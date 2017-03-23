«Кубань» — это диагноз. Как выживает краснодарский клуб
Спецкор «Советского спорта» рассказывает, как обстоят дела в «Кубани» — клубе, который четыре года назад выступал в Лиге Европы, а сейчас зябнет в ФНЛ.
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МКРТЧАН
«Кубань» в российском футболе стала именем нарицательным. Пожалуй, ни один клуб не оказывался в центре стольких скандалов. «Дело Никезича», отставка Виктора Гончаренко, чехарда долгов и назначений — список можно продолжать.
Сейчас команда идет на 10-м месте в первенстве ФНЛ, но турнирные показатели — не главное, что волнует болельщиков. У клуба уйма проблем, которые могут утянуть его на дно окончательно и бесповоротно. Случиться это может очень скоро.
Сделать точкой отсчета неприятностей
«Ваше решение остаться председателем совета директоров — залог сохранения места в
В прежних объемах финансировать «Кубань» Мкртчан не сулил, но и того, что было обещано, хватило бы на жизнь. Ситуация действительно стала налаживаться. Игрокам выдали зарплату за два месяца, пообещав в будущем решение всех проблем. Команду пополнили финалист Лиги чемпионов защитник Фелипе Сантана и украинский форвард Селезнев — футболисты явно не дешевые.
При этом денег в «Кубани» так и не появилось. Спортивная судьба краснодарцев была, по сути, предрешена — из РФПЛ команда благополучно вылетела.
ОДНОКЛАССНИКИ
Поднимать «Кубань» наверх должна была та же команда управленцев, при которой она ушла вниз — курирующий клуб
Планы были наполеоновскими — вернуться в
Под серьезную задачу и серьезный бюджет нужен был серьезный тренер. И тут в окружении губернатора Кондратьева возникли разногласия — Коробка и Крапивка лоббировали кандидатуру Юрия Газзаева, тогда как ректор КубГУ Михаил Астапов, также имеющий влияние на первое лицо края, выступал за возвращение в «Кубань» Дана Петреску. Выбор Кондратьева пал на румына.
Правда, комплектование команды проходило под Газзаева. Как говорил в неофициальных беседах сам Петреску, ему дали пригласить только защитника Бендзя и полузащитника Мозеса, которого в команде уже нет.
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
Но главным было другое — заявленный бюджет в полтора миллиарда так и остался на бумаге. По факту денег не было. И взять их было неоткуда. Бюджет Краснодарского края в финансировании «Кубани» участия не принимает — нет соответствующей строки. Последние транши, как утверждают источники «Советского спорта», случились в 2013 году.
Понятно, что край может изыскивать деньги на спорт другими способами. Модель
Разумеется, что в таких условиях Петреску и его команда долго на Кубани не задержались. Не видя денег несколько месяцев, команда повалилась.
СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
Но в октябре в конце тоннеля вроде бы появился свет — готовность инвестировать в «Кубань» выразил известный кинопродюсер Мишель Литвак.
«75 процентов акций клуба переходит к нему, 25 процентов плюс 1 акция остается у края, это блокирующий пакет, который не позволит никому принять решение о ликвидации “Кубани”», — говорил губернатор 1 ноября.
«Мы должны готовить своих игроков, растить звезд. Понимаю, что взялся за непростое дело, но могу сказать одну вещь — я
Но
Да и владельцами не все так просто. По данным «Советского спорта», 50 процентов акций клуба
Правда, 200 миллионов рублей Литвак «Кубани» все же перечислил. Удалось изыскать и
КАК ОТДАТЬ МИЛЛИАРД?
Но вопрос, как жить дальше, никуда с повестки дня не ушел. На клубе висят огромные долги — общая их сумма, по данным «Советского спорта», — более миллиарда рублей. Из них порядка 400 миллионов — долги перед налоговой инспекцией, пенсионными и страховыми фондами. Это придется заплатить кровь из носу, иначе «Кубань» летом попросту не допустят к лицензированию.
Остальное — долги перед футболистами, тренерами, а также различными банковскими структурами, у которых «Кубань» в свое время много и охотно брала кредиты на пропитание. И их тоже придется отдавать.
А вчера ФИФА обязала «Кубань» погасить долг перед Петреску, получавшего безумные полтора миллиона евро в год, до 10 апреля. В международную федерацию тренер и его агент Николай Пырнеу обратились после того, как отчаялись добиться денег другими способами. В случае неисполнения этого решения санкции могут быть куда серьезнее, чем запрет на регистрацию новых игроков от РФС.
А тем временем счета клуба арестованы, и перевести на них деньги, чтобы, например, рассчитаться с футболистами или персоналом, невозможно — как только средства появятся на счетах, их тут же заберут соответствующие инстанции. Приходится искать обходные пути в виде, например, договоров об оказании услуг, и платить через них.
БАНКРОТСТВО
Сейчас положение «Кубани» и ее боссов, выражаясь шахматным языком, — цугцванг. Денег нет и взять их неоткуда. Бюджет помочь не может. Край и так весь в долгах (наследие Олимпиады в Сочи), сумма которых, по некоторым данным, составляет 150 миллиардов рублей. Инвесторы, такие, как Литвак, готовы зайти только в «чистый» клуб, и их можно понять.
Существует, однако, выход в виде банкротства. 25 января, встречаясь со студентами КубГУ, губернатор Кондратьев обмолвился: мол, надо обнуляться, иначе Литвак не придет. Пугал банкротством и агента Петреску Николая Пырнеу финансовый директор Белецкий.
Но это — колоссальный удар по репутации. И Кондратьев, и Коробка, и даже Крапивка понимают: в таком случае они войдут в историю как могильщики «Кубани», клуба с почти 90-летней историей. Понятно, что заработать такое клеймо не хочется никому. Да и протесты болельщиков наверняка будут масштабными — в активное
Да и интересна ли будет тому же Литваку команда ПФЛ, если туда получится заявиться после банкротства под новым именем?
Но бесконечно тянуться вся эта история не может. Поэтому запасаемся попкорном и ждем развязки.
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