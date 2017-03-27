«Руководству «Спартака-2» надо бы принять «меры»
Наиболее интересные моменты 28-го тура комментирует в прошлом главный тренер липецкого «Металлурга», «Содовика» и «Балтики».
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ПАНЧЕНКО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОБЕДУ ЛИДЕРУ
Порой создается впечатление, что без Панченко «Динамо» недосчиталось бы очень многих очков. Вот и в важнейшем матче с «Тосно» он изменил счет с 0:1 на 2:1. С этой фамилией у меня связаны приятные воспоминания. Играя под моим началом в липецком «Металлурге», Виктор Панченко впервые стал лучшим бомбардиром турнира, и потому я еще больше радуюсь за его сына. В отличие от ЦСКА в «Динамо» Кирилл — лидер, есть возможность проявить свой талант, а играть он умеет.
«СПАРТАК-2» ВДЕВЯТЕРОМ ЗАБИВАЕТ, НО ПРОИГРЫВАЕТ
Уверен, что в равных составах спартаковцы, как минимум, не уступили бы «Балтике», хотя играли хуже, чем туром ранее с «Динамо», решив, видимо, что обыграют аутсайдера на одной ноге. А то, что они сильнее, показал гол, забитый вдевятером. Но удаление двух футболистов — серьезная фора. Руководству команды надо бы принять экстренные меры, ведь при симпатичной игре молодые спартаковцы взяли за правило постоянно апеллировать к арбитрам, а это до добра не доводит.
«ХИМКИ» СДУЛИ «ШИНУ»
Непонятно, что произошло: у «Шинника» опытный, признанный тренер, состав был оптимальным… А «Химки» — молодцы, 32 матча подряд без поражений на своем поле — уникальное достижение. Значит, и команда незаурядная.
«ФАКЕЛ» «ГОРИТ» В САРАНСКЕ
Очень неожиданный результат. «Факел» претендует на «стыки», «Мордовия» застряла в хвосте таблицы. Но, видимо, новый тренер Андрей Семин, как и ранее его знаменитый отец, обнаружил у команды
«ВОЛГАРЬ» ПЕРЕПЛЫВАЕТ НАЛЬЧИК
Больше всего меня удивил не факт поражения «Спартака» на своем поле, хотя кавказские команды дома редко проигрывают, а всего лишь 700 зрителей на трибунах стадиона. Поразительно! Вроде бы своя команда, главный тренер Хасан Биджиев — уроженец Нальчика, игроки в подавляющем большинстве местные, а поддержки нет. Может быть,
ПЯТЬ СОБЫТИЙ ТУРА
Версия Александра ИГНАТЕНКО.
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