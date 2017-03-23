Кремлевский бомбардир: кто стоит за взлетом команды-фантома

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Команда-фантом.

«У меня нет сомнений, что “Тосно” выйдет из своей лиги и будет достойно играть с любой из команд Премьер-лиги уже в будущем сезоне», — мэтр российского тренерского цеха Юрий Семин был настроен благодушно. Морозным столичным вечером 1 марта его «Локомотив» в трудном кубковом матче обыграл команду из Ленинградской области со счетом 1:0 и вышел в полуфинал Кубка России.

Мнение Семина относительно радужных перспектив ФК «Тосно» разделяют большинство футбольных экспертов. За 11 туров до окончания первенства в Футбольной национальной лиге (вторая по силе профессиональная лига в России) «Тосно» уверенно занимает второе место, дающее право на переход в элитный дивизион российского футбола, опережая ближайшего преследователя — хабаровскую «СКА-Энергию» на 11 очков.

Однако в среду, 22 марта, совладелец клуба Максим Левченко написал в своем Facebook: «Тянуть в одиночку лямку ежемесячных, по факту благотворительных отчислений на футбол не просто накладно, но даже рискованно. Не скрою, от перманентного одиночества периодически возникает желание… нет, не сунуть голову в петлю, а слить “Тосно” в унитаз». Левченко готов продать долю в клубе и даже поменять его название.

На спортивных форумах отношение к «Тосно» настороженное. «Команда-фантом» — так часто говорят о клубе из Ленинградской области. И тому есть причины: клуб появился буквально ниоткуда в 2013 году и начал стремительный подъем в российской футбольной иерархии.

Команда называется «Тосно», но никогда при этом не играла в одноименном городе Ленинградской области. Владельцем команды считается крупная строительная компания Fort Group, однако у нее нет своего стадиона и планов по его строительству. «Тосно» представляет в чемпионате всю Ленинградскую область, но при этом проводит домашние матчи в соседнем регионе — Новгородской области.

В истории российского футбола есть свежий прецедент создания клуба с нуля и быстрого достижения им спортивных успехов. Основной владелец крупнейшей торговой сети России «Магнит» Сергей Галицкий создал свой клуб ФК «Краснодар» в 2008 году и уже в 2011 году вывел его в Премьер-лигу. Сейчас клуб входит в число сильнейших в российском футболе, участвует в престижных международных турнирах. Однако история «Тосно» не столь прозрачна.

Нападающий из администрации президента.

В жаркий субботний день 18 июня 2016 года в «Лужниках» можно было встретить несколько десятков высокопоставленных российских чиновников и депутатов без привычных костюмов и галстуков. На главной арене страны прошел традиционный футбольный турнир на Кубок Госдумы. Победу в первенстве впервые одержала сборная администрации президента, в составе которой блистал заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан, глава мобильной приемной президента России 36-летний Алексей Михеев. С пятью забитыми голами он стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим игроком турнира.

Болельщики, возможно, даже не догадывались, что предопределивший исход турнира Михеев из АП — знаковая фигура для российского регионального футбола. В частности, для ФК «Тосно».

А дело было так. В 2005 году в городской чемпионат Санкт-Петербурга заявился футбольный клуб «Руан». К городу в Нормандии он не имел отношения: команда представляла одноименную рекламную компанию, крупнейшего оператора наружной рекламы в Санкт-Петербурге. Владельцами «Руана» были братья Вячеслав и Игорь Ананских. «Мы создали клуб, чтобы разнообразить досуг наших сотрудников, — вспоминает ставший теперь депутатом Госдумы Игорь Ананских. — В компании было много молодежи, поэтому ребята с удовольствием тренировались и играли в любительских турнирах, а девчонки ходили за них болеть. Все это способствовало сплочению коллектива».

Подготовкой спортсменов-любителей занимался 31-летний Вячеслав Матюшенко. В юности Матюшенко провел пять матчей в украинской Премьер-лиге за одесский «Черноморец», но карьера не задалась — впоследствии он играл за команды низших лиг России и Украины, пока не оказался в любительском «Руане». Среди подопечных играющего тренера Матюшенко был 27-летний Алексей Михеев. Он не был сотрудником «Руана», «но мы с Алексеем давние друзья», объясняет Ананских. Основатель «Руана» и отец Михеева Валерий — выпускники Ленинградского высшего инженерного морского училища имени адмирала Макарова (ныне — Академии имени адмирала Макарова). В 2007 году Валерий Михеев стал ректором в альма-матер, а Игорь Ананских возглавил фонд «Выпускники Макаровки в поддержку морского образования».

Наполеоновские планы.

В конце 2011 года произошло несколько внешне не связанных между собой событий, оказавших влияние на судьбу будущего ФК «Тосно». В ноябре 2011 года стало известно, что корпуса «Макаровки» в Стрельне под Санкт-Петербургом мешают реконструкции и достройке Константиновского дворца, одной из парадных государственных резиденций. ​Ректор Академии Валерий Михеев «вошел в положение», и подписал бумаги о согласии на снос лишних зданий и переезд академии (правда, потом планы реконструкции поменялись и «Макаровка» осталась на месте). Но, как по волшебству, уже в декабре 2011 года Алексей Михеев стал руководителем аппарата комитета Госдумы по физкультуре и спорту, который возглавил избравшийся в Думу от ЛДПР Игорь Ананских. Тогда же младший Михеев был избран президентом Федерации футбола Ленинградской области. Вскоре он получил работу и в администрации президента.

Возглавив областной футбол, Михеев сделал громкое заявление: в марте 2012 года он объявил о том, что в Ленинградской области появится профессиональный футбольный клуб, который к 2018 году выйдет в Премьер-лигу. «Никто тогда в это не верил. Люди пальцем у виска крутили, — вспоминает Вячеслав Матюшенко, которому Михеев и поручил строительство будущей команды. — У нас тогда не было ни футболистов, ни поля, ничего». В «фундамент» клуба лег давно знакомый «Руан», но его пришлось переименовать только потому, что подвернулось действующее АНО «Футбольный клуб «Тосно», любительская организация, которую можно было использовать, для того чтобы заявиться на соревнования. При этом в самом Тосно не было стадиона, который можно было бы лицензировать для участия даже в нижнем дивизионе российского футбола. И команда начала принимать гостей за 200 км от одноименного города — в Тихвине.

Алексей Михеев обещал, что задуманный им футбольный проект не потребует бюджетных вливаний. И в 2013 году бремя финансирования на себя действительно взяла инвестиционно-девелоперская компания Fort group (владеет торговыми и офисными центрами в Петербурге). По данным СПАРК, 100% АНО сейчас принадлежит «Форт Групп Менеджмент» — структуре холдинга Fort Group. В марте 2013 года клуб обрел профессиональный статус и был принят в ПФЛ — третий по силе дивизион российского футбола. Найдя для клуба источник финансирования, Михеев продолжал опекать этот проект. По словам Вячеслава Матюшенко, он до сих пор «поддерживает команду», выступает за «Тосно» в любительских турнирах — например, в зимнем чемпионате Санкт-Петербурга, где в этом сезоне он провел 11 матчей, забив пять мячей. РБК не удалось получить комментариев у Алексея Михеева. На просьбу связаться, переданную через секретариат департамента по работе с обращениями граждан Администрации президента, чиновник не ответил.

Притом что за четыре сезона в профессиональном статусе «Тосно» сменил почти десяток тренеров и ежегодно более чем наполовину обновляет состав игроков, в руководстве команды остаются партнеры Михеева по игре еще в любительских корпоративных турнирах за ФК «Руан» — гендиректор Вячеслав Матюшенко и спортивный директор Вячеслав Каргопольцев. Исполнительным директором является Леонид Хоменко, работавший в «Тосно» еще в любительскую эпоху. Единственный представитель нового собственника — президент ФК Светлана Пронина, о деятельности которой на этом посту мало что известно.

По данным СПАРК, владельцами ООО «Форт групп менеджмент» являются Максим Левченко (49%, выпускник юрфака СПбГУ, его преподавателем по римскому праву был Дмитрий Медведев) и кипрская компания Escamer Investments (51%). Такая же структура распределения долей зафиксирована и в других компаниях, входящих в Fort Group. По данным реестра юрлиц Кипра, Escamer Investments принадлежит зарегистрированной в Белизе Atmore Holdings Ltd. До 15 июля 2016 года владельцем кипрской компании была панамская VBS City. Владельцы этих компаний не раскрываются.

Forbes называет бенефициаром этих офшоров бывшего главу дочерней компании «Газпрома» Бориса Пайкина. По данным «Коммерсанта», Fort Group представляет интересы высокопоставленных действующих менеджеров газовой корпорации, в частности зампреда правления компании Валерия Голубева. Голубев и Пайкин были знакомы еще по работе во властных структурах Санкт-Петербурга, в середине 1990-х они возглавляли соседние районы — Василеостровский и Петроградский. Из утечки так называемых панамских документов стало известно, что в 2008 году они владели зарегистрированной в B.V.I. компанией Sander International Inc. ​

Что же заставило прагматичных девелоперов инвестировать в заведомо убыточный футбольный проект? «Есть байка, будто Владимир Владимирович [Путин. — РБК] собственной персоной в разговоре с кем-то из чиновников посетовал, что в столь большом регионе, как Ленинградская область, нет приличного футбольного клуба. Вот Fort Group и бросился на амбразуру, откликнувшись на якобы пожелание президента и решив исправить положение», — выдвигает собственную версию событий Максим Левченко.

Мечты не сбываются.

Более реалистичной выглядит версия, связанная с интересами основного бизнеса Fort Group. В 2014 году «Деловой Петербург» сообщил, что Fort Group договорился с администрацией Ленинградской области о выделении участка площадью 150 га в Кудрово — предместье Санкт-Петербурга возле кольцевой автодороги. Там девелопер мог бы построить стадион на 18 тыс. мест, а также жилой микрорайон с коммерческой недвижимостью.

Проблему с изменением разрешенного вида землепользования (а участок относился к землям лесфонда) областные чиновники вроде бы как должны были решить. Но в результате договоренности, если таковые существовали, не были соблюдены: в Кудрово было разрешено построить лишь стадион, но не жилье, и Fort Group от проекта отказался. По словам Максима Левченко, строительство стадиона обошлось бы компании в 2−3 млрд руб. и никогда бы не окупилось. Вариант со строительством за бюджетный счет стадиона, пригодного для Премьер-лиги (то есть вместимостью свыше 10 тыс. зрителей) непосредственно в Тосно, тоже не сложился: Ленобласть согласилась выделить на строительство арены 280 млн руб., а этого достаточно только для вдвое меньшего стадиона. Ленобласть согласилась выделить на строительство арены 280 млн руб., но эти обещания не были реализованы.

Начиная с 2015 года ФК «Тосно», официально представляющий Ленинградскую область, больше не проводила матчей в «родном» регионе. Прошлый сезон клуб выступал в Санкт-Петербурге на малой арене «Петровского», собирая на играх менее 1 тыс. зрителей. В нынешнем сезоне команда принимает гостей в Великом Новгороде, где никогда, даже в советские времена, не было сильного футбольного клуба. Руководство региона, приютившего соседей из «Тосно», пообещало за свой счет реконструировать городской стадион «Электрон» до искомых 10 тыс. зрителей, и будущий сезон команда с большой долей вероятности начнет в Великом Новгороде.

Между тем почти сразу после появления на профессиональной арене «Тосно» обрел всероссийскую известность. Команда, укомплектованная главным образом воспитанниками петербургского футбола, в том числе с опытом выступления за «Зенит», хорошо стартовала в ПФЛ, параллельно продвигаясь по сетке Кубка России. Турнирная сетка вывела дебютантов из Ленобласти в 1/8 финала на московский «Спартак». Самый титулованный российский клуб неудачно выступал в чемпионате РФПЛ и делал ставку на победу в Кубке страны. Однако 12 марта 2014 года «Тосно» на московском стадионе «Локомотив» сенсационно обыграл «Спартак» 1:0 благодаря голу Валентина Филатова в дополнительное время. Это унизительное поражение стало поводом для увольнения главного тренера спартаковцев Валерия Карпина и до сих пор считается одним из самых мрачных эпизодов в современной истории московского клуба.

В первом же сезоне в ФНЛ, втором по силе дивизионе российского футбола, «Тосно» удалось дойти до стыковых матчей за право выхода в РФПЛ, где команда в равной борьбе уступила «Ростову», который в нынешнем сезоне произвел фурор в Еврокубках. После относительно неудачного сезона 2015/16 в команде сменился почти весь состав футболистов, и уже в сезоне 2016/17 команда со старта находилась в группе лидеров и еще до нового года создала себе солидный задел перед финишем чемпионата.

По словам Левченко, в перспективе клуб связывает свое будущее с Санкт-Петербургом, где после переезда «Зенита» на новую арену освобождается «Петровский». «Но они пока не идут нам навстречу, у “Зенита” действуют права на арену до 2020 года», — сетует совладелец Fort Group. Левченко считает, что «Тосно» в перспективе могло бы побороться за симпатии болельщиков с «Зенитом».

«К “Зениту” ведь есть претензии даже у его болельщиков — это такой снобский клуб, с приезжими звездами, с громадными бюджетами, но без постоянных побед, — объясняет Левченко. — Если бы здесь же играла даже не такая мощная команда, но с опорой на местных воспитанников, то при хорошем пиаре она смогла бы завоевать любовь части аудитории».

Но все эти успехи «Тосно» стали проблемой для его владельцев. «Если во второй лиге финансовые аппетиты “Тосно” вполне вписывались в разблюдовку Fort Group, то уже в ФНЛ мы почувствовали, что становится тяжко. Вместо чеков из “Макдоналдса” нам начали приносить счета из ресторана авторской кухни. Бюджет команды вырос значительно, траты увеличивались в геометрической прогрессии», — рассказывает Максим Левченко.

Бюджет клуба вырос с 75 млн руб. в первом сезоне до 500 млн руб. в нынешнем. При этом «входной билет» в элитный дивизион начинается с отметки 1 млрд. Рост расходов в Премьер-лиге связан в первую очередь с необходимостью укрепления состава дорогостоящими игроками. Как показывает практика, команды, пытавшиеся закрепиться в элите, опираясь на игроков, добившихся успеха в ФНЛ, как правило, вылетали обратно. При этом доходы «Тосно» от выхода в РФПЛ практически не вырастут — клубу без постоянного места прописки, сформированной армии болельщиков и крупных спонсоров получить дополнительные доходы неоткуда.

Левченко признает, что расходы в 1 млрд руб. — неподъемные для Fort Group, но надеется найти финансирование: для этого собственник готов продавать даже долю в клубе и поменять его название. (Как рассказал РБК Максим Левченко, среди рассматриваемых сейчас вариантов — «Форт», «Ингрия», «Александр Невский».) Но больше всего надежд — на спонсоров. ​"Сейчас сложно разговаривать с большими компаниями о спонсорстве, им команда из ФНЛ не интересна, — рассказывает совладелец Fort Group. — Команде из Премьер-лиги искать деньги проще. И мы найдем. Среди возможных спонсоров Левченко называет крупных арендаторов торговых центров Fort Group. Один из арендаторов уже дает денег на футбол: обувная компания Zenden подписала с «Тосно» спонсорский контракт, условия которого не разглашаются.

Похожей схемой поиска партнеров для футбольного клуба пользуется и Сергей Галицкий. В списке спонсоров ФК «Краснодар» — завсегдатаи полок «Магнита»: торговые марки «Ряба», «Черкизово», «Фруто Няня», «Слобода».

Совсем не бизнес.

В отличие от ведущих европейских чемпионатов, где владельцы футбольных клубов получают прибыль от своих спортивных активов, в России популярная игра приносит, за редким исключением, сплошь убытки. При расходах, сопоставимых с тратами английских, испанских, немецких клубов — на покупку дорогостоящих игроков, многомиллионные зарплаты, поддержание инфраструктуры и строительство новых стадионов, российские владельцы топовых команд зарабатывают несопоставимо меньше.

По данным отчетности UEFA, из крупных российских клубов в финансовом 2015 году чистую прибыль (€26 млн) получил только «Зенит». Финансовый успех петербургскому клубу обеспечили доходы от участия в Лиге чемпионов, продажа нескольких дорогостоящих игроков при отсутствии крупных покупок. Кроме того, в отличие от конкурентов («Спартака», ЦСКА и «Краснодара»), «Зениту» не пришлось инвестировать в строительство нового стадиона — за него это сделал город, а клуб будет арендовать «Крестовский» за символическую арендную плату в 1 руб. следующие 49 лет.

Если же говорить о деньгах, то, как следует из отчетности британской компании Bluecastle Enterprices (контролирует семья Евгения Гинера), выручка футбольного клуба ЦСКА в 2015 году составила $67,1 млн, а чистый убыток вырос в 14,6 раза, до $49,747 млн. (около 3 млрд руб.). Для сравнения, Manchester United, самый богатый британский клуб, в 2015 году получил €519 млн выручки и €143 млн операционной прибыли.

О том, что на футболе и инвестициях в создание спортивной инфраструктуры невозможно заработать, говорят и сами владельцы футбольных клубов. «Такой проект никогда не окупится. Ну не 20 же играми в сезон, — описывал футбольную экономику владелец “Краснодара” Сергей Галицкий. — Я хочу, чтобы наши дети и внуки гордились стадионом. А по поводу окупаемости просто не было такой цели».

«Потраченные на “Открытие Арену” деньги мы не отобьем никогда, — соглашается с коллегой член совета директоров “Спартака” Андрей Федун (по данным СПАРК, в 2015 году клуб из Москвы получил чистый убыток 250 млн руб. при 4,66 млрд руб. выручки). — Если в лучшую сторону изменится экономическая ситуация в стране, то тогда лет через 25. Но за эти четверть века наверняка потребуется реконструкция, замена чего-нибудь. Это бесконечный процесс».

Как зарабатывают на футболе.

В ежегодном исследовании Deloitte Football Money League выделяют три основные составляющие финансового успеха в футболе.

1. Доходы в день матча.

Старые некомфортабельные арены, низкая посещаемость, плохая погода, низкая покупательская способность болельщиков — все эти факторы не дают заработать сколько-нибудь серьезных денег на продаже билетов. После чемпионата мира, когда в строй введут сразу несколько современных арен, ситуация с выручкой на матчах улучшится, предсказывают аналитики Deloitte, но рассчитывать на прорыв не приходится: уже построенные новые стадионы в Москве, Казани и Грозном нечасто собирают аншлаги, а повышение цен на билеты приводит к пустым местам даже на топ-матчах. В первом круге ЧМ России 2016/17 в среднем на топовые матчи приходило по 11 тыс. зрителей.

2. Доходы от трансляции.

По условиям действующего контракта РФПЛ получит от «Газпром-Медиа» порядка $30 млн, которые будут разделены между всеми 16 клубами лиги пропорционально спортивным результатам. Для сравнения, контракт Английской премьер-лиги с Sky Sport и BT позволит клубам лиги зарабатывать совокупно 4 млрд фунтов в год — примерно столько же, сколько получает самая коммерчески успешная американская спортивная лига NFL.

3. Спонсорские контракты.

Основным источником дохода для российских футбольных клубов остаются коммерческие (то есть спонсорские) контракты. К примеру, по данным Deloitte, самый коммерчески успешный клуб России «Зенит» заработал по этой статье дохода €145,8 млн, или 74% от выручки. Однако, как правило, коммерческими партнерами российских клубов становятся не крупнейшие транснациональные корпорации, мечтающие нанести свой логотип на футболку условного «Амкара», а российские компании, имеющие отношения с владельцами клубов или же этими клубами реально владеющие.

Практика получения дотаций от владельца под видом спонсорского контракта преследуется европейской футбольной ассоциацией UEFA. Для того чтобы профессиональный футбол работал по правилам бизнеса, а не превращался в безудержную гонку раздутых и ничем не оправданных бюджетов, UEFA в 2011 году установила так называемые правила финансового fair play, введя переходный период до 2017 года (владелец мог покрывать клубный дефицит за счет своих средств, постепенно сокращая такие расходы).