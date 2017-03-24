Кто сохранит своё преимущество? Превью. 28-й тур первенства ФНЛ

«Спартак-2» — «Балтика» (арбитр Владимир Москалёв — Воронеж).

Результат матча первого круга — 2:1 (Давыдов, Федчук — Марущак).

Результат матча второго круга — 1:2 (Макеев — Родионов, Гафар).

Тур начался с неожиданного, но вполне заслуженного результата.

«СКА-Хабаровск» — «Тюмень» (арбитр Алексей Сухой — Люберцы).

Результат матча первого круга — 3:1 (Корян, Кацаев, Никифоров — Павленко).

Для хабаровчан наступает час «х». После перерыва в первенстве ещё не одержано ни одной победы. Как с такими результатами замахиваться на стыковые матчи? Но может, мы рано списываем армейцев. Им, в принципе, свойственно долго раскачиваться. Вспомните, что свою первую победу в чемпионате они одержали только в шестом туре. Сколько же тогда досталось Григоряну «добрых» слов, но он сумел всё наладить. Понятно, что там дистанция была длиннее, что сейчас нет времени на раскачку, что конкуренты не дремлют, но ведь третье место пока у хабаровчан, преимущество в очках за ними, да, кроме «Факела», и о стыках никто и не заявлял. Однако, «Шинник» вполне может себя попытать в играх с командами высшего дивизиона. К тому же ещё и «Кубань» потихоньку карабкается вверх. Всё может быть! Тут уж хочешь — не хочешь, а побеждать надо.

Вот только сделать это будет чрезвычайно сложно. «Тюмень» провела пропущенный матч с Нальчиком, и показала, что является грозной силой. Крупная победа — это плюс, но потраченные силы (матч с использованием высокого прессинга был очень энергозатратным) — это минус. В рядах сибиряков лучший, на данный момент, бомбардир лиги — Мамтов. То, что он находится в прекрасной форме, подтверждает его хет-трик в ворота южного «Спартака». Про некоторых людей говорят: «Таким палец в рот не клади — откусит!». Про Хасана можно сказать: «Мяч ему в штрафной не давай — забьёт!». Но ни одним нападающим сильны сибиряки. Слаженные командные действия, хорошая тактическая выучка, сильная физическая подготовка, умелые технические индивидуальные действия — вот одни из главных козырей команды. К тому же команда тренерская, управляемая. Даже для ведущих игроков клуба правило одно: «Кто не с нами — тот в запас!». Вот с таким коллективом предстоит справиться армейцам.

Арбитр встречи Алексей Сухой, проведя в нынешнем первенстве 11 матчей, предъявил игрокам 54 жёлтых карточек (поровну в обе стороны), удалил 3-х игроков (1 — в составе хозяев), и назначил два пенальти, оба в ворота хозяев. В текущем первенстве матчи с участием этих команд подмосковный арбитр не обслуживал.

На своём поле хабаровчане провели 13 матчей (+7,=4,-2,17:8). В последних 5 домашних встречах хабаровчане не проигрывали, более того в четырёх из них — не пропускали. Тюменцы в гостях играли 14 раз (+4,=5,-5,14:17). В тех пяти последних поединках они проиграли всего 1 раз, в Астрахани. А этой весной чуть не наказали «Тосно».

В первом дивизионе команды сыграли 7 раз. Показатели наировнейшие — по 3 победы. И только соотношение мячей 8:7 в пользу «Тюмени». Интересный факт: матч первого круга стал вторым в истории их противостояния в первой лиге, когда обе команды забили (была ещё ничья 1:1), обычно из соперников отличался кто-то один.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 72.2%, на ничью — 24.4%, на победу гостей — 3.3%.

«Луч-Энергия» — «Зенит-2» (арбитр Александр Борисов — Самара).

Результат матча первого круга — 0:1 (Мильдзихов).

Матч, в котором никому проигрывать просто нельзя. Дальневосточники опережают питерцев на один балл и занимают 11 строчку в турнирной таблице, но от того же «Волгаря», который находится в подтопленном состоянии «Луч» отделяет всего пять очков. И представьте, что может случиться, если конкуренты снизу наберут очки. Приморцы, несмотря на все удары судьбы, характерная и мастеровитая команда. Да, смею утверждать, что мастеровитая. На одном характере держаться в середине таблицы нельзя, надобно ещё и умение. К тому же, владивостокцы нет-нет, да и влепят кому-нибудь зуботычину, да ещё и самым неожиданным образом. Вот и получается, что игроки сами по себе команда, сплочённая и ответственная, так ещё и умеющая играть в футбол. Им впереди забивалу похлеще, а так только 20 забитых мячей, меньше только у «Балтики», столько же у Нальчика.

Зенитовцам, которые в таблице пока 13-е, командой ещё только предстоит стать. Новые игроки в середине поля, свежее нападение никак не могут наладить связь между собой. Очередной «замес» Радимова не слабее предыдущих, но взаимопонимание пока не то, да и тактика этому составу пока не подобрана. Вот и приходится по весне, при, в, общем-то, симпатичной игре, в каждом матче «спасать Россию». В Казани не спаслись, в Астрахани чуть-чуть не удалось, в Питере — получилось. В команде также нет форварда, способного решить эпизод в свою пользу. Против играющих соперников — у зенитовцев появляется шанс, а если противник сосредоточен на обороне, то взломать её мастерства и отточенности действий у команды не хватает. Думаю, что вряд ли дальневосточники намерены играть первым номером, но то, что попытаются «зажать» питерскую молодёжь в «тиски», это точно. Получается, что голевого пиршества мы не увидим.

Назначенный главным судьёй встречи Александр Борисов провёл в этом чемпионате 9 встреч, и отметился в них 28-ю жёлтыми карточками (13 — хозяевам поля), удалил двух игроков в составе гостей, а также назначил 3 пенальти (1 — в ворота гостей). В этом сезоне самарский арбитр уже провёл две встречи с участием вышеназванных команд. Особой славы в этих играх коллективы не снискали. Приморцы дома сыграли вничью с «Балтикой» 1:1, а «Зенит-2» уступил в «Тюмени» 0:1.

Владивостокцы провели 13, считающихся домашними, встреч (+5,=2,-6,9:15). Последние две проиграли, но надо учесть, что игру с «Динамо» «Луч» проводил в Химках. У питерского клуба результаты в гостевых поединках и вовсе «аховые», в 13 матчах (+2,=4,-7,9:15). Команда не выигрывала на выезде с конца июля прошлого года, то есть уже 11 игр подряд.

В первом дивизионе соперники провели между собой 3 матча. «Луч» у питерцев ещё не выигрывал: два поражения и ничья, с соотношением мячей 1:4 не в свою пользу. В прошлом сезоне игра во Владивостоке завершилась вничью 0:0.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 47.2%, на ничью — 43.8%, на победу гостей — 9.0%.

«Сибирь» — «Сокол» (арбитр Антон Анопа — Благовещенск).

Результат матча первого круга — 1:1 (Беляев — Галыш).

Ещё один матч из разряда «кто кого столкнёт». Хозяева в таблице 15-е, гости — 17-е, первые — «над», вторые — «под» чертой зоны вылета, а разницы между клубами — 2 очка, и по итогам игры и тура вполне возможна рокировка. Сибиряки весной никак не могут забить. Три встречи и ни одного забитого мяча. И до перерыва голы новосибирцам давались с трудом, но такой продолжительной серии не было. Думаю, что это происходит потому, что очень редко в этих играх воротам соперников угрожал лучший бомбардир команды — Чеботару. Пока он не показывает той игры, что была у него до перерыва, не на поле того, уверенного в себе человека. То ли ещё формы не набрал, то ли задание тренера таково. Скис после зимней паузы и Рухаиа, а ведь на его счету больше всех в команде результативных передач. Этим и объясняется снижение результатов команды. Конечно, это ещё не всё, но это первое, что бросается в глаза.

У саратовцев положение с голами по весне лучше. Пусть и немного, но в каждой игре по одному голу забивают. В прошлом туре они не играли, их матч с «Химками» был перенесён на май, но то, как они могут «насолить» на выезде, показала их встреча в Хабаровске, где хозяева «уползли» от поражения только с помощью сомнительного пенальти. «Сокол» он такой, уж если вцепится в забитый гол, то будет охранять его изо всех сил, и даже немного больше. И чтобы облегчить себе задачу соперник должен стараться забить первым, и как можно раньше. А такое вполне возможно. Оборона у волжан, прямо скажем, «не айс». Вместе с «Мордовией», у саратовцев больше всех пропущено в чемпионате — 38 мячей.

Главный арбитр матча Антон Анопа в текущем первенстве провёл 8 игр, в которых показал игрокам 25 «горчичников» (11 — хозяевам поля), удалил по игроку в составе хозяев и гостей, и назначил 1 пенальти в ворота гостей. Саратовцы провели в этом чемпионате одну игру под руководством этого арбитра, сыграв в Саранске вничью 0:0.

Новосибирцы провели 13 домашних матчей (+5,=7,-1,12:6). Проиграв свою первую в этом первенстве встречу в Новосибирске 16 июля «Тосно», с тех пор сибиряки не уступали никому, 12 игр дома без поражений, независимо от того, на стадионе проходила игра или в манеже. Кстати, встреча с «Соколом» состоится в манеже. Саратовцы на выезде играли 15 раз (+2,=10,-3,17:18). Как видите, переиграть волжан в гостях совсем не просто. Это удалось только «Тосно», «Спартаку-2» и «Волгарю».

В первом дивизионе команды провели между собой 11 встреч, и показали себя бескомпромиссными соперниками. Судите сами: 4 победы у сибиряков, и 6 — у волжан, соотношение мячей 12:19 также в пользу Саратова. Интересный факт: команда под названием «Сибирь» в Новосибирске только проигрывала, а под названием «Чкаловец» — только побеждала.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 62.1%, на ничью — 31.0%, на победу гостей — 6.9%.

«Тосно» — «Динамо-Москва» (арбитр Владимир Сельдяков — Балашиха).

Результат матча первого круга — 1:0 (Кашчелан).

«Гвоздь программы» тура — матч лидеров нашего чемпионата. Тосненцы — вторые, москвичи — первые. По большому счёту и те и другие уже на 90% в РФПЛ. По существу, это игра за первое место в нынешнем розыгрыше ФНЛ. Победят «лесники» и у них есть возможность «спихнуть» «динамиков» с первой строчки. Заходят ли так далеко амбиции команды Парфёнова, покажет игра. После проведённых весенних игр оба коллектива и набрали одинаковое количество очков, и фаворита в этой паре нет. Преимущество «Тосно» в том, что они умеют «терпеть» и подловить на ошибке, а динамовцы именно так получили ничью в матче со «Спартаком-2». В самоуверенность тосненцы уже поиграли во встрече с «Тюменью», да и москвичи не тот соперник, с которым можно расслабиться.

«Динамо», отпустив в прошлом туре «с миром» «Спартак-2», позволило тосненцам приблизиться к себе на привлекательное игровое расстояние. Пусть и не на дистанцию «вытянутой руки», но бороться за первое место можно. Хотя для авторитета москвичам очень нужно выйти в РФПЛ с первого места. Это «Тосно» можно финишировать «вслед за «Динамо», а для «динамиков» важен и престиж. Хотя, по моему, ничего зазорного проиграть «лесникам» нет. Бивали они и большой «Спартак». Важно ещё и то, что динамовцев тосненцы в этом сезоне «побили» уже дважды: в чемпионате и Кубке, наверняка, у москвичей областную команду «большой зуб».

Главный судья матча Владимир Сельдяков в этом сезоне в 6-ти проведённых матчах отметился не только жёлтыми карточками, коих показал футболистам 20 штук (11 — хозяевам поля), удалил одного игрока в составе гостей, и назначил 1 пенальти в ворота хозяев поля. В этом сезоне опыт игры под руководством этого судьи имеют только динамовцы. В Питере они сыграли с «Зенитом-2» вничью 1:1.

«Тосно» дома мощно провело 14 матчей (+8,=4,-2,30:12). Неожиданно проиграв 2 октября «Лучу», тосненцы уже 6 матчей идут без поражений. Не менее впечатляющие цифры и у динамовцев: в 13 играх (+8,=4,-1,17:7). В гостях москвичи уступили только «Факелу», и тоже в октябре, и также затем 6 последних игр на выезде провели без поражений, причём выиграли 5 из них.

Матч первого круга был первым в истории взаимоотношений этих коллективов в первом дивизионе.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 25.0%, на ничью — 53.4%, на победу гостей — 21.6%.

«Химки» — «Шинник» (арбитр Иван Сиденков — Санкт-Петербург).

Результат матча первого круга — 0:2 (Ятченко, Низамутдинов).

Вроде бы между подмосковным клубом и «Шинником» солидный разрыв в 8 очков, но у «Химок» есть пропущенный матч прошлого тура, а это значит ещё не потерянные три очка, да если, команда побеждает и в этой встрече, то разрыв-то превращается в «пшик», всего 2 балла. Скажете невозможный сценарий? Отнюдь! Ведь не зря же химчане имеют серию из 31 матча без поражений на своём поле. И нельзя сказать, что играют, окопавшись у своих ворот, бывало, что вытаскивали и совсем безнадёжные матчи. Меняются лиги, соперники, футболисты, тренеры, а результат в домашних играх два года один и тот же. Всё-таки какой-то Хоттабыч за них играет!

Но и у ярославцев есть свой «барабашка». Только его проделками можно объяснить невероятный мяч забитый Лауком «Тамбову», и то, что Земсков «первой попавшейся ногой» пробил сквозь Криворучко в игре с Хабаровском. Эти победы позволили волжанам «тихой сапой» подкрасться к лидирующей группе, и вмешаться в борьбу за участие в стыковых матчах. И вряд ли Побегалов и К0 добровольно откажутся от такой возможности. Пора бы уж к ярославскому коллективу относиться серьёзно. Поставленная игра, тактическая выучка, техническое мастерство всё это даёт стабильные результаты. А уж преодолеть обученную оборону «Шинника» и вовсе трудная задача. Думаю, что пятое место волжан в этом первенстве для них не предел. Это уже доказали ничейный матч с «Тосно» и победный с Хабаровском. А ведь была ещё и победа на той же самой «Родине» над «Тамбовом». И это только весенние результаты.

Для главного арбитра встречи питерца Ивана Сиденкова это будет первый матч в текущем первенстве ФНЛ.

Подмосковный клуб в этом чемпионате на своём поле провёл 13 матчей (+7,=6,-0,20:10). Последними, кто предпринял попытку прервать беспроигрышную серию химчан, были воронежцы, но и «Факелу» это не удалось, 0:0. У «Шинника» показатели в гостевых играх следующие, в 14 поединках (+5,=5,-4,13:13). Последним «пал» «Тамбов» 0:1, причём встреча состоялась в Химках.

В первой лиге команды провели между собой 9 игр: 4 победы у «Шинника» и 2 — у «Химок», разница мячей 13:6 также в пользу волжан. И только два матча из этих девяти оказались безголевыми.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 14.9%, на ничью — 50.6%, на победу гостей — 34.5%.

«Кубань» — «Нефтехимик» (арбитр Станислав Васильев — Ижевск).

Результат матча первого круга — 4:1 (Лобкарёв-2, Ильин, Обухов — Решетников).

«Кубань» с приходом на пост главного тренера Калешина начала оживать, и после трёх весенних туров «запрыгнула» в «десятку». С учётом нестабильной игры вышестоящих команд, у краснодарцев, в очередной раз появилась возможность бороться за «стыки», и если они её упустят, то винить надо будет только себя. А чтобы не упустить из рук «жар-птицу» надо побеждать в каждом матче. И уж тем более побеждать соперника, идущего после победы «Балтики», на последнем месте. Отпустив в межсезонье некоторых своих заметных игроков в другие команды, кубанцы не стали «средненькой» командой, появился в коллективе и лидер — Спартак Гогниев. Такого игрока очень не хватало краснодарцам, особенно на поле и в раздевалке. На данный момент состав кубанского клуба представляет сплав молодости и опыта, а уровень мастерства позволяет вести конструктивную, атакующую игру.

У «Нефтехимиков» пока «проиграно всё, кроме чести». Собрав зимой, по существу, новую команду, нижнекамцы встрепенулись, набрав в трёх весенних матчах почти треть очков, по сравнению с тем, что было получено в 24 играх первой части чемпионата. Вроде бы, отрыв от спасительного 15 места в 8 очков позволяет нижнекамцам надеяться на успешное продолжение борьбы за сохранение места в ФНЛ, но их беда в том, что и конкуренты не дремлют, они также набирают очки. Практически, каждый тур им приходится дотягиваться до нового коллектива, находящегося на 15 месте. К тому же игра у «Нефтехимика» нестабильна. Победы в Казани, на ставшем «фартовым» поле стадиона «Рубин», и тут же поражение на выезде. А в данной ситуации очки надо набирать вне зависимости от места проведения матча. Посмотрим, как будет в Краснодаре.

Судья встречи Станислав Васильев в текущем первенстве провёл 7 матчей. В них он предъявил футболистам 27 «горчичников» (15 — хозяевам поля), назначил 4 пенальти (1 — в ворота хозяев поля). Футболисты «Кубани» уже выступали в этом чемпионата в матче, где главным арбитром был ижевчанин. При его судействе краснодарцы дома сыграли вничью с «Сибирью» 1:1.

Кубанцы провели дома 14 поединков (+5,=7,-2,16:11). Выиграв в предыдущем туре у «Мордовии» краснодарцы увеличили свою домашнюю беспроигрышную серию до 7 матчей. Нижнекамцы на выезде провели тоже 14 встреч, вот только показатели в них совсем другие (+1,=4,-9,11:23). Выиграв в стартовом матче чемпионата в Красноярске у «Енисея», с тех пор команда из Татарстана так и не может победить.

В первом дивизионе соперники провели между собой 13 встреч. Показатели в них по победам 7:2, по мячам 18:9 в пользу «Кубани». В 6 матчах, проведённых этими командами в Краснодаре, нижнекамцам удалось набрать только один балл за ничью 0:0, остальные пять встреч были проиграны.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 83.0%, на ничью — 12.5%, на победу гостей — 4.5%.

«Спартак-Нальчик» — «Волгарь» (арбитр Игорь Панин — Московская область).

Результат матча первого круга — 1:2 (Марченко — Веркашанский, Радченко).

Сейчас в турнирной таблице Нальчик 14-й, а «Волгарь» — 16-й, а разница между ними в 1 балл. «Волгарь» «на подтопе», спартаковцы нет. Нальчане на неделе провели пропущенный матч с «Тюменью», и «влетели» по крупному — 0:3. Подвела их самая надёжная линия — оборона, ранее они больше двух мячей за игру не пропускали. Сумели сибиряки их «смести» высоким прессингом и игровой активностью. Получались, особенно в первом тайме, постоянные обрезы, обрезы, обрезы… В атаке спартаковцы свои возможности не реализовали, хотя они были, и попадание в штангу тому свидетельство, и второй тайм команды доигрывали. Учитывая, что кадровый состав нальчан не широк, то особых перестановок нам ждать не стоит. Ошибки при защите собственных ворот, конечно, учтутся, может, и нападающие сподобятся на что-то реальное. И всё же в домашнем окружении нальчане, как и все южные команды, сильны.

Астраханцы у нас остаются единственной командой чемпионата, которой до сих пор не удалось ни разу победить в гостях. Что случается с азартной, мастеровитой, умелой командой на выезде никто не может сказать. Вроде и явных ошибок не делают, и играют не слабее соперника, но в их ворота обязательно что-то залетает. И ведь не играют против них соперники только в защите, однако, хоть в компенсированное время, да залетит. Чудеса, да и только! Сейчас отступать уже некуда, позади вторая лига, в которую может скатиться прошлогодний участник стыковых матчей.

Главный арбитр матча Игорь Панин в текущем первенстве провёл 10 игр. В этих поединках он вынес 32 предупреждения (по 16 в обе стороны), а также назначил 4 пенальти, и 3 из них в гостей. И нальчане и «Волгарь» в этом первенстве уже провели по одной игре под руководством подмосковного арбитра. Волжане дома уступили динамовцам Москвы 0:1, а спартаковцы в гостях проиграли «Соколу» 1:2.

Южане сыграли дома 14 матчей (+5,=6,-3,14:11). Согласитесь, очень приличные показатели, тем более, что последние домашние игры спартаковцы не проигрывают, обыграв при этом «Шинник» и «Енисей». Волжане на выезде играли 12 раз (+0,=2,-10,3:21). Обратите внимание на количество забитых в этих матчах астраханцами мячей, поэтому ничего удивительного нет в том, что последние три гостевых встречи ими были проиграны с общим счётом 0:4.

В первом дивизионе команды провели между собой 15 встреч. Побед у команд одинаково — по 6, а вот соотношение мячей 18:15 чуть лучше в пользу Нальчика. В последний свой приезд в столицу Кабардино-Балкарии волжане в матче чемпионата проиграли 1:3.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 64.0%, на ничью — 32.6%, на победу гостей — 3.4%.

«Мордовия» — «Факел» (арбитр Николай Волошин — Смоленск).

Результат матча первого круга — 2:1 (Астафьев, Дегтярёв — Бирюков).

В нелёгкое положение поставил сам себя саранский клуб, столько времени тянув с отставкой Черышева. Надо прямо сказать, что тренер очень ошибся с подбором игроков. Под силовой, атлетичный, мобильный футбол они явно не подходили. «Ветеранские» скорости не позволяли ни атаковать, ни защищаться. Другое дело, когда соперник позволял играть, как, например, было поначалу в Воронеже, тогда и команда смотрелась. Однако и в игре первого круга, используй «Факел» хоть половину своих моментов, победа «Мордовии» могла и не достаться. Сейчас саранский клуб сменил, как модно говорить, «вектор развития», сделав ставку на своих воспитанников. Однако пока «лямку тянут» те же футболисты, сплава молодости и опыта не видно, поэтому и игра продолжает оставаться такой же, как и до зимней паузы.

Воронежцы только в минувшем туре порадовали своих почитателей победой, а до этого, представьте себе, не забивали в 6 (!) турах подряд. И это при таком-то подборе квалифицированных игроков. Нонсенс! Навряд, ли. Просто соперники раскусили немудреную, если вкратце, тактику «огнеопасных»: Мурнин отдаёт, а Бирюков или Саталкин забивают, причём Саталкин, хоть и может, очень редко действует индивидуально. Остальные на поле делали всё, что доставить этим игрокам мяч. Противостоять троим, пусть и лидерам, гораздо проще, чем всему коллективу. Но вот ушёл Мурнин, потеряли и ещё одного «фантазиста» Альшина, надо было строить что-то новое. Удалось, пусть и не сразу, но удалось. Появился на поле, и начал руководить партнёрами Каюмов, перспективно смотрится дуэт нападающих Касьян — Саталкин. Думаю, что лучшие игры у команды ещё впереди.

В текущем первенстве арбитр Николай Волошин провёл 10 встреч, в которых показал игрокам 35 «горчичников» (18 — гостям), а также назначил 2 пенальти, причём оба в ворота хозяев поля. Обе команды в этом первенстве уже играли под руководством смоленского арбитра. Саранская команда дома не сумела одолеть «Зенит-2» 2:2, а «Факел» в гостях уступил «Спартаку-2» 0:1, зато дома отыгрался на «Тамбове» 3:0.

«Мордовия» провела на домашнем стадионе 13 встреч (+3,=5,-5,12:15). Победив в последнем домашнем матче «Нефтехимик», саранский клуб прервал серию из 4-х домашних игр без побед. «Факел» на выезде провёл 14 игр (+5,=5,-4,13:15). Обращает на себя внимание то, что вот уже в трёх поединках кряду воронежцы не могут забить в гостях.

В первом дивизионе соперники провели между собой 5 матчей, 3 победы у «Мордовии», 1 — у «Факела», соотношение мячей 9:5 в пользу саранчан. «Огнеопасные» в гостях у «Мордовии» очков ещё не набирали, проиграв предыдущие две игры 2:3 и 0:4. Как видите, встречи в Саранске получаются результативными.

Мой прогноз — победа гостей.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 12.5%, на ничью — 31.8%, на победу гостей — 55.7%.

«Тамбов» — «Енисей» (арбитр Павел Кукуян — Сочи).

Результат матча первого круга — 1:2 (Рыбин — Алиев, Камешс).

Ещё один разговор за «шесть очков». Сибиряки седьмые, тамбовчане — девятые, разница между ними всего два балла. Тамбовчане у нас дебютанты, но глядя на их игру, об этом уже как-то забываешь. Так основательно и солидно они проводят матчи, так разумно и рационально используют свои возможности. Вот только инфраструктура клуба пока подкачала. Свой второй домашний матч по весне команда вынуждена проводить на своём резервном стадионе «Родина» в Химках. Нет в Тамбове на поле стадиона подогрева. Именно поэтому игра состоится позже остальных на один день. Предыдущая попытка увезти из Химок домой очки у «горожан» провалилась. Команда уступила «Шиннику», не сумев проломить ярославский оборонительный подвижный «забор». Посмотрим, как будет с «Енисеем», который исповедует совсем другую игру.

Ведь красноярцы, проведя самую лучшую селекцию в межсезонье, не предполагали для себя никаких проблем во второй части чемпионата. А вот, поди, ж ты, неожиданно для всех скатились с 4 места на 7-е, набрав в трёх матчах весной всего один балл. Такой плохой старт во второй половине первенства стал неожиданностью для всех, в том числе и для игроков и тренерского штаба команды. Тем более, что в подготовительный период новая игровая схема команды работала. Теперь все в раздумье, будет ли Тихонов продолжать гнуть свою линию, или вернётся на старые пути. И то, и то — чревато потерями очков. Посмотрим, что в итоге сибиряки предложат сопернику.

Арбитр матча Павел Кукуян провёл в текущем первенстве 10 встреч, в которых предъявил игрокам 26 жёлтых карточек (11 — хозяевам поля), удалил одного игрока в составе хозяев поля, в их же ворота был назначен и единственный пенальти. Матчей с вышеназванными командами сочинец в нынешнем первенстве не проводил.

Тамбовчане провели 14 игр, считающихся домашними (+5,=5,-4,14:9). Как видите, победы чередуются с поражениями, перемежаясь ничьими, однако стоит заметить положительную разницу забитых и пропущенных голов. Красноярцы на выезде провели 13 игр (+5,=3,-5,16:15). Отметим такой факт, что сибиряки не могут выиграть уже 4 матча подряд, проиграв в трёх последних.

Матч первого круга был первым в истории взаимоотношений этих команд в первом дивизионе.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 32.6%, на ничью — 45.3%, на победу гостей — 22.1%.