В Кубке «Формата» победил «Тамбов»

Напомним, что эти соревнования проводятся уже третий раз (предыдущий розыгрыш был в феврале и августе прошлого года), и второй раз в турнире принимает участие команда от нашего клуба. Футбольные баталии проходили на площадке для мини-футбола стадиона «Спартак». По сравнению с летним Кубком число участников увеличилось — и на предварительном этапе за право сыграть в финале боролись сразу восемь команд, разделенные организаторами на две подгруппы. Из каждого квартета в полуфинал вышли по две команды, которые по олимпийской системе разыграли призовые места. В итоге победителем весеннего Кубка «Формата» стала команда’Гастролеры"!

Согласно предварительной договоренности, победитель Кубка получал право в бонусном матче сыграть с командой, представленной из игроков и сотрудников футбольного клуба «Тамбова». За «Тамбов» в отчетном матче выступали голкипер Дмитрий Вялов, полузащитники Денис Поярков и Александр Зяблов, а также заместитель генерального директора Александр Поликанов, пресс-атташе Алексей Мишунин и сотрудник по работе с болельщиками Антон Костров. В интересном и результативном матче сильнее оказалась команда профессионалов — 6:2. Хет-трик у победителей на счету Пояркова, дубль у Кострова, еще один мяч забил Вялов.