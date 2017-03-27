Марат Мустафин: Ребята выполнили установку на матч

— Поучилась тяжелая игра, но ребята выполнили установку на матч. Забили быстрый гол и мы повели в счете. Забили второй гол после хорошей подачи и дальше играли уже по счету. Мы знали как будет действовать соперник. Довели матч до логического конца. Всех с победой! Ну, а мы стараемся в каждой игре набирать очки и исправлять ситуацию.