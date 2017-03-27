Нет, конечно, никто из названных команд не откажется занять место повыше, но гораздо занятнее был вопрос: сумеют ли подмосковные футболисты продолжить свою беспроигрышную домашнюю серию, которая составила, напомню, 31 матч.

Шансы у гостей прервать её были. Вспомним, что не так давно на этом же газоне был повержен, пусть и не без доли везения, крепкий «Тамбов». К тому же по весне волжане ещё не проигрывали.

У «Химок» был свой резон. По весне и они не смотрятся дебютантом. Пропустив в предыдущем туре свой матч с «Соколом», подмосковный клуб не растратил ни сил, ни жажды поиграть в футбол, а по уровню мастерства игроков команда вряд ли уступала приезжим футболистам.

Начало встречи выдалось ожидаемым. Химчане, на правах хозяев, больше владеют мячом, и пытаются найти лазейку в оборонительных построениях гостей. Волжане, по привычке, пытаются решить все свои вопросы с помощью длинных забросов вперёд.

И всё же первый острый момент состоялся у ворот гостей, и привезли его ярославцы себе сами. Царикаев плохо обработал мяч, его обокрал Заика. Кирилл, чуть ли не идеально, выкатил футбольный снаряд в штрафную на Чатовича. Тот бил из района 11-метровой отметки, казалось наверняка, но в дальний угол не попал.

Через 6 минут очередная напряжённая ситуация в центре штрафной «Шинника». Шумских с правого края выполнил навес, дворников его выловил, находясь на линии вратарской площадки прямо по центру ворот. Однако ударить в касание не решился, и подоспевшие защитники угрозу ликвидировали.

К середине тайма была явно обозначена более активная игра химчан. Они проводили быстрые комбинации на половине поля «Шинника». Получалась у хозяев и фланговая игра. У волжан никак не получалось подолгу контролировать мяч. Прессинг «Химок» не позволял не позволял ярославцам играть спокойно и разумно, в то же самое время сами хозяева поля вдвоём, а то и втроём, закрывали комбинации гостей в самом зародыше.

К 20-й минуте «Химки» создали ещё два угрожающих момента перед воротами «Шинника». Сначала Чатович выложил мяч в центр штрафной на Дворникова. Нападающий, принимая передачу, упал, но судья нарушения не зафиксировал. Затем Гащенков сильно пробил со средней дистанции, но над перекладиной. Налаженное взаимодействие Дворникова и Чатовича бросалось в глаза. И в дальнейшем мы видели, что легионер подмосковного клуба подавал мяч в штрафную (в основном справа), а нападающий довольно легко переигрывал защитников ярославцев и наносил удары по воротам.

На 27-й минуте настырные химчане всё же открываю счёт, агрессивно сыграв в штрафной площадке «Шинника». Началось всё с перехвата Тюнина. Последовал удар Казаева с линии штрафной, но мяч застрял в частоколе ног защитников, и после нескольких рикошетов выкатился под удар Дворникову. Однако тут в игру вмешался вратарь гостей Яшин, но сумел только отбить мяч из-под ног форварда, а набежавший Заика с удовольствием вогнал футбольную сферу в сетку уже пустых ворот ярославцев. Преимущество в моментах, наконец-то, вылилось в преимущество в счёте.

После пропущенного мяча, то ли волжане активизировались, то ли «Химки» сознательно отдали инициативу гостям, но как бы там не было, инициатива перешла к гостям. И вот уже они создают свой первый голевой момент в матче. Земсков головой пробросил мяч вперёд, Низамутдинов, также головой, продолжил его полёт уже в штрафную, а там футбольный снаряд приземлился точно в ноги одинокому Султонову. Однако удар у полузащитника откровенно не получился, и мяч выкатился за лицевую линию. Чем-то эта комбинация напомнила голевую в игре с Хабаровском, однако итог оказался разным.

На 39-й минуте Султонов, после хорошо разыгранной комбинации бил уже с угла штрафной, но попал в бросившегося под удар игрока хозяев поля, и только угловой.

Первый тайм завершился опасным стандартом в исполнении хозяев поля, но, наносивший после паса Чатовича удар по воротам Шумских, в створ не попал.

Первый тайм так и закончился со счётом 1:0. До гола заметное преимущество имели химчане, что и вылилось в забитый мяч. Затем инициативу перехватили футболисты «Шинника», и имели две возможности результат выровнять, но не смогли. Всё это обещает нам интересный второй тайм.

Второй тайм начался с ожидаемых атак гостей. Игра постоянно проходит у штрафной хозяев поля. Правда, до опасных моментов дело не доходит, но напряжение чувствуется. Оборона и вратарь подмосковного клуба всё время в напряжении. У волжан очень активны Султонов и Низамутдинов.

Однако первая же вылазка химчан к воротам ярославцев закончилась вторым голом в ворота волжан. Заика подхватил мяч недалеко от штрафной гостей, и переправил его в штрафную на Чатовича. Швед продолжил атаку пасом направо на Казаева, последовал прострел вдоль ворот, и набежавший Гащенков вогнал футбольный снаряд в сетку. Всё было проделано быстро, точно, красиво. Даже оборона «Шинника», казалось, больше наблюдала за комбинацией, чем пыталась её разрушить.

Расстроенные ярославцы в следующей же атаке могли пропустить и в третий раз. Дворников выкатил мяч в штрафную под удар Чатовичу, тот бил без помех, находясь почти прямо по центру ворот, но снова в створ не попал, упустив очередной свой момент.

Вскоре всё же хозяева поля своего добились. Всё снова началось с подачи в штрафную защитника химчан Заики. Защитник волжан Чистяков попытался вынести мяч головой, но получилась классная скидка в центр штрафной прямо на ногу Казаеву. Ян, в отличии от Чатовича, с 10 метров не промахнулся, отправив мяч в нижний угол ворот впритирку со штангой.

Дальнейшее происходящее на поле итог встречи изменить уже не могло. Свою индивидуальную статистику могли изменить футболисты «Химок» Заика и Шумских, но их удары из убойных позиций цели не достигли. У «Шинника» также было два запоминающихся момента, но Гоцук не сумел подправить мяч в ворота после удара головой Чистякова, а Земсков подправлял мяч в створ, находясь в положении «вне игры».

Вот так, лучше используя свои моменты и ошибки обороны соперника, химчане довели свою беспроигрышную домашнюю серию до 32 матчей. Волжане на этот раз очень много позволяли игрокам «Химок» перед своими воротами, за что и поплатились.

СТАТИСТИКА.

«ХИМКИ» (Химки) — «ШИННИК» (Ярославль) — 3:0 (1:0).

Голы: Заика, 27 (1:0), Гащенков, 62 (2:0), Казаев, 69 (3:0).

«ХИМКИ»: Исупов — 4,5, Малания — 4,5, Заика — 5, Чернышов И. (к) — 4,5, Лапин — 4,5, Шумских — 4,5, Казаев — 5 (Кокоев, 83 — б/о), Чатович — 5 (Нильсен, 74 — 4), Гащенков — 4,5 (Кузьмичёв, 74 — 4), Тюнин — 4,5, Дворников — 4,5 (Петрусёв, 68 — 4,5).

«ШИННИК»: Яшин — 4, Чистяков — 3, Ятченко — 3 (Дзахов, 69 — 3), Евсеев — 3 (Цховребов, 65 — 3,5), Царикаев — 3 (Лаук, 65 — 3), Гоцук — 3, Султонов — 4,5, Митасов — (Ослоновский, 62 — 3), Земсков — 4, Нетфуллин — 4, Низамутдинов (к) — 3,5.

Судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) — 4

Предупреждения: Чернышов, 59 (грубая игра), Казаев, 70 (неспортивное поведение), Заика, 72 (неспортивное поведение) — Митасов, 45 (грубая игра), Султонов, 72 (неспортивное поведение), Низамутдинов, 90+1 (неспортивное поведение).

Удаление: нет — нет.

Удары: 11 — 7

В створ: 4 — 3

Штанги, перекладины: 0 — 0

Голевые моменты: 8 — 3

Угловые: 4 — 9

Офсайды: 0 — 6

Фолы: 15 — 20.

Лучшие игроки матча: Заика — Султонов.

26 марта. Химки, Стадион «Родина», 1200 зрителей. +7 градусов. Ясно.