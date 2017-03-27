КДК не будет рассматривать инцидент с дракой у сектора «Динамо» перед матчем ФНЛ с «Тосно»

Матч 28-го тура первенства ФНЛ между «Тосно» и «Динамо» прошел в воскресенье в Великом Новгороде на стадионе «Электрон» и завершился со счетом 1:2.

«В рапорте делегата со слов офицера по безопасности “Тосно” есть запись, что в самом начале матча у входных ворот на гостевом секторе произошло столкновение болельщиков “Динамо” с неизвестной группой лиц. Силами полиции драка была прекращена, был задержан один участник, на него был составлен рапорт. Эта ситуация не будет включена в повестку заседания КДК, дисциплинарного нарушения нет, здесь полиция четко сработала», — рассказал Григорьянц.

«Болельщики обеих команд использовали пиротехники, главный тренер “Динамо” Юрий Калитвинцев, его помощник Юрий Ковтун, а также врач команды выходили за пределы технической зоны. В гостевом секторе “Динамо” болельщики сожгли одно кресло и шесть частично, болельщики “Тосно” сожгли одно кресло и четыре частично. Эти вопросы мы рассмотрим», — добавил Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 29 марта.