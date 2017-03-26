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26 марта 2017, 11:27 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Луч-Энергия» и «Зенит-2» сыграли вничью в матче ФНЛ

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» и санкт-петербургского «Зенита-2» не выявили победителя в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке на стадионе «Динамо», завершилась без забитых мячей — 0:0.

«Луч-Энергия» в следующем туре 1 апреля примет астраханский «Волгарь», а «Зенит-2» — московский «Спартак-2».

26.03.2017 09:00 основной раунд: 28-й тур Динамо
Луч-Энергия 0:0 Зенит-2
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Константин Емельянов Владислав Радимов
Составы
Илья Гаврилов 35
Максим Насадюк 3
Антон Пискунов 5
42′ Юрий Коломыц 6
Алексей Грицаенко 13
Михаил Попов 85
17′ Сергей Пономаренко 12
Даниил Гриднев 56
Иван Столбовой 24
79′ 80′ Антон Килин 8
Вадим Минич 11
81′ Руслан Гордиенко 9
Роман Джигкаев 15
71 Егор Бабурин
23 Евгений Чернов
27 Сергей Зуйков 70′
50 Максим Карпов 74′
55 Константин Лобов 89′
58 Илья Зуев
40 Юрий Бавин
63 Владислав Сиротов
94 Алексей Евсеев
25 Алексей Исаев 66′
48 Андрей Батютин
34 Максим Проничев 54′
98 Кирилл Погребняк
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Александр Борисов (Самара, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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