Дмитрий Калугин: Футбол в Приморском крае, безусловно, останется
Полузащитник молодёжной команды «Луч-Энергия» Дмитрий Калугин дал небольшой комментарий на тему появившейся информации о возможном банкротстве приморского клуба.
— В различных СМИ не так давно появилась информация о том, что АФК «Луч-Энергия» намерен признать себя банкротом. В следующую среду состоится суд, на котором должна решиться судьба клуба. Слышал об этом?
— О возможном исчезновении клуба уже наслышаны почти все футболисты
— Как сейчас обстоят дела в молодёжке?
— Дела обстоят хорошо. Весь состав усиленно готовится к турниру «Приморская весна». 30 апреля намечается первая игра на кубок Приморского края.
— Как тренерский штаб молодёжной команды относится к нынешним проблемам клуба?
— Конечно же плохо, так как ещё совсем недавно
— В каком смысле «не зависят»?
— Сама структура клуба теперь имеет право на жизнь. Футбол в Приморском крае, безусловно, останется. Даже если основной состав «Луча-Энергии» будет расформирован, а клуб объявлен банкротом, то, в свою очередь, дублирующий состав продолжит выступать на первенстве третьей лиги.
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