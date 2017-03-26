«СКА-Хабаровск» обыграл «Тюмень» в матче ФНЛ
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. «СКА-Хабаровск» обыграл «Тюмень» в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0. Гол в составе хозяев на 10-й минуте забил Максим Астафьев.
«СКА-Хабаровск» в следующем туре 1 апреля на выезде встретится с красноярским «Енисеем», а «Тюмень» в тот же день примет подмосковные «Химки».
|26.03.2017 07:00
|Зрители 3000
|основной раунд: 28-й тур
|им.Ленина
|СКА-Хабаровск
|1:0
|Тюмень
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Андрей Гордеев
|Александр Ивченко
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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