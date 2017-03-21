Футболист Панченко подписал полноценный контракт с «Динамо» на полтора года
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Форвард московского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Панченко подписал полноценное соглашение с командой до конца сезона-2017/18. Об этом журналистам рассказал сам игрок.
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Панченко является лучшим бомбардиром «Динамо» в нынешнем сезоне — 17 мячей в 27 играх. Осенью нападающий впервые был вызван в сборную России и принял участие в товарищеском матче с командой Катара (1:2).
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