«Динамо» пожелало удачи Кураньи, который завершил карьеру
«Динамо» в социальной сети пожелало удачи бывшему нападающему московского клуба Кевину Кураньи, который сегодня объявил о завершении карьеры.
«Наш друг Кевин Кураньи решил завершить карьеру. 35-летний немец провел за “Динамо” 145 матчей и забил 57 мячей. Удачи тебе, Кев!» — говорится в официальном «твиттере»
Немецкий игрок помимо «Динамо» за свою карьеру защищал цвета таких клубов, как «Штутгарт», «Шальке-04» и «Хоффенхайм».
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