Собственная «группа поддержки» появилась у футболистов «СКА-Хабаровск»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хабаровск, 24 марта, AmurMedia.

Накануне, в помещении административного корпуса стадиона имени В. И. Ленина игрокам, тренерскому штабу и сотрудникам ФК «СКА-Хабаровск» была официально представлена «группа поддержки» нашей футбольной дружины, которая отныне будет сопровождать выступления хабаровских армейцев в домашних матчах ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ. Дебютное выступление состоится 8 апреля на матче со столичным «Динамо», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Художественный руководитель группы Дарья Конькова, представляя собравшимся своих подопечных, провела презентацию девичьего коллектива, рассказала об истории создания группы, её перспективах и планах на совместное сотрудничество с футбольным клубом. Членам команды и сотрудникам клуба были продемонстрированы динамичные демонстрационные ролики, которые девушки из «группы поддержки» подготовили специально к предстоящей встрече. Затем девушки выступили перед собравшимися с двумя номерами из своей новой программы, которую под руководством своего требовательного наставника они старательно готовят к предстоящим выступлениям перед болельщиками СКА.

Зажигательное выступление и мастерство было оценено по достоинству — оба представленных номера были встречены с большим одобрением и сопровождалось искренними аплодисментами собравшейся аудитории. После завершения презентации, в знак признательности и глубокого удовлетворения увиденным, капитан «СКА-Хабаровск» Александр Димидко вручил на память девушкам из «группы поддержки» официальный игровой футбольный мяч с автографами всех игроков нашей команды.

Дебютное выступление в этом году «группы поддержки» ФК «СКА-Хабаровск» состоится уже на следующем домашнем матче армейцев — 8 апреля, в котором соперником подопечных Андрея Гордеева выступит именитое столичное «Динамо» — безоговорочный лидер нынешнего Первенства. Специально к этому поединку «чирлидерс» готовят настоящее яркое шоу, которое наверняка не оставит равнодушными хабаровских футбольных болельщиков.