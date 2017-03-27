Максимилиан Проничев: Должны были выигрывать во Владивостоке

— Думаю, должны были выигрывать во Владивостоке. Играли на победу. В обоих таймах у нас были моменты, но опять подвела реализация, как и в игре с Нальчиком.

— Чего не хватило в тех эпизодах, когда не получалось забить?

— Не знаю. Моменты есть — их надо использовать. Тогда игра будет другой.

— Что скажете о поле? Владислав Радимов после игры посетовал на плохой газон.

— Каким бы ни был газон, на нем надо играть. Причем не только нам, но и сопернику. Мы старались играть в свой футбол. Я не ищу причин того, что не удалось выиграть, в состоянии газона. Нужно забивать свои моменты, исправлять свои ошибки.

— Матч проходил в 9 утра по петербургскому времени. Тяжело?

— Нас к этому готовили, так что мы адаптировались. Конечно, после полета было тяжело, все устали. Но мы успели отдохнуть, так что, думаю, это не сказалось.

— Впереди «Спартак"-2. Будете во время подготовки держать в голове обидное поражение в первом круге?

— Нет, конечно. Готовимся к важному дерби, нам нужна только победа. А о то, что произошло, нас не интересует, смотрим вперед и рассчитываем победить.