Евгений Чернов: «Зенит-2» больше должен быть расстроен ничьей

— Мы больше должны быть расстроены ничьей. Не удалось победить, хотя было несколько очень хороших моментов. А так, в принципе, и в обороне хорошо сыграли, но не забили. Три момента создали, нужно их реализовывать.

— Как «Луч» изменился по сравнению с матчем первого круга?

— Никак. Та же схема в пять защитников, та же игра от простого: передачи на нападающих и борьба за мяч. Но это приносит им результат.

— Смена часовых поясов повлияла негативно на футболистов?