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22 марта 2017, 18:22 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

КДК оштрафовал тренеров «Спартака-2» Гунько, Джубанова и Дасаева

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по итогам матча 27-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Динамо» на очередном заседании комитета.

КДК оштрафовал тренеров Спартака-2 Гунько Джубанова и Дасаева - Фото 1 Увеличить
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«По матчу «Спартак-2» — «Динамо»: за скандирование болельщиками «Динамо» нецензурных выражений клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. За использование пиротехники болельщиками «Динамо» клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.

«Спартак-2″ за использование болельщиками пиротехники оштрафован на 16 тыс. рублей. Также за выход за пределы технической зоны тренеры Дмитрий Гунько, Джубанов и Ринат Дасаев оштрафованы на 5 тыс. каждый».

19.03.2017 16:00 Зрители 10355 основной раунд: 27-й тур Открытие Арена
Спартак-2 1:1 Динамо М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Юрий Калитвинцев
Голы
90+1′ Георгий Мелкадзе 37
41 Александр Сапета 53′
Составы
Сергей Песьяков 1
Евгений Макеев 34
27′ 84′ Денис Кутин 64
Иван Хомуха 80
Артем Тимофеев 40
Игорь Леонтьев 52
85′ Георгий Мелкадзе 37
90+1′ Денис Давыдов 69
90′ Шамсиддин Шанбиев 63
Артем Сокол 93
68′ Владислав Пантелеев 83
Сильванус Нимели 66
60′ Идриса Сиди Самбу 49
Артем Федчук 67
1 Антон Шунин
2 Григорий Морозов 90+1′
3 Себастьян Хольмен
11 Иван Темников 67′
12 Дмитрий Белоруков
25 Алексей Козлов
10 Александр Зотов
8 Кирилл Панченко
41 Александр Сапета 55′
23 Антон Соснин
77 Анатолий Катрич 80′
14 Иван Маркелов
48 Евгений Луценко 64′
21 Фатош Бечирай 89′
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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