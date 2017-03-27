«Благодаря» потерям на старте весенней части сезона армейцы растеряли весь осенний гандикап перед соперниками. И теперь любая новая осечка могла вытеснить хабаровчан из квартета сильнейших.

А тут ещё кадровые потери дали о себе знать. Томас Микуцкис и Руслан Корян вызваны в национальные сборные своих стран. Травмированы Александр Димидко, Павел Карасёв, по-прежнему вне игры Игорь Удалый… И если в полузащите и в нападении исполнителей в принципе хватает, то вот в обороне… Шутка ли, все номинальные центральные защитники оказались за кадром.

В итоге центр обороны Гордеев доверил охранять Исмаилу Эдиеву и… Денису Дедечко. Но если Эдиев по амплуа защитник (пусть и крайний), то Дедечко болельщики привыкли видеть в средней линии. Впрочем, Денис в целом со своими новыми задачами справился. Словно, всю жизнь играл на этой позиции. Вот что значит универсал!

Поначалу соперники присматривались друг другу. Зато первый же удар по воротам гостей закончился взятием ворот. Николай Калинский прошёл трёх игроков гостей и словно на блюдечке выдал передачу на правый край штрафной площадки, и Максим Астафьев чётко послал мяч в дальний нижний угол ворот. Это был первый гол Максима за «СКА-Хабаровск».

Забегая вперед, замечу, что Астафьев был одной из самых заметных фигур в составе хозяев и через него, по сути, шла вся игра. Наблюдая за действиями Максима на поле, невольно вспомнилась фраза ещё с времён советского футбола: «Если не знаешь, что делать с мячом, отдай его Гаврилову» (Юрий Гаврилов известный футболист московского «Спартака» 1980-х. — прим. авт).

Возвращаясь к игре, стоит заметить, что она проходила довольно живо и интересно. Впервые в весенней части сезона поведя в счёте, армейцы заиграли более расковано, а временами даже красиво. Мог отличиться Хуан Лескано. В одном из эпизодов он заставил ошибиться защитников «Тюмени», вышел на ударную позицию, но промахнулся.

А как-то гости попытались всерьез похозяйничать вблизи ворот хабаровчан, но перемудрили, так и не нанеся завершающий удар.

После перерыва рисунок игры практически не поменялся. Армейцы больше владели мячом, но и тюменцы периодически «огрызались». Однажды лидер атак гостей Хасан Мамтов бил головой, казалось, с убойной позиции, но дальневосточников выручил Александр Криворучко, который впервые вышел на поле с капитанской повязкой.

И всё же, финальную точку в матче могли поставить армейцы. Под самый занавес встречи хозяева получили право на штрафной удар с правого фланга. Николай Калинский метился в дальний угол, но мяч, зацепив по ходу кого-то из соперников, чуть изменив направление, немного разминулся с дальней штангой.

Финальный свисток зафиксировал первую победу «СКА-Хабаровск» при Андрее Гордееве и первое поражение «Тюмени» в весенней части первенства. Благодаря поражениям конкурентов, армейцы вновь оторвались от четвертого места четыре очка. Стало быть, жизнь у клуба налаживается?

СТАТИСТИКА.

«СКА-ХАБАРОВСК» (Хабаровск) — «ТЮМЕНЬ» (Тюмень) — 1:0 (1:0).

Гол: Астафьев, 9.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко — 4, Черевко — 4, Эдиев — 4, Дедечко — 4, Иванов — 4 (Купчин, 46 — 4), Друзин — 4, Калинский — 4, Астафьев — 4,5, Никифоров — 4 (Рылов, 64 — 4), Казанков — 4 (Киреев, 68 — 4), Лескано — 4 (Дьяченко, 90 — б/о).

«Тюмень»: Смирнов — 3,5, Гузь — 3, Ахмедов — 3, Шабаев — 3 (Маслов, 46 — 3), Теленков — 3 (Кленкин, 51 — 3), Чудин — 3, Рябокобыленко — 3, Шляпкин — 3, Павленко — 3 (Лешонок, 51 — 3,5), Чуканов — 3, Мамтов — 3,5.

Судья: Алексей Сухой (Люберцы) — 4,5

Предупреждения: Черевко, 50, Лескано, 80 — Чуканов, 24

Удаления: нет.

Голевые моменты: 3 — 1

Удары (в створ ворот): 13 (4) — 6 (3)

Угловые: 6 — 2.

Лучшие игроки: Астафьев — Мамтов

26 марта. Хабаровск. Стадион имени Ленина. 3000 зрителей.