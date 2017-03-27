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27 марта 2017, 11:28 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Хасанби Биджиев: Я не помню, чтобы во второй лиге такие пенальти назначали

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчика»:

— Смущало то, что за восемь дней у нас это был уже третий матч. Плюс кадровые проблемы испытывали. Матч сегодня получился упорным. Сумели выровнять игру после пропущенного гола. Потом получалось контролировать мяч, но получили пенальти. Слов нет. Я не помню, чтобы во второй лиге такие пенальти назначали. Но ребятам нужно сказать спасибо, они старались и отдавались игре.

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