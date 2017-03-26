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26 марта 2017, 20:13 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Факел» проиграл «Мордовии», «Волгарь» победил «Спартак-Нальчик»

В матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Факел» в гостях потерпел поражение от «Мордовии».

На 11-й минуте Илья Петров вывел саранскую команду вперёд, а на 50-й минуте Евгений Осипов забил второй мяч в ворота коллектива из Воронежа.

В другом матче тура «Волгарь» в гостях со счётом 2:1 победил «Спартак-Нальчик». На 5-й минуте Аслан Дышеков вывел астраханскую команду вперёд, а несколько минут спустя Альберт Богатырев счёт сравнял. Победный мяч «Волгарь» забил на 84-й минуте — точным ударом отметился Алексей Сутормин.

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