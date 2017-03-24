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24 марта 2017, 14:04 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Нимели: Два удаления в одной игре — это было из области фантастики

Нападающий «Спартака-2» Силванус Нимели поделился впечатлениями от домашнего матча ФНЛ с «Балтикой».

Калининградская команда добилась победы со счётом 2:1, а красно-белые доигрывали матч вдевятером — были удалены Артём Самсонов и Иван Хомуха.

«Все расстроены результатом. Сегодня всё пошло не так. Что касается красных карточек, то это было из области фантастики. Два удаления в одной игре случаются нечасто. Это было несправедливо по отношению к нам», — передаёт слова Нимели корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

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