«Сибирь» обыграла «Сокол» в матче первенства ФНЛ

Встреча, прошедшая в Новосибирске в воскресенье, завершилась со счетом 1:0. Победу хозяевам принес гол Артема Коржунова (64-я минута). В добавленное к матчу время вторую желтую карточку у «Сибири» получил Михаил Мищенко.

«Сокол» в 29-м туре примет саранскую «Мордовию», а «Сибирь» на выезде встретится с ярославским «Шинником».