Хабаровскому СКА представлена группа поддержки

Художественный руководитель группы Дарья Конькова, представляя собравшимся своих подопечных, провела презентацию девичьего коллектива, рассказала об истории создания группы, её перспективах и планах на совместное сотрудничество с нашим футбольным клубом. Членам команды и сотрудникам клуба были продемонстрированы динамичные демонстрационные ролики, которые девушки из «группы поддержки» подготовили специально к предстоящей встрече. Затем девушки выступили перед собравшимися с двумя номерами из своей новой программы, которую под руководством своего требовательного наставника они старательно готовят к предстоящим выступлениям перед болельщиками СКА.

Зажигательное выступление и мастерство было оценено по достоинству — оба представленных номера были встречены с большим одобрением и сопровождалось искренними аплодисментами собравшейся аудитории. После завершения презентации, в знак признательности и глубокого удовлетворения увиденным, капитан «СКА-Хабаровск» Александр Димидко вручил на память девушкам из «группы поддержки» официальный игровой футбольный мяч с автографами всех игроков нашей команды.

К слову сказать, это было отнюдь не первое знакомство хабаровских футболистов со своими «чирлидерс» — девушки из группы «Good girls» уже дважды выступали перед хабаровскими болельщиками, демонстрируя своё мастерство в перерывах кубкового поединка армейцев со столичным «Спартаком» и матча регулярного Первенства — с владивостокским «Лучом-Энергией».

Остаётся заметить, что дебютное выступление в этом году «группы поддержки» ФК «СКА-Хабаровск» состоится уже на следующем домашнем матче армейцев — 8 апреля, в котором соперником подопечных Андрея Гордеева выступит именитое столичное «Динамо» — безоговорочный лидер нынешнего Первенства. Специально к этому поединку наши «чирлидерс» готовят настоящее яркое шоу, которое наверняка не оставит равнодушными хабаровских футбольных болельщиков.