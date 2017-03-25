Илья Кузьмичев: Нас ждет интересная игра с «Шинником»

— К игре готовимся в обычном режиме. Плохо, конечно, что игру пропустили календарную, но такое бывает. Вместо того матча провели контрольную встречу с «Домодедово». Подготовка идет нормально, как обычно. Все здоровы, все работают и ждут эту, думаю, очень интересную игру.

— Если вспоминать встречу с «Шинником» в первом круге, можно сказать, что соперника вы уже хорошо изучили?