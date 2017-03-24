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24 марта 2017, 12:29 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Козлов: Полон сил и желания вернуться в сборную России

Защитник московского «Динамо» Алексей Козлов сообщил, что ставит перед собой цель вернуться в сборную России, в составе которой он не выступал с марта 2015 года.

«Есть ли сейчас цель вернуться в сборную? Конечно, я полон сил и желания. Может, по российским меркам 30 лет большой возраст, но я себя чувствую отлично и ощущаю себя молодо. Тем более если ты уже играл в сборной, всегда хочется вернуться.

По поводу того, насколько реально вернуться в сборную из ФНЛ, есть пример — Кирилл Панченко. Тем более меня Станислав Саламович знает. Черчесов, кстати, очень многому научил меня в атакующем плане. У него в “Динамо” крайние защитники играли очень высоко и постоянно были нацелены на ворота соперника», — сказал Козлов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.

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