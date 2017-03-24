Калининградская команда добилась победы со счётом 2:1, а красно-белые доигрывали матч вдевятером — были удалены Артём Самсонов и Иван Хомуха.



«Все расстроены результатом. Сегодня всё пошло не так. Что касается красных карточек, то это было из области фантастики. Два удаления в одной игре случаются нечасто. Это было несправедливо по отношению к нам», — передаёт слова Нимели корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.