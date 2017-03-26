— Игра нам давалась и в первом тайме, но пропустили необязательный гол. Были уверены в себе, переигрывали «Тосно» и за счет командного духа вырвали победу. На такие игры особенным образом настраивать не надо, все понимали, что это за игра.



— Все уверены, что «Тосно» и «Динамо» в следующем году будут играть в премьер-лиге. Это был матч на уровне высшего дивизиона?

— Может быть. Мы уверены, что будем в премьер-лиге, а насчет «Тосно» — нет. У нас есть цель занять первое место, думаю, мы сможем ее выполнить, — передает слова Катрича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.

За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66, 69) оформил Кирилл Панченко — 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое место гонки бомбардиров.

Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.