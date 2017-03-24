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24 марта 2017, 14:09 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Динамо» пожелало удачи Кураньи, который завершил карьеру

«Динамо» в социальной сети пожелало удачи бывшему нападающему московского клуба Кевину Кураньи, который сегодня объявил о завершении карьеры.

«Наш друг Кевин Кураньи решил завершить карьеру. 35-летний немец провел за “Динамо” 145 матчей и забил 57 мячей. Удачи тебе, Кев!» — говорится в официальном «твиттере» бело-голубых.

Немецкий игрок помимо «Динамо» за свою карьеру защищал цвета таких клубов, как «Штутгарт», «Шальке-04» и «Хоффенхайм».

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Бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кураньи объявил о завершении карьеры

Бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кураньи объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бывший нападающий московского футбольного клуба «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи объявил о завершении карьеры. Слова игрока приводит немецкая газета Bild.
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