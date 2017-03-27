Арсланбеков рассудит «Факел» и «Кубань»
Назначены судьи и инспекторы на матчи 29-го тура
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут 1 апреля.
Енисей — СКА-Хабаровск: Игорь Панин (Ростов-на-Дону) — Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Ростов-на-Дону); инспектор — Михаил Веселовский (Москва).
Балтика — Тосно: Сергей Куликов (Саранск) — Валентин Мурашов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор — Алексей Монахов (Москва).
Зенит-2 — Спартак-2: Андрей Фисенко (Владивосток) — Иван Бирюлин (Ярославль), Игорь Князев (Курск); инспектор — Владимир Мосягин (Липецк).
Факел — Кубань: Тимур Арсланбеков (Москва) — Олег Политов (Томск), Максим Степанов (Томск); инспектор — Валерий Матюнин (Москва).
Сокол — Мордовия: Евгений Кукуляк (Калуга) — Сергей Архипов (Ульяновск), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор — Владимир Гамеев (Протвино).
Шинник — Сибирь: Дмитрий Недвижай (Ставрополь) — Александр Дуденков (Петрозаводск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); инспектор — Николай Объедков (Санкт-Петербург).
Тюмень — Химки: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) — Кирилл Большаков (Санкт-Петербург), Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор — Юрий Князев (Рыльск).
Нефтехимик — Спартак-Нальчик: Кирилл Левников (Санкт-Петербург) — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Андрей Рунов (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Захаров (Москва).
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