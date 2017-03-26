Анатолий Катрич: «Динамо» уверено, что будет в премьер-лиге, а насчет «Тосно» — нет
Полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич поделился впечатлениями от матча 28-го тура ФНЛ против «Тосно» (2:1).
— Игра нам давалась и в первом тайме, но пропустили необязательный гол. Были уверены в себе, переигрывали «Тосно» и за счет командного духа вырвали победу. На такие игры особенным образом настраивать не надо, все понимали, что это за игра.
— Все уверены, что «Тосно» и «Динамо» в следующем году будут играть в
— Может быть. Мы уверены, что будем в
Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.
За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й минуте забил Максим Палиенко, в составе
Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter