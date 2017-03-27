Гол Григоряна с пенальти принес «Тамбову» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. «Тамбов» обыграл красноярский «Енисей» в матче 28-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в понедельник на стадионе «Родина» в Химках, завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 4-й компенсированной минуте второго тайма забил с пенальти Роман Григорян.
«Тамбов» набрал 39 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, «Енисей» с 38 баллами — восьмой.
Главные тренеры
|Андрей Талалаев
|Андрей Тихонов
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
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- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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