«Луч-Энергия» — «Зенит-2». Большой футбол добрался до Владивостока
Чемпионат ФНЛ, уже три недели как стартовал, но
из-за организационных проблем старт первого в новом 2017 году матча во Владивостоке несколько задержался.
Аудитория приморских болельщиков так и не увидела, у себя на родине, текущего лидера чемпионата. Интрига о том состоится ли следующий домашний матч во Владивостоке, или нет, так же держалась до последнего. Между тем, Владивосток, несомненно, соскучился по игре.
Однако, футбольное поле, которое встретило футболистов «Луча» и гостей из
Так или иначе, но первые двадцать минут игры, «жёлто-синие» провели на «Ура»! Хозяевам сходу удалось создать три голевых момента у ворот Егора Бабурина, реализовать которые отчасти помешало «кочкообразное» поле, а если быть точнее, то огород. Впрочем, оборона «Зенита-2» сегодня не поддалась на протяжении игры, как и оборона хозяев поля. После двадцатой минуты ход игры выровнялся, гостям также удалось раза три нанести реальную угрозу владениям Ильи Гаврилова, но извлечь турнирных дивидендов по такому полю командам так и не удалось. Всё оставшееся время,
Кто виноват в подобном качестве футбола… но уж точно не футболисты, а сам по себе матч, так и закончился с теми «0:0» на табло, при которых он стартовал. Командам, которые вынуждены были играть сегодня на стадионе «Динамо», на таком газоне, какой есть, безусловно, нужны были очки в турнирную копилку. Но в итоге подопечные Константина Емельянова и Владислава Радимова, удостоились лишь по одному балу. Победа, скорее всего, стала «жертвой» стадиона, который сегодня, словно зеркало, отражал нынешнюю организацию дел в футбольном Владивостоке.
СТАТИСТИКА.
«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (Владивосток) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:0 (0:0).
«Луч-Энергия»: Гаврилов — 5, Попов — 4, Грицаенко — 5, Коломыц — 5, Пискунов — 5, Гриднев — 4, Пономаренко — 5, Насадюк — 4, Килин — 5 (Минич, 80 — 4), Гордиенко — 4 (Джигкаев, 81 — 4), Столбовой — 4.
«Зенит-2»: Бабурин — 5, Лобов — 5, Чернов — 5, Зуйков — 5, Карпов — 4, Зуев — 4, Бавин — 4, Проничев — 4, (Погребняк, 55 — 4), Евсеев — 4, Исаев — 4, (Батютин, 66 — 4), Сиротов — 4.
Главный судья: Александров Борисов (Самара) — 3.
Предупреждения: Пономаренко, 17, Коломыц, 42, Карпов, 73, Килин, 79, Лобов, 89.
Удаление: нет.
Удары: 8 (3) — 9 (7)
Угловые: 2 — 1.
Лучшие игроки: Гаврилов — Бабурин
26 марта. Владивосток, стадион «Динамо», 2100 зрителей.
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