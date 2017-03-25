«Мордовия-Арена» приобрела своего директора

22 марта на рабочем совещании на стадионе «Мордовия-Арена» Алексей Порфененко был представлен первым заместителем генерального директора ФГУП «Спорт-Инжиниринг» Альфредом Галиевым и вице-премьером Правительства РМ — министром целевых программ Республики Мордовия Алексеем Меркушкиным коллективу строителей во главе с генеральным директором ООО «ПСО» «Казань» Равилем Зиганьшиным.

«Основная задача на данный момент — создать службу эксплуатации стадиона для подготовки и проведения ЧМ-2018, максимально учитывая требования ФИФА, — подчеркнул Алексей Николаевич. — Будут вноситься дополнения в проектные решения в части планировки помещений и в оснащение стадиона оборудованием». 20 марта Алексей Порфененко вместе с менеджерами стадионов других городов-организаторов Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года посетил с рабочим визитом главную арену российского мундиаля — стадион «Лужники».