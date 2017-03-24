Дмитрий Калугин: Футбол в Приморском крае, безусловно, останется

— В различных СМИ не так давно появилась информация о том, что АФК «Луч-Энергия» намерен признать себя банкротом. В следующую среду состоится суд, на котором должна решиться судьба клуба. Слышал об этом?

— О возможном исчезновении клуба уже наслышаны почти все футболисты детско-юношеской спортивной школы. Говорить об этом можно лишь с грустью на лице, но весь дублирующий состав клуба верит в благоприятный исход. Надеемся, что до самых серьёзных последствий дело не дойдёт.

— Как сейчас обстоят дела в молодёжке?

— Дела обстоят хорошо. Весь состав усиленно готовится к турниру «Приморская весна». 30 апреля намечается первая игра на кубок Приморского края.

— Как тренерский штаб молодёжной команды относится к нынешним проблемам клуба?

— Конечно же плохо, так как ещё совсем недавно из-за финансового кризиса в клубе страдала и детская школа. Родители и дети устраивали митинги с плакатами, требовали услышать хоть какие-то слова от лица руководства. Но на днях также стало известно, что вся школа и «Луч-Энергия-М» больше не зависят от основной команды. Команда теперь точно не исчезнет.

— В каком смысле «не зависят»?

— Сама структура клуба теперь имеет право на жизнь. Футбол в Приморском крае, безусловно, останется. Даже если основной состав «Луча-Энергии» будет расформирован, а клуб объявлен банкротом, то, в свою очередь, дублирующий состав продолжит выступать на первенстве третьей лиги.