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25 марта 2017, 23:07 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Илья Кузьмичев: Нас ждет интересная игра с «Шинником»

В преддверии матча с ярославским «Шинником», который состоится в это воскресенье на стадионе «Родина», о подготовке команды к встрече рассказал нападающий красно-черных Илья Кузьмичев.

— К игре готовимся в обычном режиме. Плохо, конечно, что игру пропустили календарную, но такое бывает. Вместо того матча провели контрольную встречу с «Домодедово». Подготовка идет нормально, как обычно. Все здоровы, все работают и ждут эту, думаю, очень интересную игру.

— Если вспоминать встречу с «Шинником» в первом круге, можно сказать, что соперника вы уже хорошо изучили?

— Так, наверное, я сказать не могу. У нас еще будет разбор, в ходе которого нам тренеры укажут на какие-то моменты, на их сильные качества. А так я могу сказать, что «Шинник» — хорошая команда. Они тогда нас обыграли, идут в верхней части таблицы.

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