«Мордовия-Арена» приобрела своего директора
Руководитель футбольного клуба «Мордовия» Алексей Порфененко стал директором стадиона «Мордовия-Арена», который примет матчи Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.
22 марта на рабочем совещании на стадионе «Мордовия-Арена» Алексей Порфененко был представлен первым заместителем генерального директора ФГУП «Спорт-Инжиниринг» Альфредом Галиевым и
«Основная задача на данный момент — создать службу эксплуатации стадиона для подготовки и проведения ЧМ-2018, максимально учитывая требования ФИФА, — подчеркнул Алексей Николаевич. — Будут вноситься дополнения в проектные решения в части планировки помещений и в оснащение стадиона оборудованием». 20 марта Алексей Порфененко вместе с менеджерами стадионов других
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter