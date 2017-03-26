«Сибирь» обыграла «Сокол» в матче первенства ФНЛ
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Футболисты новосибирской «Сибири» обыграли саратовский «Сокол» в матче 28-го тура первенства ФНЛ.
Встреча, прошедшая в Новосибирске в воскресенье, завершилась со счетом 1:0. Победу хозяевам принес гол Артема Коржунова (64-я минута). В добавленное к матчу время вторую желтую карточку у «Сибири» получил Михаил Мищенко.
«Сокол» в 29-м туре примет саранскую «Мордовию», а «Сибирь» на выезде встретится с ярославским «Шинником».
Главные тренеры
|Сергей Кирсанов
|Вадим Хафизов
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Антон Анопа (Благовещенск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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