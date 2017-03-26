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26 марта 2017, 10:49 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» обыграл «Тюмень» в матче ФНЛ

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. «СКА-Хабаровск» обыграл «Тюмень» в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0. Гол в составе хозяев на 10-й минуте забил Максим Астафьев.

«СКА-Хабаровск» в следующем туре 1 апреля на выезде встретится с красноярским «Енисеем», а «Тюмень» в тот же день примет подмосковные «Химки».

26.03.2017 07:00 Зрители 3000 основной раунд: 28-й тур им.Ленина
СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Андрей Гордеев Александр Ивченко
Голы
9′ Максим Астафьев 4
Составы
Александр Криворучко 55
Исмаил Эдиев 3
Максим Астафьев 4
49′ Александр Черевко 26
Алексей Друзин 30
Денис Дедечко 69
Николай Калинский 78
45′ Андрей II Иванов 59
Антон Купчин 2
64′ Владислав Никифоров 10
Артур Рылов 35
80′ 90′ Хуан Эдуардо Лескано 23
Никита Дьяченко 20
69′ Максим Казанков 87
Андрей Киреев 88
53 Артем Смирнов
3 Камалутдин Ахмедов
28 Дмитрий Гузь
5 Артур Рябокобыленко
8 Иван Чудин
13 Алексей Шляпкин
9 Хасан Мамтов
37 Андреа Чуканов
22 Ильдар Шабаев 45′ 24′
29 Павел Маслов
7 Андрей Павленко 50′
4 Данил Кленкин
24 Никита Теленков 50′
18 Владимир Лешонок
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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23 марта, в помещении административного корпуса стадиона имени В. И. Ленина игрокам, тренерскому штабу и сотрудникам ФК «СКА-Хабаровск» была официально представлена «группа поддержки» нашей футбольной дружины, которая отныне будет сопровождать выступления хабаровских армейцев в домашних матчах ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ.
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