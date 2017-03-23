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23 марта 2017, 19:32 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Игорь Черевченко: «Балтика» осознанно отдала инициативу «Спартаку-2»

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко после игры 28-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (2:1) отметил, что концовка встречи получилась интересной. Специалист подчеркнул, что его подопечные потеряли концентрацию после двух удалений в составе соперника.

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— Была очень тяжелая игра, — цитирует пресс-служба ФНЛ Черевченко. — Удаления в составе «Спартака» сыграли с нами злую шутку. После них ребята расслабились и потеряли концентрацию… Что касается голевых моментов, то в таких матчах их много не бывает. «Спартак» владел преимуществом, так как мы отдали инициативу. Мы знали эту команду. К ребятам нет претензий. Игра получилось интересной. Особенно концовка.

23.03.2017 14:00 Зрители 500 основной раунд: 28-й тур Спартак (4-е поле)
Спартак-2 1:2 Балтика
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Игорь Черевченко
Голы
87′ Евгений Макеев 34
21 Кирилл Родионов 37′
99 Гафар Сирима 90+1′
Составы
Александр Максименко 98
Константин Щербаков 22
Евгений Макеев 34
80′ Иван Хомуха 80
62′ 69′ Артем Самсонов 53
Константин Савичев 77
Владислав Пантелеев 83
Сильванус Нимели 66
45′ Артем Сокол 93
Зелимхан Бакаев 78
45′ Артем Федчук 67
Джуниор Фэшн Сакала 36
45′ Денис Давыдов 69
83′ Идриса Сиди Самбу 49
Николай Рассказов 92
91 Евгений Фролов
23 Владислав Крючков 90+4′
26 Валерий Почивалин 90+3′
40 Никита Тимошин
55 Алексей Концедалов
17 Эдуард Суханов
25 Евгений Цимбал
27 Станислав Причиненко
93 Виталий Каленкович 85′
33 Валерий Ярошенко
21 Кирилл Родионов 68′
90 Илья Кухарчук
9 Александр Подбельцев 45′
99 Гафар Сирима 78′
Статистика
2 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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