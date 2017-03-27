КДК не будет рассматривать инцидент с дракой у сектора «Динамо» перед матчем ФНЛ с «Тосно»
МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не будет рассматривать драку у сектора болельщиков московского «Динамо» перед выездным матчем Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Тосно» (Ленинградская область). Об этом ТАСС сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Матч 28-го тура первенства ФНЛ между «Тосно» и «Динамо» прошел в воскресенье в Великом Новгороде на стадионе «Электрон» и завершился со счетом 1:2.
«В рапорте делегата со слов офицера по безопасности “Тосно” есть запись, что в самом начале матча у входных ворот на гостевом секторе произошло столкновение болельщиков “Динамо” с неизвестной группой лиц. Силами полиции драка была прекращена, был задержан один участник, на него был составлен рапорт. Эта ситуация не будет включена в повестку заседания КДК, дисциплинарного нарушения нет, здесь полиция четко сработала», — рассказал Григорьянц.
«Болельщики обеих команд использовали пиротехники, главный тренер “Динамо” Юрий Калитвинцев, его помощник Юрий Ковтун, а также врач команды выходили за пределы технической зоны. В гостевом секторе “Динамо” болельщики сожгли одно кресло и шесть частично, болельщики “Тосно” сожгли одно кресло и четыре частично. Эти вопросы мы рассмотрим», — добавил Григорьянц.
Заседание КДК РФС пройдет 29 марта.
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