«Факел» всухую проиграл аутсайдеру ФНЛ

Перед второй частью чемпионата многие любители спорта столицы Черноземья предполагали, что «огнеопасные» не будут лезть из кожи вон, чтобы замахнуться на футбольную мечту воронежцев — премьер-лигу. И начало возобновлённого чемпионата показывает, что, возможно, опасения были не напрасными.

В первых четырёх турах 2017 года «Факел» выиграл лишь у «Сибири», а всего заработал 5 очков из 12 возможных.

В воскресном матче против откровенно слабой, идущей на 18 месте «Мордовии», наша команда не показала вообще никакого желания закрепиться в четвёрке лидеров. «Факел» пропустил по голу в начале обоих таймов, и ничего не смог предложить сопернику в атаке. Игра у воронежцев попросту отсутствовала — наблюдалось лишь сплошное мучение игроков на поле. Не испытывали восторга от происходящего и болельщики сине-бело-красных, которые в большом количестве приехали в Мордовию, чтобы поддержать своих футболистов.

Несмотря на поражение, «Факел» остался на четвёртой строчке турнирной таблицы. Соперники наступают на пятки.

1 апреля на стадион имени Профсоюзов приедет дружественный для воронежских болельщиков коллектив из Краснодара. Это будет «Кубань», которая в 2017 году в четырёх матчах одержала 3 победы и в одном сыграла вничью.