Реконструкция домашнего стадиона «Кубани» завершится в ноябре
Реконструкция стадиона «Кубань», который станет базой для одной из команд чемпионата мира 2018 года, завершится в ноябре. Сегодня президент РФС Виталий Мутко и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев побывали на стадионе «Кубань», где ведутся работы по реконструкции в рамках подготовки к чемпионату мира—2018.
Проект реконструкции стадиона предполагает переустройство помещений восточной трибуны с учётом требований ФИФА. В подтрибунных помещениях оборудуют раздевалки, тренерские, душевые, массажные кабинеты,
Кроме того, будет выполнено благоустройство прилегающей территории, рабочие обновят фасад, выполнят гидроизоляцию трибун, заменят инженерные сети и газон футбольного поля, сообщает
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter