч в подкате из ног Деобальда на угловой. Впоследствии воронежцы сумели отодвинуть игру от своих ворот и вернуть мяч под свой контроль. Дивидендов по-прежнему не было. Да, несколько раз во владениях Леонова было горяча, мяч, словно ошпаренный, метался туда-сюда, но завершающего удара так и не было… Всё, как говорится, вокруг да около. Не помогли «Факелу» и последующие замены — ни Арустамян, ни Бирюков свежую струю в игру гостей не внесли.

Саранчане же, напротив, действовали уверенно, степенно и без лишних нервов. Ненужной суеты команда Мустафина старалась избегать. Деловито, со знанием дела опытные футболисты «Мордовии» доводили дело до уверенной победы, не оставляя надежд и на третий гол. Отличный шанс воплотить задуманное имел Дегтярёв — вездесущая «семёрка» саранского клуба убегал с центра поля 1 на 1 с Кобзевым, но Шахов бросился ему наперерез и на входе в штрафную оттёр того от мяча корпусом без нарушения правил.

В концовке поединка зрители наверняка ожидали увидеть финальный штурм от гостей, но нет — в компенсированное арбитром время воронежцы даже близко не подошли к чужой штрафной. Финальный свисток Николая Волошина зафиксировал вторую победу «Мордовии» над «Факелом» в нынешнем сезоне.

На послематчевой пресс-конференции тренеры команд были единодушны. Фактический наставник хозяев Марат Мустафин похвалил свою команду за игру на стандартных положениях и отметил, что его подопечным удалось довести дело до заветной победы, сыграв по счёту. Павел Гусев, в свою очередь, сетовал на две ошибки своей дружины, ставшие роковыми. Рулевой «Факела» сказал о территориальном превосходстве сине-белых, которое, правда, разбилось о большой процент брака и отличную реализацию «Мордовией» своих моментов.

Таким образом, команда из республиканского центра добыла заслуженную викторию и несколько поправила своё положение — теперь саранский клуб идёт 17-м с трёхочковым отставанием от астраханского «Волгаря», занимающим спасительное 15-е место в Табели о рангах. «Факел», проиграв, своих позиций не потерял — в этом ему помогли осечки конкурентов в лице «Шинника» и «Спартака-2». Хабаровские «армейцы», правда, сумели увеличить отрыв от воронежцев до 4-х очков, но впереди ещё целых 10 туров, так что и у «Мордовии», и у «Факела» ещё предостаточно времени на выполнение своих задач. В следующем туре «огнеопасным» предстоит принимать набравшую отличный ход краснодарскую «Кубань», а «Мордовия» в Саратове встретится с прямым конкурентом «Соколом».