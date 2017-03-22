КДК оштрафовал тренеров «Спартака-2» Гунько, Джубанова и Дасаева

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«По матчу «Спартак-2» — «Динамо»: за скандирование болельщиками «Динамо» нецензурных выражений клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. За использование пиротехники болельщиками «Динамо» клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.

«Спартак-2″ за использование болельщиками пиротехники оштрафован на 16 тыс. рублей. Также за выход за пределы технической зоны тренеры Дмитрий Гунько, Джубанов и Ринат Дасаев оштрафованы на 5 тыс. каждый».