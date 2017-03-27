Гол Григоряна с пенальти принес «Тамбову» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в понедельник на стадионе «Родина» в Химках, завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 4-й компенсированной минуте второго тайма забил с пенальти Роман Григорян.

«Тамбов» набрал 39 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, «Енисей» с 38 баллами — восьмой.