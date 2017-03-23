Кремлевский бомбардир: кто стоит за взлетом команды-фантома
В элитную лигу российского футбола рвется странный проект: клуб без истории, болельщиков, стадиона и даже, по сути, названия. Как такое может быть? Кому и зачем это надо, разбирался РБК.
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«У меня нет сомнений, что “Тосно” выйдет из своей лиги и будет достойно играть с любой из команд
Мнение Семина относительно радужных перспектив ФК «Тосно» разделяют большинство футбольных экспертов. За 11 туров до окончания первенства в Футбольной национальной лиге (вторая по силе профессиональная лига в России) «Тосно» уверенно занимает второе место, дающее право на переход в элитный дивизион российского футбола, опережая ближайшего преследователя — хабаровскую «СКА-Энергию» на 11 очков.
Однако в среду, 22 марта, совладелец клуба Максим Левченко написал в своем Facebook: «Тянуть в одиночку лямку ежемесячных, по факту благотворительных отчислений на футбол не просто накладно, но даже рискованно. Не скрою, от перманентного одиночества периодически возникает желание… нет, не сунуть голову в петлю, а слить “Тосно” в унитаз». Левченко готов продать долю в клубе и даже поменять его название.
На спортивных форумах отношение к «Тосно» настороженное. «Команда-фантом» — так часто говорят о клубе из Ленинградской области. И тому есть причины: клуб появился буквально ниоткуда в 2013 году и начал стремительный подъем в российской футбольной иерархии.
Команда называется «Тосно», но никогда при этом не играла в одноименном городе Ленинградской области. Владельцем команды считается крупная строительная компания Fort Group, однако у нее нет своего стадиона и планов по его строительству. «Тосно» представляет в чемпионате всю Ленинградскую область, но при этом проводит домашние матчи в соседнем регионе — Новгородской области.
В истории российского футбола есть свежий прецедент создания клуба с нуля и быстрого достижения им спортивных успехов. Основной владелец крупнейшей торговой сети России «Магнит» Сергей Галицкий создал свой клуб ФК «Краснодар» в 2008 году и уже в 2011 году вывел его в
Нападающий из администрации президента.
В жаркий субботний день 18 июня 2016 года в «Лужниках» можно было встретить несколько десятков высокопоставленных российских чиновников и депутатов без привычных костюмов и галстуков. На главной арене страны прошел традиционный футбольный турнир на Кубок Госдумы. Победу в первенстве впервые одержала сборная администрации президента, в составе которой блистал заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан, глава мобильной приемной президента России 36-летний Алексей Михеев. С пятью забитыми голами он стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим игроком турнира.
Болельщики, возможно, даже не догадывались, что предопределивший исход турнира Михеев из АП — знаковая фигура для российского регионального футбола. В частности, для ФК «Тосно».
А дело было так. В 2005 году в городской чемпионат
Подготовкой
Наполеоновские планы.
В конце 2011 года произошло несколько внешне не связанных между собой событий, оказавших влияние на судьбу будущего ФК «Тосно». В ноябре 2011 года стало известно, что корпуса «Макаровки» в Стрельне под
Возглавив областной футбол, Михеев сделал громкое заявление: в марте 2012 года он объявил о том, что в Ленинградской области появится профессиональный футбольный клуб, который к 2018 году выйдет в
Алексей Михеев обещал, что задуманный им футбольный проект не потребует бюджетных вливаний. И в 2013 году бремя финансирования на себя действительно взяла
Притом что за четыре сезона в профессиональном статусе «Тосно» сменил почти десяток тренеров и ежегодно более чем наполовину обновляет состав игроков, в руководстве команды остаются партнеры Михеева по игре еще в любительских корпоративных турнирах за ФК «Руан» — гендиректор Вячеслав Матюшенко и спортивный директор Вячеслав Каргопольцев. Исполнительным директором является Леонид Хоменко, работавший в «Тосно» еще в любительскую эпоху. Единственный представитель нового собственника — президент ФК Светлана Пронина, о деятельности которой на этом посту мало что известно.
По данным СПАРК, владельцами ООО «Форт групп менеджмент» являются Максим Левченко (49%, выпускник юрфака СПбГУ, его преподавателем по римскому праву был Дмитрий Медведев) и кипрская компания Escamer Investments (51%). Такая же структура распределения долей зафиксирована и в других компаниях, входящих в Fort Group. По данным реестра юрлиц Кипра, Escamer Investments принадлежит зарегистрированной в Белизе Atmore Holdings Ltd. До 15 июля 2016 года владельцем кипрской компании была панамская VBS City. Владельцы этих компаний не раскрываются.
Forbes называет бенефициаром этих офшоров бывшего главу дочерней компании «Газпрома» Бориса Пайкина. По данным «Коммерсанта», Fort Group представляет интересы высокопоставленных действующих менеджеров газовой корпорации, в частности зампреда правления компании Валерия Голубева. Голубев и Пайкин были знакомы еще по работе во властных структурах
Что же заставило прагматичных девелоперов инвестировать в заведомо убыточный футбольный проект? «Есть байка, будто Владимир Владимирович [Путин. — РБК] собственной персоной в разговоре с
Мечты не сбываются.
Более реалистичной выглядит версия, связанная с интересами основного бизнеса Fort Group. В 2014 году «Деловой Петербург» сообщил, что Fort Group договорился с администрацией Ленинградской области о выделении участка площадью 150 га в Кудрово — предместье
Проблему с изменением разрешенного вида землепользования (а участок относился к землям лесфонда) областные чиновники вроде бы как должны были решить. Но в результате договоренности, если таковые существовали, не были соблюдены: в Кудрово было разрешено построить лишь стадион, но не жилье, и Fort Group от проекта отказался. По словам Максима Левченко, строительство стадиона обошлось бы компании в 2−3 млрд руб. и никогда бы не окупилось. Вариант со строительством за бюджетный счет стадиона, пригодного для
Начиная с 2015 года ФК «Тосно», официально представляющий Ленинградскую область, больше не проводила матчей в «родном» регионе. Прошлый сезон клуб выступал в
Между тем почти сразу после появления на профессиональной арене «Тосно» обрел всероссийскую известность. Команда, укомплектованная главным образом воспитанниками петербургского футбола, в том числе с опытом выступления за «Зенит», хорошо стартовала в ПФЛ, параллельно продвигаясь по сетке Кубка России. Турнирная сетка вывела дебютантов из Ленобласти в 1/8 финала на московский «Спартак». Самый титулованный российский клуб неудачно выступал в чемпионате РФПЛ и делал ставку на победу в Кубке страны. Однако 12 марта 2014 года «Тосно» на московском стадионе «Локомотив» сенсационно обыграл «Спартак» 1:0 благодаря голу Валентина Филатова в дополнительное время. Это унизительное поражение стало поводом для увольнения главного тренера спартаковцев Валерия Карпина и до сих пор считается одним из самых мрачных эпизодов в современной истории московского клуба.
В первом же сезоне в ФНЛ, втором по силе дивизионе российского футбола, «Тосно» удалось дойти до стыковых матчей за право выхода в РФПЛ, где команда в равной борьбе уступила «Ростову», который в нынешнем сезоне произвел фурор в Еврокубках. После относительно неудачного сезона 2015/16 в команде сменился почти весь состав футболистов, и уже в сезоне 2016/17 команда со старта находилась в группе лидеров и еще до нового года создала себе солидный задел перед финишем чемпионата.
По словам Левченко, в перспективе клуб связывает свое будущее с
«К “Зениту” ведь есть претензии даже у его болельщиков — это такой снобский клуб, с приезжими звездами, с громадными бюджетами, но без постоянных побед, — объясняет Левченко. — Если бы здесь же играла даже не такая мощная команда, но с опорой на местных воспитанников, то при хорошем пиаре она смогла бы завоевать любовь части аудитории».
Но все эти успехи «Тосно» стали проблемой для его владельцев. «Если во второй лиге финансовые аппетиты “Тосно” вполне вписывались в разблюдовку Fort Group, то уже в ФНЛ мы почувствовали, что становится тяжко. Вместо чеков из “Макдоналдса” нам начали приносить счета из ресторана авторской кухни. Бюджет команды вырос значительно, траты увеличивались в геометрической прогрессии», — рассказывает Максим Левченко.
Бюджет клуба вырос с 75 млн руб. в первом сезоне до 500 млн руб. в нынешнем. При этом «входной билет» в элитный дивизион начинается с отметки 1 млрд. Рост расходов в
Левченко признает, что расходы в 1 млрд руб. — неподъемные для Fort Group, но надеется найти финансирование: для этого собственник готов продавать даже долю в клубе и поменять его название. (Как рассказал РБК Максим Левченко, среди рассматриваемых сейчас вариантов — «Форт», «Ингрия», «Александр Невский».) Но больше всего надежд — на спонсоров. "Сейчас сложно разговаривать с большими компаниями о спонсорстве, им команда из ФНЛ не интересна, — рассказывает совладелец Fort Group. — Команде из
Похожей схемой поиска партнеров для футбольного клуба пользуется и Сергей Галицкий. В списке спонсоров ФК «Краснодар» — завсегдатаи полок «Магнита»: торговые марки «Ряба», «Черкизово», «Фруто Няня», «Слобода».
Совсем не бизнес.
В отличие от ведущих европейских чемпионатов, где владельцы футбольных клубов получают прибыль от своих спортивных активов, в России популярная игра приносит, за редким исключением, сплошь убытки. При расходах, сопоставимых с тратами английских, испанских, немецких клубов — на покупку дорогостоящих игроков, многомиллионные зарплаты, поддержание инфраструктуры и строительство новых стадионов, российские владельцы топовых команд зарабатывают несопоставимо меньше.
По данным отчетности UEFA, из крупных российских клубов в финансовом 2015 году чистую прибыль (€26 млн) получил только «Зенит». Финансовый успех петербургскому клубу обеспечили доходы от участия в Лиге чемпионов, продажа нескольких дорогостоящих игроков при отсутствии крупных покупок. Кроме того, в отличие от конкурентов («Спартака», ЦСКА и «Краснодара»), «Зениту» не пришлось инвестировать в строительство нового стадиона — за него это сделал город, а клуб будет арендовать «Крестовский» за символическую арендную плату в 1 руб. следующие 49 лет.
Если же говорить о деньгах, то, как следует из отчетности британской компании Bluecastle Enterprices (контролирует семья Евгения Гинера), выручка футбольного клуба ЦСКА в 2015 году составила $67,1 млн, а чистый убыток вырос в 14,6 раза, до $49,747 млн. (около 3 млрд руб.). Для сравнения, Manchester United, самый богатый британский клуб, в 2015 году получил €519 млн выручки и €143 млн операционной прибыли.
О том, что на футболе и инвестициях в создание спортивной инфраструктуры невозможно заработать, говорят и сами владельцы футбольных клубов. «Такой проект никогда не окупится. Ну не 20 же играми в сезон, — описывал футбольную экономику владелец “Краснодара” Сергей Галицкий. — Я хочу, чтобы наши дети и внуки гордились стадионом. А по поводу окупаемости просто не было такой цели».
«Потраченные на “Открытие Арену” деньги мы не отобьем никогда, — соглашается с коллегой член совета директоров “Спартака” Андрей Федун (по данным СПАРК, в 2015 году клуб из Москвы получил чистый убыток 250 млн руб. при 4,66 млрд руб. выручки). — Если в лучшую сторону изменится экономическая ситуация в стране, то тогда лет через 25. Но за эти четверть века наверняка потребуется реконструкция, замена
Как зарабатывают на футболе.
В ежегодном исследовании Deloitte Football Money League выделяют три основные составляющие финансового успеха в футболе.
1. Доходы в день матча.
Старые некомфортабельные арены, низкая посещаемость, плохая погода, низкая покупательская способность болельщиков — все эти факторы не дают заработать
2. Доходы от трансляции.
По условиям действующего контракта РФПЛ получит от «Газпром-Медиа» порядка $30 млн, которые будут разделены между всеми 16 клубами лиги пропорционально спортивным результатам. Для сравнения, контракт Английской
3. Спонсорские контракты.
Основным источником дохода для российских футбольных клубов остаются коммерческие (то есть спонсорские) контракты. К примеру, по данным Deloitte, самый коммерчески успешный клуб России «Зенит» заработал по этой статье дохода €145,8 млн, или 74% от выручки. Однако, как правило, коммерческими партнерами российских клубов становятся не крупнейшие транснациональные корпорации, мечтающие нанести свой логотип на футболку условного «Амкара», а российские компании, имеющие отношения с владельцами клубов или же этими клубами реально владеющие.
Практика получения дотаций от владельца под видом спонсорского контракта преследуется европейской футбольной ассоциацией UEFA. Для того чтобы профессиональный футбол работал по правилам бизнеса, а не превращался в безудержную гонку раздутых и ничем не оправданных бюджетов, UEFA в 2011 году установила так называемые правила финансового fair play, введя переходный период до 2017 года (владелец мог покрывать клубный дефицит за счет своих средств, постепенно сокращая такие расходы).
По принятым правилам доходы футбольного клуба должны быть результатом его коммерческой деятельности, основные пункты которой составили основу методологии Deloitte. Для дорогостоящих покупок необходимо либо продать сопоставимого по стоимости игрока или заключить большой рекламный контракт. Случаи, когда компания платит за спонсорский контракт несоизмеримые деньги, становятся предметом разбирательств. Именно подобное нарушение стало причиной краха московского «Динамо»: ВТБ, которому принадлежал клуб, заключил с «Динамо» годичный контракт на 4,5 млрд руб. в 2015 году. За эти деньги ВТБ получил возможность размещать свой логотип на футболках команды, сувенирной и билетной продукции
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