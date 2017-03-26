«Луч-Энергия» и «Зенит-2» сыграли вничью в матче ФНЛ
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» и санкт-петербургского «Зенита-2» не выявили победителя в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке на стадионе «Динамо», завершилась без забитых мячей — 0:0.
«Луч-Энергия» в следующем туре 1 апреля примет астраханский «Волгарь», а «Зенит-2» — московский «Спартак-2».
|26.03.2017 09:00
|основной раунд: 28-й тур
|Динамо
|Луч-Энергия
|0:0
|Зенит-2
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Константин Емельянов
|Владислав Радимов
Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Борисов (Самара, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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