Илья Кузьмичев: Нас ждет интересная игра с «Шинником»
В преддверии матча с ярославским «Шинником», который состоится в это воскресенье на стадионе «Родина», о подготовке команды к встрече рассказал нападающий
красно-черных Илья Кузьмичев.
— К игре готовимся в обычном режиме. Плохо, конечно, что игру пропустили календарную, но такое бывает. Вместо того матча провели контрольную встречу с «Домодедово». Подготовка идет нормально, как обычно. Все здоровы, все работают и ждут эту, думаю, очень интересную игру.
— Если вспоминать встречу с «Шинником» в первом круге, можно сказать, что соперника вы уже хорошо изучили?
— Так, наверное, я сказать не могу. У нас еще будет разбор, в ходе которого нам тренеры укажут на
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