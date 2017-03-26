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26 марта 2017, 17:11 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Сибирь» обыграла «Сокол» в матче первенства ФНЛ

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Футболисты новосибирской «Сибири» обыграли саратовский «Сокол» в матче 28-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, прошедшая в Новосибирске в воскресенье, завершилась со счетом 1:0. Победу хозяевам принес гол Артема Коржунова (64-я минута). В добавленное к матчу время вторую желтую карточку у «Сибири» получил Михаил Мищенко.

«Сокол» в 29-м туре примет саранскую «Мордовию», а «Сибирь» на выезде встретится с ярославским «Шинником».

26.03.2017 13:00 основной раунд: 28-й тур РФЦ Заря
Сибирь 1:0 Сокол
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Кирсанов Вадим Хафизов
Голы
63′ Артем Коржунов 77
Составы
Николай Цыган 22
Максим Плопа 3
49′ Александр Макаренко 8
54′ 90+1′ Михаил Мищенко 25
Максим Андреев 10
Никита Безлихотнов 11
Гуджа Рухаиа 13
Максим Вотинов 9
33′ Евгений Качан 6
Вячеслав Ларенц 44
13′ 56′ Владимир Азаров 19
75′ Антон Кушнирук 70
45′ Роман Беляев 7
82′ Артем Коржунов 77
Алексей Кувшинов 12
16 Артем Федоров
5 Денис Магадиев
30 Андрей Васянович 88′
80 Игорь Климов
8 Александр Мануковский
17 Алексей Хрущев
20 Михаил Плэтикэ 47′
21 Антон Ходырев 78′
3 Артем Пасько
7 Руслан Паштов 67′ 45′
11 Николай Дергачев
9 Артем Дудолев 73′
15 Андрей Семенов 81′
10 Владимир Романенко 53′
14 Александр Перченок
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Антон Анопа (Благовещенск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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