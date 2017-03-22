КДК оштрафовал тренеров «Спартака-2» Гунько, Джубанова и Дасаева
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контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по итогам матча 27-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Динамо» на очередном заседании комитета.
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«По матчу «Спартак-2» — «Динамо»: за скандирование болельщиками «Динамо» нецензурных выражений клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. За использование пиротехники болельщиками «Динамо» клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.
«Спартак-2″ за использование болельщиками пиротехники оштрафован на 16 тыс. рублей. Также за выход за пределы технической зоны тренеры Дмитрий Гунько, Джубанов и Ринат Дасаев оштрафованы на 5 тыс. каждый».
|19.03.2017 16:00
|Зрители 10355
|основной раунд: 27-й тур
|Открытие Арена
Главные тренеры
|Дмитрий Гунько
|Юрий Калитвинцев
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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