Ян Казаев: Эта долгожданная победа пришла

— Считаю, главное то, что мы выиграли. Конечно, вдвойне приятно, что победа получилась еще и крупной. Думаю, мы вполне реабилитировались перед своими болельщиками за досадное поражение в Краснодаре. Там был матч, в котором мы не должны были проигрывать. Тем более, в этом году мы еще не выигрывали, и сегодня эта долгожданная победа пришла!

— Разыгранная комбинация во втором голе — шедевр. Неужели домашняя заготовка?

— Нет, спонтанно все получилось. Но, похоже, действительно вышло красиво. Все было в такт и вовремя. Адмир Чатович хорошо отдал мяч мне на край, я убрал «под себя» и увидел открытого у ворот Михаила Гащенкова.

— Побывавший сегодня на игре глава городского округа Химки Дмитрий Волошин что-то говорил в раздевалке?

— Его сегодняшний приход на матч, можно сказать, придал команде дополнительные силы. Ни о какой скованности у ребят не могло быть и речи. В перерыве сказали, чтобы во втором тайме мы действовали так же, как и в первом. И чтобы, по возможности, прибавили, что мы и сделали.