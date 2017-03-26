Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29208103/
26 марта 2017, 18:26 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Дубль Панченко принёс «Динамо» волевую победу над «Тосно» в матче лидеров ФНЛ

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Тосно» принимал московское «Динамо».

Встреча проходила на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли хозяева на 35-й минуте встречи благодаря точному удару Максима Палиенко. Однако во втором тайме «Динамо» с 66-й по 69-ю минуту смогло переломить ход игры, забив два гола. В составе победителей оба мяча на свой счёт записал Кирилл Панченко.

Лидирующее в первенстве ФНЛ «Динамо» (62 очка) увеличило свой отрыв от занимающего второе место в турнирной таблице «Тосно» до восьми очков.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!