Козлов: Полон сил и желания вернуться в сборную России

«Есть ли сейчас цель вернуться в сборную? Конечно, я полон сил и желания. Может, по российским меркам 30 лет большой возраст, но я себя чувствую отлично и ощущаю себя молодо. Тем более если ты уже играл в сборной, всегда хочется вернуться.



По поводу того, насколько реально вернуться в сборную из ФНЛ, есть пример — Кирилл Панченко. Тем более меня Станислав Саламович знает. Черчесов, кстати, очень многому научил меня в атакующем плане. У него в “Динамо” крайние защитники играли очень высоко и постоянно были нацелены на ворота соперника», — сказал Козлов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.