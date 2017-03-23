Игорь Черевченко: «Балтика» осознанно отдала инициативу «Спартаку-2»
Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко после игры 28-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (2:1) отметил, что концовка встречи получилась интересной. Специалист подчеркнул, что его подопечные потеряли концентрацию после двух удалений в составе соперника.
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— Была очень тяжелая игра, — цитирует
|23.03.2017 14:00
|Зрители 500
|основной раунд: 28-й тур
|Спартак (4-е поле)
Главные тренеры
|Дмитрий Гунько
|Игорь Черевченко
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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