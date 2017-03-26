Дубль Панченко принёс «Динамо» волевую победу над «Тосно» в матче лидеров ФНЛ
В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Тосно» принимал московское «Динамо».
Встреча проходила на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Счёт в матче открыли хозяева на 35-й минуте встречи благодаря точному удару Максима Палиенко. Однако во втором тайме «Динамо» с 66-й по 69-ю минуту смогло переломить ход игры, забив два гола. В составе победителей оба мяча на свой счёт записал Кирилл Панченко.
Лидирующее в первенстве ФНЛ «Динамо» (62 очка) увеличило свой отрыв от занимающего второе место в турнирной таблице «Тосно» до восьми очков.
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