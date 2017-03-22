Вместо «Тосно» в РФПЛ сыграет «Форт»? Зачем успешный клуб меняет имя

Что случилось, почему владелец хочет «слить “Тосно” в унитаз»?

22 марта на сайте петербургской интернет-газеты «Фонтанка» вышла колонка Максима Левченко, управляющего партнера Fort Group — генерального спонсора «Тосно». Бизнесмен не сразу выкидывает идею о смене названия, а начинает с другой темы: к нему обращался московский журналист, которого интересовало, «в какую копеечку влетает “Фортам” содержание “Тосно”, не стало ли нам от этого тошно, является ли поддержка клуба бизнес-проектом или альтруизмом и меценатством чистой воды».

— Ситуация очевидна: при существующей кредитной нагрузке на FG и наших планах развития тянуть в одиночку лямку ежемесячных, по факту — благотворительных, отчислений на футбол не просто накладно, но даже рискованно, — пишет Левченко. — Ведь поддержка команды должна быть не обузой, а удовольствием для ее владельцев и спонсоров. Не скрою, от перманентного одиночества периодически возникает желание… нет, не сунуть голову в петлю, а слить «Тосно» в унитаз. Сделать это, поверьте, очень легко, гораздо проще, чем выйти из убыточного бизнеса. Достаточно перестать перечислять спонсорские на счета команды.

Управляющий партнер позже называет сумму, которая нужна для содержания клуба в РФПЛ — миллиард рублей «на глазок». Левченко даже приглашает к диалогу потенциальных спонсоров, которые хотели бы купить долю в «Тосно».

Это все интересно, но что с названием?

В конце Левченко пишет: «Подумываем о смене имени». Он называет три варианта.

1. «Ингрия» — территория, где сейчас располагается Ленинградская область, исторически называлась Ингерманландией, а «Тосно» представляет не только одноименный город, но и весь регион.

2. «Форт» — тут все просто — отсылка к владельцу. Левченко и признает, что компании было бы интересно таким способом продвинуть свой бренд.

3. «Александр Невский» — из слов Левченко этот вариант можно понимать как ответ «Спартаку». Московский клуб назван в честь предводителя восстания рабов в Риме, и бизнесмен задает вопрос, почему бы не дать команде из Ленобласти имя святого покровителя Петербурга. На эту тему уже написан не один шутливый комментарий «Александр Невский разгромил Спартака».

А какая связь у клуба с Тосно?

С 1997-го по 2008-й в городе была своя футбольная команда с названием «Эра», выступавшая в чемпионате Ленобласти. В 2009-м клуб объединили с петербургским «Руаном», и свои домашние матчи он проводил не только в Тосно, но и в Павлово (поселок городского типа в 50 километрах от Тосно — Прим.ред.) Через четыре года усилиями «Руана» и Fort Group появился клуб «Тосно» в том виде, в каком его знают и сейчас.

Левченко отмечает, что у «Тосно» не было привязки к городу, пока там не решили построить новый стадион. Также у местных чиновников были идеи реконструкции старого стадиона, на котором футболисты иногда тренировались, но не играли. Домашние матчи пришлось проводить в Тихвине и на малой арене «Петровского». С апреля 2016 года команда играет на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде, там же и собирается принимать соперников из премьер-лиги. После прохождения соответствующего лицензирования, разумеется.

Летом 2016 года глава федерации футбола Ленобласти и акционер Fort Group Борис Пайкин говорил, что в Тосно есть место под строительство стадиона, но вопрос — в финансировании. Исключительно на деньги правительства региона можно было построить лишь четырехтысячник, поэтому, по словам Пайкина, было желание обратиться в Министерство спорта для разгрузки областного бюджета. С тех пор о стадионе в Тосно ничего слышно, а сам клуб готовится расширять до 10 тысяч зрителей новгородскую арену — под премьер-лигу. В городе Тосно команда никогда не играла и в ближайшее время точно не сможет начать.

Как отреагировали на слова Левченко в «Тосно»?

Никак. Гендиректор клуба Вячеслав Матюшенко признался корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге», что впервые слышит о смене названия и переадресовал вопросы по этой теме к владельцам.

А что сейчас происходит в клубе?

Команда под руководством Дмитрия Парфенова после 27 туров идет в ФНЛ на втором месте с 11-очковым отрывом от зоны стыковых матчей. Мало сомнений, что именно «Тосно» и «Динамо», лидирующее в первенстве, выйдут в премьер-лигу напрямую. Только у бело-голубых никто не отнимет нынешнее название, а клуб из Ленобласти ожидает новое имя, если в Fort Group не передумают, а болельщики не будут возражать смотреть в следующем сезоне на матчи «Александр Невский» — «Спартак», «Ингрия» — «Зенит», «Форт» — «Локомотив» и так далее.

Вообще такие случаи уже были?

Да, свежий пример — «Оренбург», хотя там повод был другим. Главный спонсор клуба — дочернее предприятие «Газпрома», а именно «Газпром добыча Оренбург». Крупнейшая газовая компания страны также финансирует «Зенит». В начале мая 2016 года, когда «Газовик» оформил выход в РФПЛ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что «не должно быть в одной лиге клубов, принадлежащих одной структуре». Чтобы уйти от принадлежности к «Газпрому», клуб в конце того же месяца объявил о переименовании в «Оренбург», но оставил на футболках логотип спонсора.