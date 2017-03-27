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27 марта 2017, 15:32 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Гол Григоряна с пенальти принес «Тамбову» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. «Тамбов» обыграл красноярский «Енисей» в матче 28-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в понедельник на стадионе «Родина» в Химках, завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 4-й компенсированной минуте второго тайма забил с пенальти Роман Григорян.

«Тамбов» набрал 39 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице ФНЛ, «Енисей» с 38 баллами — восьмой.

27.03.2017 13:00 Зрители 210 основной раунд: 28-й тур Родина
Тамбов 1:0 Енисей
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Андрей Талалаев Андрей Тихонов
Голы
90+1′ Роман Григорян 28
Составы
Олег Смирнов 1
Алексей Рыбин 2
Александр Столяренко 20
Александр Горбатюк 29
Сергей Шевчук 11
Александр Дутов 16
Андрей Мурнин 70
76′ Марат Быстров 96
Евгений Шляков 5
59′ Олег Чернышов 7
Валерий Сорокин 6
59′ Денис Дорожкин 13
Андрей Часовских 15
80′ Артем Делькин 90
Роман Григорян 28
25 Михаил Опарин
15 Росен Колев
33 Илья Гультяев 90+1′
39 Максим Васильев
44 Никита Чичерин
92 Петр Тен
83 Александр Харитонов
22 Сергей Самодин
7 Азер Алиев 74′
11 Артур Саркисов
21 Егор Иванов 85′
38 Артур Малоян
10 Михаил Комков 62′
9 Андрей Козлов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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