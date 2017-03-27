Две победы, одержанные дома, и гостевая ничья придали ведомым Евгения Калешина (если укажете в качестве главного тренера Николая Южанина, тоже не ошибётесь) уверенности и оптимизма. Если перед уходом на зимний перерыв кубанцы уходили на четырнадцатой строчке табели о рангах, то победа над «Нефтехимиком» могла поднять их уже на восьмое место, а там и до зоны стыков рукой подать, что называется….

Конечно, полагать, что нижнекамцы приедут в Краснодар в качестве мальчиков для битья, было бы наивно. Да, «Нефтехимик» пребывает в подвале турнирной таблицы, однако домашний триумф над «Волгарём» туром ранее показал, что команда Юрия Уткульбаева страстно хочет выбраться из зоны вылета. И, надо сказать, что «бело-синие» могли и хотели увезти с юга страны хотя бы ничью. Осложнял ситуацию факт отсутствия в составе гостей двух лучших бомбардиров (Решетников отправился в «Чайку», играющую в ПФЛ, а Галиакберов отбывал дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек). У краснодарцев игру пропускали дисквалифицированные Гогниев и Якуба. Последний, к слову, зря времени не терял, отправившись под знамёна молодёжной сборной и забив гол румынам в товарищеской встрече.

Зрителей на стадионе «Кубань» собралось немного. Свою роль сыграла и погода: весь день в Краснодаре шёл сильный ливень. Кроме того, недавно была закрыта Восточная трибуна. Поскольку домашний стадион «жёлто-зелёных» готовится принять участников мундиаля-2018, то трибуну закрыли на реконструкцию. Как минимум до конца первенства. 2132 «настоящих жёлто-зелёных» героя (именно так аудиторию охарактеризовал диктор) решили вместе помокнуть под дождём и сорвать глотки, но помочь своим любимцам выиграть.

Уже на старте игры хозяева создали несколько опасных моментов. Сначала Гай пальнул мимо дальнего угла ворот Дениса Книги, а позднее голкипера нижнекамцев с ближней дистанции чуть было не пробил Обухов. «Нефтехимик» огрызнулся не менее опасно: за выстрелом со стандарта от Сорокина последовал момент от Кортавы. Вратарь хозяев Дюпин ошибся с пасом, буквально подарив мяч форварду гостей. На счастье кубанцев, Дмитрий не успел воспользоваться таким подарком — Юрий в прыжке забрал снаряд в ногах у нападающего.

Но на перерыв коллективам было суждено уйти при счёте 1:0 в пользу «Кубани». Проводивший первый матч в старте основы Коновалов выдал пас-конфетку в штрафную, где «скучал» Обухов. Переиграть Книгу в ближнем бою Владимиру не составило никакого труда.

Второй тайм, буду с Вами честен, был больше богат на события, нежели первая половина встречи. После одного из фланговых прострелов сфера попала в руку Морозову. Арбитр Васильев, к радости хозяев и их болельщиков, указал на «точку». Бить вызвался штатный пенальтист команды Маляров. Но на сей раз Никита заставил зрителей схватиться за голову, со всей «пролетарской ненавистью» ударив в перекладину.

Нижнекамцы выдали ударный отрезок времени, на время перехватив игровую инициативу. Особенно усердствовал в этом плане Кортава, сыгравший главную роль в одном из эпизодов. Бендзь с рывком форварда к штрафной не справился, и капитану «Кубани» оставалось лишь фолить. Поскольку одна карточка жёлтого цвета у защитника уже имелась, после этого фола Сергей хмуро поклялся в раздевалку. В третий раз за четыре матча «Кубань» по ходу матча осталась вдесятером. Закрыть брешь в центре обороны пришлось молодому Клещенко, вышедшему вместо Лобкарёва, и, стоит отметить, Александр достойно справился со своей ролью.

Имея перевес, гости, как ни старались, так и не смогли конвертировать его в гол. Был неплохой удар Бойчука чуть выше перекладины, но хороший момент был и у игроков в жёлтом — Бугаев так приложился издали, что Книга едва успел перевести мяч на угловой.

Хозяевам удалось сохранить счёт 1:0 и довести беспроигрышную домашнюю серию до восьми матчей. Но впереди у краснодарцев — три гостевых экзамена, первый из которых состоится в Воронеже. Что касается «Нефтехимика», то хочется от души пожелать команде Уткульбаева остаться в ФНЛ ещё хотя бы на сезон. Благо возможности у «бело-синих» ещё есть.

СТАТИСТИКА.

«КУБАНЬ» (Краснодар) — «НЕФТЕХИМИК» (Нижнекамск) — 1:0 (1:0).

Гол: Обухов, 33 (1:0).

Нереализованный пенальти: Маляров, 61 (перекладина).

«Кубань»: Дюпин — 4,5. Лобкарёв — 4,5 (Клещенко, 64 — 4,5). Бугаев — 4. Марков — 4,5. Байрыев — 4. Бендзь — 3,5. Маляров — 3,5. Алейник — 4. Коновалов — 4,5. Гай — 5. Обухов — 5.

«Нефтехимик»: Книга — 4,5. Сурков — 4. Сорокин — 3,5. Морозов — 3,5. Бойчук — 4. Давлатов — 3,5. Маляка — 4,5 (Муллин, 79 — 4). Корнилов — 4. Петролай — 3,5 (Воронкин, 54 — 4). Бабырь — 3,5 (Гелоян, 49 — 4). Кортава — 5 (Матяш, 73 — 3,5).

Предупреждения: Бендзь, 23, Дюпин, 90+3 — Бойчук, 76, Корнилов, 88.

Удаления: Бендзь, 61 (2 ж.к.) — нет.

Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск) — 4,5.

Лучшие игроки: Обухов — Кортава.

26 марта. Краснодар. Стадион «Кубань». 2132 зрителя. +5°.