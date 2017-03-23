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МКРТЧАН ПРИШЕЛ-УШЕЛ

«Кубань» в российском футболе стала именем нарицательным. Пожалуй, ни один клуб не оказывался в центре стольких скандалов. «Дело Никезича», отставка Виктора Гончаренко, чехарда долгов и назначений — список можно продолжать. Кто-то даже грустно пошутил: «Кубань» — это диагноз.

Сейчас команда идет на 10-м месте в первенстве ФНЛ, но турнирные показатели — не главное, что волнует болельщиков. У клуба уйма проблем, которые могут утянуть его на дно окончательно и бесповоротно. Случиться это может очень скоро.

Сделать точкой отсчета неприятностей какой-то один момент, наверное, невозможно — слишком давно все тянется. Но рассказ о последних событиях лучше начать с января 2016 года, когда было официально объявлено: в «Кубань» возвращается Олег Мкртчан, долгое время бывший основным инвестором клуба и решивший отойти от дел летом 2015-го.

«Ваше решение остаться председателем совета директоров — залог сохранения места в премьер-лиге. Не сомневаюсь, вы сможете выстроить и финансовую дисциплину, и внутреннюю политику в команде. Уверен, что мы еще много раз будем радоваться блестящей игре «Кубани», — говорил на встрече с Мкртчаном губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В прежних объемах финансировать «Кубань» Мкртчан не сулил, но и того, что было обещано, хватило бы на жизнь. Ситуация действительно стала налаживаться. Игрокам выдали зарплату за два месяца, пообещав в будущем решение всех проблем. Команду пополнили финалист Лиги чемпионов защитник Фелипе Сантана и украинский форвард Селезнев — футболисты явно не дешевые.

Цитата Но уже в конце февраля идиллия закончилась — Мкртчан решил отойти от дел. По одной из версий, его не устраивало, что краевая администрация не выполняла свою часть обязательств. Официально же было объявлено: бизнесмен ввиду финансовых затруднений не может более спонсировать «Кубань» и потому передаст свою часть акций краю. Показательно, что в эти же дни в офисе клуба, а также в структурах Мкртчана прошли обыски и проверки.

При этом денег в «Кубани» так и не появилось. Спортивная судьба краснодарцев была, по сути, предрешена — из РФПЛ команда благополучно вылетела.

ОДНОКЛАССНИКИ

Поднимать «Кубань» наверх должна была та же команда управленцев, при которой она ушла вниз — курирующий клуб вице-губернатор Андрей Коробка, генеральный директор Геннадий Крапивка, приглашенные ими спортивный директор Евгений Крячик и финансовый директор Владислав Белецкий, когда-то вместе поигрывавший в футбол с Коробкой. Что интересно, все они знакомы еще с юношеских времен. В болельщицких кругах группу зовут «одноклассниками», поскольку часть из них вместе училась в спортивной школе.

Планы были наполеоновскими — вернуться в премьер-лигу за сезон. Заявили и бюджет — полтора миллиарда рублей. Сумма более чем солидная. Для сравнения, бюджет тульского «Арсенала» на этот сезон — 900 миллионов рублей, о чем в августе прошлого года сообщал тогдашний президент клуба Петр Кошельников.

Под серьезную задачу и серьезный бюджет нужен был серьезный тренер. И тут в окружении губернатора Кондратьева возникли разногласия — Коробка и Крапивка лоббировали кандидатуру Юрия Газзаева, тогда как ректор КубГУ Михаил Астапов, также имеющий влияние на первое лицо края, выступал за возвращение в «Кубань» Дана Петреску. Выбор Кондратьева пал на румына.

Правда, комплектование команды проходило под Газзаева. Как говорил в неофициальных беседах сам Петреску, ему дали пригласить только защитника Бендзя и полузащитника Мозеса, которого в команде уже нет.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Но главным было другое — заявленный бюджет в полтора миллиарда так и остался на бумаге. По факту денег не было. И взять их было неоткуда. Бюджет Краснодарского края в финансировании «Кубани» участия не принимает — нет соответствующей строки. Последние транши, как утверждают источники «Советского спорта», случились в 2013 году.

Цитата Николай Долуда Сейчас из бюджета Краснодарского края ни одна из профессиональных команд — ни футбол, ни волейбол, ни баскетбол, ни другие — не финансируется. Даже в долях.

Понятно, что край может изыскивать деньги на спорт другими способами. Модель добровольно-принудительного финансирования крупным, средним и мелким бизнесом различных, не только спортивных, проектов в нашем государстве отработана прекрасно, тут и объяснять ничего не надо. Но в данном случае по ряду причин не работало даже это.

Разумеется, что в таких условиях Петреску и его команда долго на Кубани не задержались. Не видя денег несколько месяцев, команда повалилась.

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Но в октябре в конце тоннеля вроде бы появился свет — готовность инвестировать в «Кубань» выразил известный кинопродюсер Мишель Литвак.

«75 процентов акций клуба переходит к нему, 25 процентов плюс 1 акция остается у края, это блокирующий пакет, который не позволит никому принять решение о ликвидации “Кубани”», — говорил губернатор 1 ноября.

«Мы должны готовить своих игроков, растить звезд. Понимаю, что взялся за непростое дело, но могу сказать одну вещь — я по-настоящему стараюсь вывести “Кубань” на новый уровень», — заверял всех, в свою очередь, Литвак.

Но хэппи-энда снова не случилось. Красивых слов было сказано много, вот только Литвак был готов инвестировать в «Кубань» не раньше, чем та рассчитается с многомиллионными долгами.

Да и владельцами не все так просто. По данным «Советского спорта», 50 процентов акций клуба по-прежнему де-юре принадлежат Мкртчану, хоть он и отошел от дел, остальные 50 процентов плюс одна акция — у края, а многочисленные разговоры об их передаче в те или иные руки разговорами и остались.

Правда, 200 миллионов рублей Литвак «Кубани» все же перечислил. Удалось изыскать и какую-то копеечку в крае. Состоялось избавление, наконец, от ряда дорогостоящих футболистов (например, Хубулова), а кому-то, как Армашу, пусть и со скандалом, урезали пай. Это позволит команде доиграть сезон. С января зарплата футболистам выплачивается вовремя (хотя долги за первые 3−4 месяца сезона так и остались), энтузиазма стало больше, что не замедлило сказаться на результатах — вылета в ПФЛ «Кубань» избежит.

КАК ОТДАТЬ МИЛЛИАРД?

Но вопрос, как жить дальше, никуда с повестки дня не ушел. На клубе висят огромные долги — общая их сумма, по данным «Советского спорта», — более миллиарда рублей. Из них порядка 400 миллионов — долги перед налоговой инспекцией, пенсионными и страховыми фондами. Это придется заплатить кровь из носу, иначе «Кубань» летом попросту не допустят к лицензированию.

Остальное — долги перед футболистами, тренерами, а также различными банковскими структурами, у которых «Кубань» в свое время много и охотно брала кредиты на пропитание. И их тоже придется отдавать.

А вчера ФИФА обязала «Кубань» погасить долг перед Петреску, получавшего безумные полтора миллиона евро в год, до 10 апреля. В международную федерацию тренер и его агент Николай Пырнеу обратились после того, как отчаялись добиться денег другими способами. В случае неисполнения этого решения санкции могут быть куда серьезнее, чем запрет на регистрацию новых игроков от РФС.

А тем временем счета клуба арестованы, и перевести на них деньги, чтобы, например, рассчитаться с футболистами или персоналом, невозможно — как только средства появятся на счетах, их тут же заберут соответствующие инстанции. Приходится искать обходные пути в виде, например, договоров об оказании услуг, и платить через них.

БАНКРОТСТВО

Сейчас положение «Кубани» и ее боссов, выражаясь шахматным языком, — цугцванг. Денег нет и взять их неоткуда. Бюджет помочь не может. Край и так весь в долгах (наследие Олимпиады в Сочи), сумма которых, по некоторым данным, составляет 150 миллиардов рублей. Инвесторы, такие, как Литвак, готовы зайти только в «чистый» клуб, и их можно понять.

Существует, однако, выход в виде банкротства. 25 января, встречаясь со студентами КубГУ, губернатор Кондратьев обмолвился: мол, надо обнуляться, иначе Литвак не придет. Пугал банкротством и агента Петреску Николая Пырнеу финансовый директор Белецкий.

Но это — колоссальный удар по репутации. И Кондратьев, и Коробка, и даже Крапивка понимают: в таком случае они войдут в историю как могильщики «Кубани», клуба с почти 90-летней историей. Понятно, что заработать такое клеймо не хочется никому. Да и протесты болельщиков наверняка будут масштабными — в активное фан-движение «Кубани» входят ребята с серьезными покровителями.

Да и интересна ли будет тому же Литваку команда ПФЛ, если туда получится заявиться после банкротства под новым именем?

Но бесконечно тянуться вся эта история не может. Поэтому запасаемся попкорном и ждем развязки.