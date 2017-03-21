Футболист Панченко подписал полноценный контракт с «Динамо» на полтора года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Динамо» арендовало нападающего у ЦСКА на сезон-2016/17. 23 февраля бело-голубые объявили, что воспользуются опцией выкупа прав на игрока. «Я уже подписал контракт с клубом до конца следующего сезона», — сказал Панченко.

Панченко является лучшим бомбардиром «Динамо» в нынешнем сезоне — 17 мячей в 27 играх. Осенью нападающий впервые был вызван в сборную России и принял участие в товарищеском матче с командой Катара (1:2).