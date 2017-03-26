Калитвинцев: Получилась хорошая мужская игра двух лидеров

«Такие игры выносятся за рамки. Когда играют команды, претендующие на выход в РФПЛ, говорить о рисунке и качестве игры надо во вторую очередь. В первую очередь это настрой, мотивация с обеих сторон. Качеством игры нашей команды я полностью удовлетворён. До этого мы играли два раза с “Тосно”, очень сильным соперником, и качество тоже было неплохое, но не было результата. Сегодня результат был. Хорошая мужская игра двух лидеров.



В перерыве сказал ребятам одно: было и 0:2 в Кубке, и мы были близки к тому, чтобы перейти в добавленное время, а сейчас всего лишь один мяч. Сделали коррективы, совершенно спокойно обсудили. Они не боялись проиграть, они боялись не выиграть. Умерла ли интрига в борьбе за первое место после этого матча? Ни в коем случае. Были разрывы и в семь очков. Интрига будет до заключительной игры», — заявил Калитвинцев.

Специалиста спросили, можно ли предполагать, что принципиальное соперничество между «Динамо» и «Тосно» будет и в случае если обе команды выйдут в РФПЛ. «Уверен, что и через год, и через два, и через 10 лет это будет принципиальное соперничество», — заявил Калитвинцев на послематчевой пресс-конференции, видеозапись которой опубликовала пресс-служба «Тосно».