Игорь Черевченко: «Балтика» осознанно отдала инициативу «Спартаку-2»

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— Была очень тяжелая игра, — цитирует пресс-служба ФНЛ Черевченко. — Удаления в составе «Спартака» сыграли с нами злую шутку. После них ребята расслабились и потеряли концентрацию… Что касается голевых моментов, то в таких матчах их много не бывает. «Спартак» владел преимуществом, так как мы отдали инициативу. Мы знали эту команду. К ребятам нет претензий. Игра получилось интересной. Особенно концовка.