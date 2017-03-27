Луч-Энергия

Аудитория приморских болельщиков так и не увидела, у себя на родине, текущего лидера чемпионата. Интрига о том состоится ли следующий домашний матч во Владивостоке, или нет, так же держалась до последнего. Между тем, Владивосток, несомненно, соскучился по игре.

Однако, футбольное поле, которое встретило футболистов «Луча» и гостей из Санкт-Петербурга, сегодня вряд ли позволяло показывать игру под названием «Футбол». Сегодняшний газон стадиона «Динамо», по своему уровню соответствовал, разве что только чемпионату края. Пожалуй, с этим трудно не согласиться, учитывая то, как в плане организации, на сегодняшний день, относятся к команде из Владивостока те, кто отвечает за её развитие или не отвечает за неё вообще.

Так или иначе, но первые двадцать минут игры, «жёлто-синие» провели на «Ура»! Хозяевам сходу удалось создать три голевых момента у ворот Егора Бабурина, реализовать которые отчасти помешало «кочкообразное» поле, а если быть точнее, то огород. Впрочем, оборона «Зенита-2» сегодня не поддалась на протяжении игры, как и оборона хозяев поля. После двадцатой минуты ход игры выровнялся, гостям также удалось раза три нанести реальную угрозу владениям Ильи Гаврилова, но извлечь турнирных дивидендов по такому полю командам так и не удалось. Всё оставшееся время, футболисты-профессионалы, играя на поле любительского уровня, вынуждены были играть в верховой футбол, который был чем-то похож, скорее на волейбол, так как сам по себе футбол — это игра скоростная, а на огороде скорость особо не разовьёшь. Мяч то и дело скакал по кочкам, словно лягушка, поэтому реальной угрозы владениям вратарей после первой трети матча особо не наблюдалось….

Кто виноват в подобном качестве футбола… но уж точно не футболисты, а сам по себе матч, так и закончился с теми «0:0» на табло, при которых он стартовал. Командам, которые вынуждены были играть сегодня на стадионе «Динамо», на таком газоне, какой есть, безусловно, нужны были очки в турнирную копилку. Но в итоге подопечные Константина Емельянова и Владислава Радимова, удостоились лишь по одному балу. Победа, скорее всего, стала «жертвой» стадиона, который сегодня, словно зеркало, отражал нынешнюю организацию дел в футбольном Владивостоке.

СТАТИСТИКА.

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (Владивосток) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:0 (0:0).

«Луч-Энергия»: Гаврилов — 5, Попов — 4, Грицаенко — 5, Коломыц — 5, Пискунов — 5, Гриднев — 4, Пономаренко — 5, Насадюк — 4, Килин — 5 (Минич, 80 — 4), Гордиенко — 4 (Джигкаев, 81 — 4), Столбовой — 4.

«Зенит-2»: Бабурин — 5, Лобов — 5, Чернов — 5, Зуйков — 5, Карпов — 4, Зуев — 4, Бавин — 4, Проничев — 4, (Погребняк, 55 — 4), Евсеев — 4, Исаев — 4, (Батютин, 66 — 4), Сиротов — 4.

Главный судья: Александров Борисов (Самара) — 3.

Предупреждения: Пономаренко, 17, Коломыц, 42, Карпов, 73, Килин, 79, Лобов, 89.

Удаление: нет.

Удары: 8 (3) — 9 (7)

Угловые: 2 — 1.

Лучшие игроки: Гаврилов — Бабурин

26 марта. Владивосток, стадион «Динамо», 2100 зрителей.