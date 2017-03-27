Павел Гусев: Две наши ошибки привели к поражению

— Две наши ошибки привели к поражению. Первый гол — обрез у штрафной, а второй — штрафной удар. Такие ошибки допускать нельзя. У нас были хорошие моменты, но мы их не использовали. Могли отличиться Касьян и Соловьев. Вроде владели территорией, но соперник действовал с потрясающей самоотдачей. У нас же было много потерь мяча в центральной части поля. Слишком много брака. В первом тайме играли очень медленно наши три центральных полузащитника. Во втором тайме прибавили, но переломить ход игры не смогли. В футболе тот кто забивает, тот и выигрывает.