Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29208611/
26 марта 2017, 20:37 | Футбол: Первый дивизион | Советский спорт

Анатолий Катрич: «Динамо» уверено, что будет в премьер-лиге, а насчет «Тосно» — нет

Полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич поделился впечатлениями от матча 28-го тура ФНЛ против «Тосно» (2:1).

— Игра нам давалась и в первом тайме, но пропустили необязательный гол. Были уверены в себе, переигрывали «Тосно» и за счет командного духа вырвали победу. На такие игры особенным образом настраивать не надо, все понимали, что это за игра.

— Все уверены, что «Тосно» и «Динамо» в следующем году будут играть в премьер-лиге. Это был матч на уровне высшего дивизиона?
— Может быть. Мы уверены, что будем в премьер-лиге, а насчет «Тосно» — нет. У нас есть цель занять первое место, думаю, мы сможем ее выполнить, — передает слова Катрича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.

За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66, 69) оформил Кирилл Панченко — 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое место гонки бомбардиров.

Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт ЧМ? (видео)

Екатерина Ковалева - уникальная кикбоксерша из Белоруссии, рост которой 194 см (фото)