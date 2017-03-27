Евгений Чернов: «Зенит-2» больше должен быть расстроен ничьей
Защитник петербуржцев Евгений Чернов поделился своим впечатлением о расстройстве от ничьей, сопернике и смене часовых поясов.
— Мы больше должны быть расстроены ничьей. Не удалось победить, хотя было несколько очень хороших моментов. А так, в принципе, и в обороне хорошо сыграли, но не забили. Три момента создали, нужно их реализовывать.
— Как «Луч» изменился по сравнению с матчем первого круга?
— Никак. Та же схема в пять защитников, та же игра от простого: передачи на нападающих и борьба за мяч. Но это приносит им результат.
— Смена часовых поясов повлияла негативно на футболистов?
— Нам удалось перестроиться во времени, потому что у нас было полноценных два дня. Смогли поспать. В прошлом году прилетели сюда в день игры и тоже не испытывали проблем с акклиматизацией.
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