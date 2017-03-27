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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29213714/
27 марта 2017, 11:29 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Марат Мустафин: Ребята выполнили установку на матч

Старший тренер «Мордовии» Марат Мустафин рассказал о победном для его команды матче против «Факела» (2:0).

— Поучилась тяжелая игра, но ребята выполнили установку на матч. Забили быстрый гол и мы повели в счете. Забили второй гол после хорошей подачи и дальше играли уже по счету. Мы знали как будет действовать соперник. Довели матч до логического конца. Всех с победой! Ну, а мы стараемся в каждой игре набирать очки и исправлять ситуацию.

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