«Химки» — «Шинник». 32 в плюсе
В Химках, на стадионе «Родина», встречались две команды не обременённые, как борьбой за выживание, так и за высокие места. Местные «Химки» принимали ярославский «Шинник».
Нет, конечно, никто из названных команд не откажется занять место повыше, но гораздо занятнее был вопрос: сумеют ли подмосковные футболисты продолжить свою беспроигрышную домашнюю серию, которая составила, напомню, 31 матч.
Шансы у гостей прервать её были. Вспомним, что не так давно на этом же газоне был повержен, пусть и не без доли везения, крепкий «Тамбов». К тому же по весне волжане ещё не проигрывали.
У «Химок» был свой резон. По весне и они не смотрятся дебютантом. Пропустив в предыдущем туре свой матч с «Соколом», подмосковный клуб не растратил ни сил, ни жажды поиграть в футбол, а по уровню мастерства игроков команда вряд ли уступала приезжим футболистам.
Начало встречи выдалось ожидаемым. Химчане, на правах хозяев, больше владеют мячом, и пытаются найти лазейку в оборонительных построениях гостей. Волжане, по привычке, пытаются решить все свои вопросы с помощью длинных забросов вперёд.
И всё же первый острый момент состоялся у ворот гостей, и привезли его ярославцы себе сами. Царикаев плохо обработал мяч, его обокрал Заика. Кирилл, чуть ли не идеально, выкатил футбольный снаряд в штрафную на Чатовича. Тот бил из района 11-метровой отметки, казалось наверняка, но в дальний угол не попал.
Через 6 минут очередная напряжённая ситуация в центре штрафной «Шинника». Шумских с правого края выполнил навес, дворников его выловил, находясь на линии вратарской площадки прямо по центру ворот. Однако ударить в касание не решился, и подоспевшие защитники угрозу ликвидировали.
К середине тайма была явно обозначена более активная игра химчан. Они проводили быстрые комбинации на половине поля «Шинника». Получалась у хозяев и фланговая игра. У волжан никак не получалось подолгу контролировать мяч. Прессинг «Химок» не позволял не позволял ярославцам играть спокойно и разумно, в то же самое время сами хозяева поля вдвоём, а то и втроём, закрывали комбинации гостей в самом зародыше.
К 20-й минуте «Химки» создали ещё два угрожающих момента перед воротами «Шинника». Сначала Чатович выложил мяч в центр штрафной на Дворникова. Нападающий, принимая передачу, упал, но судья нарушения не зафиксировал. Затем Гащенков сильно пробил со средней дистанции, но над перекладиной. Налаженное взаимодействие Дворникова и Чатовича бросалось в глаза. И в дальнейшем мы видели, что легионер подмосковного клуба подавал мяч в штрафную (в основном справа), а нападающий довольно легко переигрывал защитников ярославцев и наносил удары по воротам.
На 27-й минуте настырные химчане всё же открываю счёт, агрессивно сыграв в штрафной площадке «Шинника». Началось всё с перехвата Тюнина. Последовал удар Казаева с линии штрафной, но мяч застрял в частоколе ног защитников, и после нескольких рикошетов выкатился под удар Дворникову. Однако тут в игру вмешался вратарь гостей Яшин, но сумел только отбить мяч
После пропущенного мяча, то ли волжане активизировались, то ли «Химки» сознательно отдали инициативу гостям, но как бы там не было, инициатива перешла к гостям. И вот уже они создают свой первый голевой момент в матче. Земсков головой пробросил мяч вперёд, Низамутдинов, также головой, продолжил его полёт уже в штрафную, а там футбольный снаряд приземлился точно в ноги одинокому Султонову. Однако удар у полузащитника откровенно не получился, и мяч выкатился за лицевую линию.
На 39-й минуте Султонов, после хорошо разыгранной комбинации бил уже с угла штрафной, но попал в бросившегося под удар игрока хозяев поля, и только угловой.
Первый тайм завершился опасным стандартом в исполнении хозяев поля, но, наносивший после паса Чатовича удар по воротам Шумских, в створ не попал.
Первый тайм так и закончился со счётом 1:0. До гола заметное преимущество имели химчане, что и вылилось в забитый мяч. Затем инициативу перехватили футболисты «Шинника», и имели две возможности результат выровнять, но не смогли. Всё это обещает нам интересный второй тайм.
Второй тайм начался с ожидаемых атак гостей. Игра постоянно проходит у штрафной хозяев поля. Правда, до опасных моментов дело не доходит, но напряжение чувствуется. Оборона и вратарь подмосковного клуба всё время в напряжении. У волжан очень активны Султонов и Низамутдинов.
Однако первая же вылазка химчан к воротам ярославцев закончилась вторым голом в ворота волжан. Заика подхватил мяч недалеко от штрафной гостей, и переправил его в штрафную на Чатовича. Швед продолжил атаку пасом направо на Казаева, последовал прострел вдоль ворот, и набежавший Гащенков вогнал футбольный снаряд в сетку. Всё было проделано быстро, точно, красиво. Даже оборона «Шинника», казалось, больше наблюдала за комбинацией, чем пыталась её разрушить.
Расстроенные ярославцы в следующей же атаке могли пропустить и в третий раз. Дворников выкатил мяч в штрафную под удар Чатовичу, тот бил без помех, находясь почти прямо по центру ворот, но снова в створ не попал, упустив очередной свой момент.
Вскоре всё же хозяева поля своего добились. Всё снова началось с подачи в штрафную защитника химчан Заики. Защитник волжан Чистяков попытался вынести мяч головой, но получилась классная скидка в центр штрафной прямо на ногу Казаеву. Ян, в отличии от Чатовича, с 10 метров не промахнулся, отправив мяч в нижний угол ворот впритирку со штангой.
Дальнейшее происходящее на поле итог встречи изменить уже не могло. Свою индивидуальную статистику могли изменить футболисты «Химок» Заика и Шумских, но их удары из убойных позиций цели не достигли. У «Шинника» также было два запоминающихся момента, но Гоцук не сумел подправить мяч в ворота после удара головой Чистякова, а Земсков подправлял мяч в створ, находясь в положении «вне игры».
Вот так, лучше используя свои моменты и ошибки обороны соперника, химчане довели свою беспроигрышную домашнюю серию до 32 матчей. Волжане на этот раз очень много позволяли игрокам «Химок» перед своими воротами, за что и поплатились.
СТАТИСТИКА.
«ХИМКИ» (Химки) — «ШИННИК» (Ярославль) — 3:0 (1:0).
Голы: Заика, 27 (1:0), Гащенков, 62 (2:0), Казаев, 69 (3:0).
«ХИМКИ»: Исупов — 4,5, Малания — 4,5, Заика — 5, Чернышов И. (к) — 4,5, Лапин — 4,5, Шумских — 4,5, Казаев — 5 (Кокоев, 83 — б/о), Чатович — 5 (Нильсен, 74 — 4), Гащенков — 4,5 (Кузьмичёв, 74 — 4), Тюнин — 4,5, Дворников — 4,5 (Петрусёв, 68 — 4,5).
«ШИННИК»: Яшин — 4, Чистяков — 3, Ятченко — 3 (Дзахов, 69 — 3), Евсеев — 3 (Цховребов, 65 — 3,5), Царикаев — 3 (Лаук, 65 — 3), Гоцук — 3, Султонов — 4,5, Митасов — (Ослоновский, 62 — 3), Земсков — 4, Нетфуллин — 4, Низамутдинов (к) — 3,5.
Судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург) — 4
Предупреждения: Чернышов, 59 (грубая игра), Казаев, 70 (неспортивное поведение), Заика, 72 (неспортивное поведение) — Митасов, 45 (грубая игра), Султонов, 72 (неспортивное поведение), Низамутдинов, 90+1 (неспортивное поведение).
Удаление: нет — нет.
Удары: 11 — 7
В створ: 4 — 3
Штанги, перекладины: 0 — 0
Голевые моменты: 8 — 3
Угловые: 4 — 9
Офсайды: 0 — 6
Фолы: 15 — 20.
Лучшие игроки матча: Заика — Султонов.
26 марта. Химки, Стадион «Родина», 1200 зрителей. +7 градусов. Ясно.
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