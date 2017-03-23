«ПРОМЕС — МАЛЕНЬКИЙ, НО ТАКОЙ ЖИВЧИК!»

Во время недавней игры «Спартака-2» с «Динамо» спартаковские болельщики весело шутили, что в клуб привезли по еще одному Промесу и Зе Луишу. Уж очень их напоминали зимние новички красно-белых — 18-летние полузащитник Идриса Самбу и нападающий Сильванус Нимели. И фактурой, и, что интереснее, прическами. Самбу — коротко стриженный, как Промес, а Нимели — с причудливыми косичками, как у Зе Луиша. Сергей Песьяков после игры с «Динамо» даже пошутил: «Думал, сегодня играю за основу, раз впереди Квинси бегает».

Этой зимой «Спартак» подписал четырех молодых африканских футболистов. И сразу отправил их в «Спартак-2». Трое — Нимели, Самбу и Сакала Фэшн уже успели дебютировать в ФНЛ. А защитник Одри Зепатта пока ждет своего шанса. Нимели в игре с «Динамо» вышел на замену, а вот четверг в матче против «Балтики» «новый Зе Луиш» дебютировал в стартовом составе. «Спартак-2» проиграл команде Игоря Черевченко, но форвард согласился ответить на несколько вопросов.

— Два удаления за матч — не слишком много?

— Мы очень сильно расстроены поражением. Все пошло не так. А по поводу красных карточек, то при всем уважении к судьям, это что-то удивительное. Два удаления в одной игре не часто увидишь. Считаю, это было несправедливо по отношению к нам.

— Как проходит ваша адаптация?

— Приняли хорошо — чувствую себя как в семье. Помогают все — и ребята, и тренеры, и персонал. Остается только работать, работать и работать.

— Какие эмоции от дебюта за «Спартак-2» в игре с «Динамо»?

— Самые хорошие. Тренер после игры сказал, что его первостепенная задача — подготовить как можно больше игроков для первой команды. Конечно, основной состав — это мечта каждого молодого футболиста.

— Вы очень похожи на форварда первой команды — Зе Луиша. И фактурой, и прической. Ребята не подшучивают?

— Возможно, какое-то сходство есть. Но шуток по этому поводу пока не было.

— Что-то знали о «Спартаке» до переезда в Россию?

— Рассказать всю историю клуба, конечно, не смогу. Достаточно недавно сюда приехал. До этого три года жил в Чехии — тоже небольшой срок. За «Спартаком», кстати, следил по телевизору — в Чехии регулярно транслировали матчи чемпионата России. Мне очень импонирует игра Квинси Промеса. Помню, смотрел, как он играет, думал, какой классный парень! Такой маленький, но такой живчик. Хорош.

— На базе удалось с ним пообщаться?

— Один раз я нему подошел, когда он паковал вещи в машину, предложил помочь. Но Квинси сказал: «Все нормально. Справлюсь». А так еще пару раз перекинулись фразами в стиле: привет-привет, удачи — удачи. Вообще, все ребята улыбчивые, приветливые. Никаких проблем — все очень нравится.

«ФАНАТЕЛ ОТ ДЖОРДЖА ВЕА»

— На кого равнялись в детстве?

— Если выделять одного, то это Джордж Веа. Он ведь тоже из Либерии. С детства по нему фанател. Когда был маленьким, папа приносил видеокассеты с его матчами за «Милан». Для меня на тот момент это был самый лучший футболист. То, что он делал на поле, из области фантастики. Правда, вживую его игру никогда не видел. Сейчас за многими игрокам слежу.

— История африканских футболистов часто начинается с тяжелого детства. Каким оно было у вас?

— Временами приходилось непросто. В семье случились конфликты из-за моего увлечения. Мама была категорически против, чтобы я играл в футбол, прогоняла с поля. И часто приговаривала: «Лучше бы книжки читал. Зачем тебе этот мяч?». Папа был более лоялен, вставал на мою защиту, отпускал побегать с ребятами. Играли в основном на песчаных полях. У кого была обувь, хорошо, если нет — играли босиком. Бывало, что и ноги пропарывали. Мама, кстати, именно за это и не любила футбол, что из-за него травмы случались. Старалась меня беречь. В общем, хорошее детство, веселое.

— Как теперь мама относится к футболу?

— Очень счастлива за меня. Папа, к сожалению, не дожил до сегодняшнего момента. Поэтому вдвойне стараюсь радовать маму.

— Она не испугалась, когда вы собрались в Россию? В представлении многих иностранцев — далекая, холодная страна.

— Она была рада, что мне выпал такой шанс. Но предупреждала, чтобы лишний раз на улицу не выходил: «Береги себя. Все-таки это другая страна».

— И какие ощущения от первых недель в России?

— Пока нечего рассказать, потому что распорядок дня суровый: тренировка — база, база — тренировка. Нет времени на что-то посмотреть. А по поводу опасностей — они могут быть в любом уголке мира. Нужно просто быть осторожным и внимательным.

— Знаете, что «Спартак» давно не был чемпионом?

— Нет, не знал.

— И как вам его игра?

— Видел пока только матч с «Локомотивом». Думаю, мы можем стать чемпионами.