Валерий Маслов: Эдуард Мудрик был очень надежным защитником

Мудрик скончался на 78-м году жизни. За свою карьеру он провел 172 игры за «Динамо» с 1959 по 1968 год и восемь матчей за сборную СССР, забив в общей сумме шесть голов.

«Эдуард был аккуратным и надежным защитником, на которого всегда можно было положиться. Он по праву занимал место в сборной, в составе которой выступал на международных соревнованиях. На поле он всегда был тактически грамотен, быстро соображал и хорошо ориентировался», — сказал Маслов.

По словам Маслова, Мудрик был из спортивной семьи и всю жизнь был тесно связан с футболом, что не могло не сказаться на его спортивных результатах.

«Отец Эдуарда был спортивным руководителем, поэтому большая часть жизни Мудрика-младшего прошла в Мытищах на базе “Динамо”. Начинал он как нападающий, однако потом реализовал себя как защитник, добившись больших успехов в этом амплуа», — сообщил собеседник ТАСС.

В составе сборной СССР Мудрик стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года, в составе «Динамо» — двукратным чемпионом страны.