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27 марта 2017, 13:16 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Ян Казаев: Эта долгожданная победа пришла

Отметившийся голом и результативной передачей полузащитник красно-черных Ян Казаев поделился впечатления о крупной домашней победе над «Шинником» (3:0):

— Считаю, главное то, что мы выиграли. Конечно, вдвойне приятно, что победа получилась еще и крупной. Думаю, мы вполне реабилитировались перед своими болельщиками за досадное поражение в Краснодаре. Там был матч, в котором мы не должны были проигрывать. Тем более, в этом году мы еще не выигрывали, и сегодня эта долгожданная победа пришла!

— Разыгранная комбинация во втором голе — шедевр. Неужели домашняя заготовка?

— Нет, спонтанно все получилось. Но, похоже, действительно вышло красиво. Все было в такт и вовремя. Адмир Чатович хорошо отдал мяч мне на край, я убрал «под себя» и увидел открытого у ворот Михаила Гащенкова.

— Побывавший сегодня на игре глава городского округа Химки Дмитрий Волошин что-то говорил в раздевалке?

— Его сегодняшний приход на матч, можно сказать, придал команде дополнительные силы. Ни о какой скованности у ребят не могло быть и речи. В перерыве сказали, чтобы во втором тайме мы действовали так же, как и в первом. И чтобы, по возможности, прибавили, что мы и сделали.

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