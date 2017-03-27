В Кубке «Формата» победил «Тамбов»
25-го марта состоялся весенний Кубок «Формата» по футболу, который организовывал одноименный коллектив тамбовских фанатов «Формат 68″.
Напомним, что эти соревнования проводятся уже третий раз (предыдущий розыгрыш был в феврале и августе прошлого года), и второй раз в турнире принимает участие команда от нашего клуба. Футбольные баталии проходили на площадке для
Согласно предварительной договоренности, победитель Кубка получал право в бонусном матче сыграть с командой, представленной из игроков и сотрудников футбольного клуба «Тамбова». За «Тамбов» в отчетном матче выступали голкипер Дмитрий Вялов, полузащитники Денис Поярков и Александр Зяблов, а также заместитель генерального директора Александр Поликанов,
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