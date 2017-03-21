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21 марта 2017, 20:58 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Футболист Панченко подписал полноценный контракт с «Динамо» на полтора года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Форвард московского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Панченко подписал полноценное соглашение с командой до конца сезона-2017/18. Об этом журналистам рассказал сам игрок.

23 февраля <nobr>бело-голубые</nobr> объявили что воспользуются опцией выкупа прав на игрока у ЦСКА. Увеличить
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«Динамо» арендовало нападающего у ЦСКА на сезон-2016/17. 23 февраля бело-голубые объявили, что воспользуются опцией выкупа прав на игрока. «Я уже подписал контракт с клубом до конца следующего сезона», — сказал Панченко.

Панченко является лучшим бомбардиром «Динамо» в нынешнем сезоне — 17 мячей в 27 играх. Осенью нападающий впервые был вызван в сборную России и принял участие в товарищеском матче с командой Катара (1:2).

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