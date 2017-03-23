Долуда: «Кубань» не задержится в ФНЛ, если команду будет финансировать Литвак

«Кубань», покинувшая элитный дивизион российского футбола по итогам минувшего сезона, испытывает финансовые проблемы и после 27 туров ФНЛ с 35 очками идет на десятой строчке турнирной таблицы.

«Если удастся договориться с Литваком по текущему финансированию клуба, не думаю, что “Кубань” задержится там (в ФНЛ). Он готов вкладываться в текущее финансирование очень серьезно. Настрой у него боевой — вывести команду в РФПЛ. Мы говорим о долгосрочной перспективе», — сказал Долуда.

«Многие инвесторы, ранее спонсировавшие “Кубань”, давали деньги займами. Вот откуда появились долги. Сейчас ведутся переговоры по многим направлениям, рассматриваются самые разные варианты выхода из ситуации. Постараемся до конца года эти вопросы решить. 2 миллиарда рублей — сумма огромная, простых решений тут быть не может», — заметил он.