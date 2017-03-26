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26 марта 2017, 18:24 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Кубань» вдесятером обыграла «Нефтехимик», «Химки» разгромили «Шинник»

В матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Кубань» дома с минимальным счётом переиграла «Нефтехимик».

На 33-й минуте отличился Владимир Обухов. При этом на 51-й минуте у краснодарцев пенальти не реализовал Никита Маляров, а на 61-й минуте был удалён Сергей Бендзь, получивший вторую жёлтую карточку.

В другом матче тура «Химки» на своём поле разгромили со счётом 3:0 ярославский «Шинник». Голами отметились Кирилл Заика, Михаил Гащенков и Ян Казаев.

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